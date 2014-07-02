ÅNGTVÄTT OCH STEAM VAC

Hygienisk rengöring utan rengöringsmedel Kärchers ångtvättar och ångtvättar med sugfunktion rengör ekonomiskt och hygieniskt – utan kemikalier. Det stora tillbehörsprogrammet gör maskinerna lämpliga för olika rengöringsuppgifter på hårda golv, glas samt kakel och klinkers. Även armaturer och textilytor rengörs grundligt.