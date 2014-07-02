ÅNGTVÄTT OCH STEAM VAC

Hygienisk rengöring utan rengöringsmedel Kärchers ångtvättar och ångtvättar med sugfunktion rengör ekonomiskt och hygieniskt – utan kemikalier. Det stora tillbehörsprogrammet gör maskinerna lämpliga för olika rengöringsuppgifter på hårda golv, glas samt kakel och klinkers. Även armaturer och textilytor rengörs grundligt.

Kärcher Ångtvättar

Ångtvättar

Hygieniska, kostnadseffektiva och miljövänliga: Kärchers ångtvättar rengör alla hårda ytor helt utan kemiska rengöringsmedel.

Se produkter
Kärcher Ångtvätt med uppsugning

Ångtvätt med uppsugning

Kärchers ångtvättar med sugfunktion är bekväma att använda och rengör effektivt alla hårda ytor. Det omfångsrika tillbehörsprogrammet säkerställer målinriktad rengöring.

Se produkter
Kärcher Hygienisk rengöring utan rengöringsmedel

LADDA NER

Rådgivning, service och försäljning

Kontakta Kärcher: Använd vårt kontaktformulär.

Professionellt nyhetsbrev: Om du vill bli informerad om nya produkter och kampanjer från Kärcher i framtiden, registrera dig nu för vårt kommersiella nyhetsbrev.

Återförsäljare
Kontakta Kärcher
Registrera dig för Kärchers nyhetsbrev