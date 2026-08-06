PROFESSIONELL FÖNSTERTVÄTT

Enklare, snabbare, bekvämare

Det spelar ingen roll om du använder din batteridrivna fönstertvätt WVP 10 Adv. för att tvätta fönster eller för att göra rent kakel, speglar, vitrinskåp , bänkskivor eller andra typer av släta ytor.

Den avgörande faktorn är att du uppnår goda rengöringsresultat utan ränder oavsett hur du håller den här lätta, handhållna maskinen, även ovanför huvudet om så krävs. Tack vare den manuellt justerbara distansen kommer du dessutom åt ända in till kanterna.

Banbrytande flexibilitet

Vågrätt, lodrätt, diagonalt, ovanför huvudet eller i valfri riktning: WVP 10 Adv. fönstertvätt rengör perfekt i alla arbetsmoment och levererar optimala resultat utan ränder över hela ytan.