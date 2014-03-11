Kärchers ångtvättar rengör alla dina ytor. Golv, fönster, soffor, textil både i hemmet och i bilen.

Den bästa metoden för att bekämpa bakterier är ibland den enklaste. En ångtvätt som rengör endast med het vattenånga och du kan säga hejdå till bakterier och smuts!

Genom kraftfullt ångutsläpp och hög ångtemperatur eliminerar Kärchers ångtvättar 99,99 %* av alla vanliga hushållsbakterier på hårda ytor i hemmet, som i kök och badrum. Perfekt för att rengöra ytor som köksbänkar, armaturer, klinker och speglar.

**Noggrann rengöring med Kärchers ångtvättar tar bort 99.99% av alla vanliga hushållsbakterier på vanliga hårda ytor.