Ångtvättar
Ångtvätten, en maskin till allt. Med Kärchers ångtvättar säkerställs ett rent resultat i hela hemmet, och du kan lita på att allt har rengjorts ända ned på fibernivå – helt utan kemikalier. Tack vare en rengöringsprestanda i toppklass tar ångan bort 99,99 %* av alla hushållsbakterier.
Eliminera behovet av kemikalier.
Kärchers ångtvättar rengör alla dina ytor. Golv, fönster, soffor, textil både i hemmet och i bilen.
Den bästa metoden för att bekämpa bakterier är ibland den enklaste. En ångtvätt som rengör endast med het vattenånga och du kan säga hejdå till bakterier och smuts!
Genom kraftfullt ångutsläpp och hög ångtemperatur eliminerar Kärchers ångtvättar 99,99 %* av alla vanliga hushållsbakterier på hårda ytor i hemmet, som i kök och badrum. Perfekt för att rengöra ytor som köksbänkar, armaturer, klinker och speglar.
**Noggrann rengöring med Kärchers ångtvättar tar bort 99.99% av alla vanliga hushållsbakterier på vanliga hårda ytor.
Vilken ångtvätt väljer du?
Mångsidig rengöring med ångtvätten
Det breda utbudet av tillbehör för Kärchers ångtvättar garanterar att du hittar rätt tillbehör för just det du ska rengöra!