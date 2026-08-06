PROFESSIONELL FÖNSTERTVÄTT

Vår professionella fönstertvätt WVP 10 är en lätt fönstertvätt för alla typer av släta ytor. Kan användas på både horisontella och vertikala ytor. Perfekt för rengöring av fönster, kakel, speglar, vinskåp m.m.

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Kärcher
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Enklare, snabbare, bekvämare

Det spelar ingen roll om du använder din batteridrivna fönstertvätt WVP 10 Adv. för att tvätta fönster eller för att göra rent kakel, speglar, vitrinskåp , bänkskivor eller andra typer av släta ytor.
Den avgörande faktorn är att du uppnår goda rengöringsresultat utan ränder oavsett hur du håller den här lätta, handhållna maskinen, även ovanför huvudet om så krävs. Tack vare den manuellt justerbara distansen kommer du dessutom åt ända in till kanterna.

Banbrytande flexibilitet 

Vågrätt, lodrätt, diagonalt, ovanför huvudet eller i valfri riktning: WVP 10 Adv. fönstertvätt rengör perfekt i alla arbetsmoment och levererar optimala resultat utan ränder över hela ytan.

Tillbehör

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Rengöringsmedel

Rengöringsmedel för ytor och glasrutor för dagligt bruk. Vi har ett komplett sortiment av rengöringsmedel som är klara att använ- das. Dessa produkter torkar snabbt utan ränder samt är skonsamma mot såväl materialen som miljön.

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Batterier och batteriladdare

Med extra batterier kan du förlänga drift- tiden om du behöver. Med snabbladdaren kan du i princip jobba hela dagen utan uppehåll.

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Användbara tillbehör

Till din fönstertvätt finns praktiska tillbehör i form av extra sugmunstycken och gummi- skrapor i olika bredder, teleskopförläng- ningsskaft, extra sprayflaskset och extra mikrofiberdukar för dina individuella behov.

Utrustning och teknisk data

WVP 10 Adv levereras med ett batteri (30 minuters drifttid), samt ett extra utbytbart batteri. Medföljer gör även ett extra sugmunstycke som är lite smalare, två mikrofiberdukar, rengörings- medel, och sprayflaska samt en snabbladdare. Det betyder att du kan arbeta nästan kontinuerligt.

Den snabba motorn ger ovanligt kraftfull uppsugning av smutsvattnet som samlas i en 200 ml stor tank. Smutsvattentanken töms snabbt och enkelt och kan maskindiskas vid behov. 

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