Användningsområden

Vardagsrum och sovrum

Damm ansamlas snabbt, särskilt i rum där du vistas under lång tid. De kompakta AF-luftrenarna filtrerar effektivt bort fint damm, pollen och bakterier ur luften – utan att ta upp mycket plats.

Kök

Du känner igen det här – matlagningsoset luktar i flera timmar efter lunchen. AF-seriens luftfilter tar hand om det problemet.

Arbetsyta

Om du arbetar hemifrån behöver du en trevlig arbetsmiljö. Kärcher-luftfilter säkerställer ren rumsluft, vilket i sin tur hjälper dig att behålla koncentrationen.

Garage

Ditt eget gör-det-själv-hörn i garaget är praktiskt och användningsbart – men där kan det också ansamlas både damm och kemiska ångor. Med AF-luftfilter kan du säkerställa luftkvaliteten.

Källare och vind

Det är allmänt känt att källare och vindar är ganska dammiga. Om du vill hänga tvätt eller förvara mat i dessa utrymmen är de effektiva filtren i Kärcher luftrenare till stor hjälp.