Luftrenare

Inomhus är det nya utomhus. Oavsett om vi arbetar hemifrån, kopplar av eller sover så tillbringar vi en stor del av vår tid inomhus. Därför är det klokt att försäkra sig om att inomhusluften är ren. Det är emellertid inte ovanligt att utomhusluften är mer förorenad än luften i hemmet. Det är det som gör de kraftfulla luftrenarna Kärcher AF till den perfekta lösningen. De filtrerar tillförlitligt bort pollen och fint damm som letar sig in när du öppnar ett fönster, men de tar också effektivt och tyst bort virus, hushållsdamm och obehaglig lukt från luften i rummet. Frisk och ren luft är särskilt viktigt för allergiker. Luftrenare gör verkligen skillnad – och du kommer att känna det i varje andetag du tar.

Varför det är smart att använda luftrenare hemma.

Om du någonsin har funderat över hur viktigt det är med luft, kan du prova att hålla andan några sekunder. För att vi ska må bra och kunna arbeta, lära oss eller återhämta oss effektivt måste luften vi andas vara ren. Kärcher har flera olika luftrenare för olika bostadssituationer och med intelligent automatiskt läge som gör att produkten alltid anpassar prestandan efter rådande luftkvalitet.

Effektiv luftrening – för ren luft.

Kärcher-luftrenare har ett mycket effektivt HEPA 13-Filter med naturligt aktivt kol och antibakteriell beläggning. Detta filter filtrerar tillförlitligt bort 99,95 % av alla partiklar som är större än 0,3 µm från rummets luft. Det betyder att våra luftrenare är ett hjälpmedel mot obehaglig lukt eller mögelsporer, som avlägsnar bakterier, aerosoler, kemiska ångor, fint damm, pollen och allergener.

Kärcher luftrenare

Tyst drift – för behaglig användning.

AF-luftrenare är utrustade med högkvalitativa, exceptionellt tysta fläktar och motorer samt ljudoptimerat luftflöde. I korthet: Du kan koncentrera dig på de viktiga sakerna i livet, utan att störas av distraherande ljud.

Kärcher luftrenare

Stor luftmängd – för snabb luftrening.

De kraftfulla, tysta motorerna med hög verkningsgrad säkerställer hög prestanda och snabb luftväxling. Du kan andas utan att behöva oroa dig över luftens kvalitet.

Kärcher luftrenare

Vad kan Kärcher luftrenare användas till?

Våra Kärcher-luftrenare kan filtrera många olika typer av föroreningar från luften i alla inomhusutrymmen tack vare HEPA 13-Filter och antibakteriellt aktivt kolfilter:

Luftrenare filtrerar bort patogener och aerosoler

Patogener och aerosoler

Luftrenare filtrerar bort kemiska ångor

Kemiska ångor

Luftrenare filtrerar bort fint damm

Fint damm

Luftrenare filtrerar bort allergener

Allergener

Luftrenare filtrerar bort obehaglig lukt

Obehaglig lukt

Luftrenare filtrerar bort mögelsporer

Mögelsporer

Användningsområden

 

Vardagsrum och sovrum
Damm ansamlas snabbt, särskilt i rum där du vistas under lång tid. De kompakta AF-luftrenarna filtrerar effektivt bort fint damm, pollen och bakterier ur luften – utan att ta upp mycket plats.

Kök
Du känner igen det här – matlagningsoset luktar i flera timmar efter lunchen. AF-seriens luftfilter tar hand om det problemet.

Arbetsyta
Om du arbetar hemifrån behöver du en trevlig arbetsmiljö. Kärcher-luftfilter säkerställer ren rumsluft, vilket i sin tur hjälper dig att behålla koncentrationen.

Garage
Ditt eget gör-det-själv-hörn i garaget är praktiskt och användningsbart – men där kan det också ansamlas både damm och kemiska ångor. Med AF-luftfilter kan du säkerställa luftkvaliteten.

Källare och vind
Det är allmänt känt att källare och vindar är ganska dammiga. Om du vill hänga tvätt eller förvara mat i dessa utrymmen är de effektiva filtren i Kärcher luftrenare till stor hjälp.

Kärcher luftrenare gör att du andas renare luft

Vanliga frågor och svar

Alla Kärcher-luftrenare har en specialutvecklad filterutformning. Denna består av ett förfilter, HEPA 13-filtermaterial och ett lager aktivt kol. Dessutom har alla luftfilter en antibakteriell beläggning, vilken tar bort föroreningar och obehaglig lukt från luften.

Coronavirus har en diameter på cirka 0,1 μm. Dessa finns i hemmaluften som en del av större partiklar. Upp till 99,95 % av partiklarna med sådan storlek (0,3 μm och större) avlägsnas av filtren.

Luftrenare skiljer sig åt på produktens storlek, filtrets storlek, luftmängd och elförbrukning.

Dessa luftrenare kan manövreras manuellt i tre (AF 20) eller fem fläkthastigheter (AF 30 och AF 50). Alla enheter har ett smart automatiskt läge som effektivt reglerar fläkthastigheten baserat på detekterad luftkvalitet. I nattläge intar fläkten den tystaste nivån och enhetens lampor dämpas. Dessutom har alla luftrenare en manuellt justerbar timer som automatiskt stänger av enheten efter en förinställd tid. Luftrenare av typen AF 30 och AF 50 har också ett miljövänligt eco-läge.

Filtrets drifttid varierar beroende på hur mycket det används dagligen och bostadens luftkvalitet. Luftrenaren visar hur lång drifttid filtret har kvar och indikerar när HEPA 13-Filter behöver bytas. Den genomsnittliga livslängden för filter är cirka 1 år. Av hygieniska skäl rekommenderar vi att filter byts varje år.

Huruvida du ska välja en luftrenare av typen AF 20, 30 eller 50 beror på rummets storlek och installationsplatsen. Om två olika modeller motsvarar dina behov rekommenderar vi att du väljer den större luftrenaren, eftersom den genererar större luftmängd och på så sätt renar rummet från föroreningar snabbare.

En bra luftrenare filtrerar bort pollen och fint damm som letar sig in när du öppnar ett fönster, men de tar också effektivt bort virus, hushållsdamm och obehaglig lukt.

Om du har problem med pollen, mögel, damm eller vill bli av med virus som befinner sig i ditt hem så kan en luftrenare lösa problemet. I och med att luften renas och filtreras så kommer du att kunna sova bättre och minska besvär i luftvägarna.

Våra luftrenare drar 24 W, 35 W, 45 W eller 80 Watt beroende på vilken modell du behöver. Om du har en luftrenare på 35 watt igång i 10 timmar per dygn så kostar det dig 13,7 kronor per månad, ifall elpriset är 1 kr per kWh.

Ja! En bra luftrenare renar luften så att dina allergisymptom minskar. Glöm inte att även byta påslakan, kläder och duscha ofta då pollen även fastnar i textilier och hår.

Tillbehör

Genom att regelbundet byta HEPA 13-Filter säkerställer du hög prestanda och därmed också god luftkvalitet.

Vy framifrån av Kärcher AF 100

Professionella luftrenare

Kärchers professionella luftrenare är lämpliga för större lokaler, som kontor, utbildningsinstitutioner, restauranger och kaféer, eftersom dessa ger frisk och ren luft i rum med yta upp till 100 kvadratmeter.

Visa professionella luftrenare