MATT- OCH TEXTILTVÄTTAR
Djuprengör mattor, möbler och bilsäten ända ner i fibrerna med spray-sug-principen. Tack vare att matt- och textiltvätten rengör på djupet blir du av med allt hår och alla illluktande dofter - perfekt för alla allergiker och djurvänner. Kan även användas som en grovdammsugare.
Upptäck våra professionella matt- och textiltvättar
PERFEKT FÖR FAMILJER OCH DJURÄLSKARE
Du behöver inte längre oroa dig för spillda drycker eller leriga tassar. Den utmärkta rengöringsprestandan hos våra textiltvättar säkerställer att alla textila ytor snabbt blir rena igen och att alla fläckar avlägsnas. Den intensiva djuprengöringen av fibrerna får dina möbler och mattor att se nya ut igen. De är perfekta för familjer, allergiker och hushåll med husdjur. Våra textiltvättar är speciellt utformade för att hantera envis smuts, så att du kan känna dig helt trygg i ditt hem.
RENT - PÅ RIKTIGT
Den speciella problemlösaren: Med våra textiltvättar kan du ta bort även den mest envisa smutsen från nästan alla textila ytor. Från bilsäten och mattor, dörrmattor till trädgårdsmöbler, stoppning eller tygöverdrag – Kärchers matt- och textiltvättar erbjuder ett brett användningsområde både inomhus och utomhus. Fett, smuts eller dålig lukt? De har inte längre en chans!
NER TILL MINSTA FIBER
Övertygande djuprengöring av fibrerna: våra textiltvättar levererar rena resultat överallt. De gör det också möjligt att omedelbart ta bort ingrodd smuts. För kraftfull, men ändå energieffektiv och hygienisk rengöring. Särskilt allergiker kan andas ut. Våra matt- och textiltvättar imponerar dessutom med lång livslängd, hög kvalitet och robusthet.
FÖR VARJE UTMANING
Utöka dina rengöringsalternativ med vårt mångsidiga tillbehörssortiment. Vi erbjuder ett brett urval, från fogmunstycket för svåråtkomliga områden till munstycket för stoppade möbler och golvmunstycket för mattor och stora textila ytor. Stödhandtaget underlättar också användningen vid golvrengöring. Dessutom kan du spana in vårt omfattande utbud av tillbehör för dammsugning av golv, textila ytor och springor. Alla tillbehör är kompatibla med våra våt- och torrdammsugare.
Tillbehör
Med det omfattande sortimentet av tillbehör är våra textiltvättar mångsidiga och, tillsammans med rätt rengöringsmedel, säkerställs de bästa rengöringsresultaten. Tillbehören kan enkelt fästas och tas bort med ett enda klick.