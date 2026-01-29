Luftrenare
Inomhus är det nya utomhus. Oavsett om vi arbetar hemifrån, kopplar av eller sover så tillbringar vi en stor del av vår tid inomhus. Därför är det klokt att försäkra sig om att inomhusluften är ren. Det är emellertid inte ovanligt att utomhusluften är mer förorenad än luften i hemmet. Det är det som gör de kraftfulla luftrenarna Kärcher AF till den perfekta lösningen. De filtrerar tillförlitligt bort pollen och fint damm som letar sig in när du öppnar ett fönster, men de tar också effektivt och tyst bort virus, hushållsdamm och obehaglig lukt från luften i rummet. Frisk och ren luft är särskilt viktigt för allergiker. Luftrenare gör verkligen skillnad – och du kommer att känna det i varje andetag du tar.
Varför det är smart att använda luftrenare hemma.
Om du någonsin har funderat över hur viktigt det är med luft, kan du prova att hålla andan några sekunder. För att vi ska må bra och kunna arbeta, lära oss eller återhämta oss effektivt måste luften vi andas vara ren. Kärcher har flera olika luftrenare för olika bostadssituationer och med intelligent automatiskt läge som gör att produkten alltid anpassar prestandan efter rådande luftkvalitet.
Effektiv luftrening – för ren luft.
Kärcher-luftrenare har ett mycket effektivt HEPA 13-Filter med naturligt aktivt kol och antibakteriell beläggning. Detta filter filtrerar tillförlitligt bort 99,95 % av alla partiklar som är större än 0,3 µm från rummets luft. Det betyder att våra luftrenare är ett hjälpmedel mot obehaglig lukt eller mögelsporer, som avlägsnar bakterier, aerosoler, kemiska ångor, fint damm, pollen och allergener.
Tyst drift – för behaglig användning.
AF-luftrenare är utrustade med högkvalitativa, exceptionellt tysta fläktar och motorer samt ljudoptimerat luftflöde. I korthet: Du kan koncentrera dig på de viktiga sakerna i livet, utan att störas av distraherande ljud.
Stor luftmängd – för snabb luftrening.
De kraftfulla, tysta motorerna med hög verkningsgrad säkerställer hög prestanda och snabb luftväxling. Du kan andas utan att behöva oroa dig över luftens kvalitet.
Vad kan Kärcher luftrenare användas till?
Våra Kärcher-luftrenare kan filtrera många olika typer av föroreningar från luften i alla inomhusutrymmen tack vare HEPA 13-Filter och antibakteriellt aktivt kolfilter:
Patogener och aerosoler
Kemiska ångor
Fint damm
Allergener
Obehaglig lukt
Mögelsporer
Användningsområden
Vardagsrum och sovrum
Damm ansamlas snabbt, särskilt i rum där du vistas under lång tid. De kompakta AF-luftrenarna filtrerar effektivt bort fint damm, pollen och bakterier ur luften – utan att ta upp mycket plats.
Kök
Du känner igen det här – matlagningsoset luktar i flera timmar efter lunchen. AF-seriens luftfilter tar hand om det problemet.
Arbetsyta
Om du arbetar hemifrån behöver du en trevlig arbetsmiljö. Kärcher-luftfilter säkerställer ren rumsluft, vilket i sin tur hjälper dig att behålla koncentrationen.
Garage
Ditt eget gör-det-själv-hörn i garaget är praktiskt och användningsbart – men där kan det också ansamlas både damm och kemiska ångor. Med AF-luftfilter kan du säkerställa luftkvaliteten.
Källare och vind
Det är allmänt känt att källare och vindar är ganska dammiga. Om du vill hänga tvätt eller förvara mat i dessa utrymmen är de effektiva filtren i Kärcher luftrenare till stor hjälp.
Vanliga frågor och svar
Tillbehör
Genom att regelbundet byta HEPA 13-Filter säkerställer du hög prestanda och därmed också god luftkvalitet.
Professionella luftrenare
Kärchers professionella luftrenare är lämpliga för större lokaler, som kontor, utbildningsinstitutioner, restauranger och kaféer, eftersom dessa ger frisk och ren luft i rum med yta upp till 100 kvadratmeter.