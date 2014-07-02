ÅNGTVÄTT OCH STEAM VAC
Hygienisk rengöring utan rengöringsmedel Kärchers ångtvättar och ångtvättar med sugfunktion rengör ekonomiskt och hygieniskt – utan kemikalier. Det stora tillbehörsprogrammet gör maskinerna lämpliga för olika rengöringsuppgifter på hårda golv, glas samt kakel och klinkers. Även armaturer och textilytor rengörs grundligt.
Ångtvättar
Hygieniska, kostnadseffektiva och miljövänliga: Kärchers ångtvättar rengör alla hårda ytor helt utan kemiska rengöringsmedel.
Ångtvätt med uppsugning
Kärchers ångtvättar med sugfunktion är bekväma att använda och rengör effektivt alla hårda ytor. Det omfångsrika tillbehörsprogrammet säkerställer målinriktad rengöring.
LADDA NER
Rådgivning, service och försäljning
Kontakta Kärcher: Använd vårt kontaktformulär.
Professionellt nyhetsbrev: Om du vill bli informerad om nya produkter och kampanjer från Kärcher i framtiden, registrera dig nu för vårt kommersiella nyhetsbrev.