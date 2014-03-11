MARKVÅRDSMASKINER
Våra markvårdsmaskiner presterar exceptionellt bra överallt och vid alla tillfällen: på stora ytor såväl som svårtillgängliga områden. På vägar och stigar, i parkeringsplatser, grönområden och idrottsanläggningar. Från vårröjning, underhåll av grönområden på sommaren och lövsäsongen, ända fram till vintertjänst. Våra sopmaskiner och redskapsbärare har ett brett utbud av tillbehörsmöjligheter som skapar en applikationsanpassad lösning med avseende på prestanda, användbarhet och kostnadseffektivitet.
Nellemann blir exklusiv importör av Kärcher Municipal och Holder i Sverige
Från och med den 1 april 2025 tar Nellemann Machinery över ansvaret för import, försäljning, service och underhåll av Kärcher Municipals och Holder-maskiner i Sverige. Denna förändring är en del av Kärchers strategiska omstrukturering och innebär att Nellemann nu representerar dessa varumärken i hela Skandinavien.
Vad innebär detta för dig som kund?
Garantier, reservdelar och service fortsätter att gälla precis som tidigare – nu via Nellemanns professionella organisation.
Har du frågor eller behöver support?
Du är varmt välkommen att kontakta Nellemann för vidare hjälp.
Sopmaskiner
För professionell och kontinuerlig användning på stora parkytor samt mäss- och industriområden. Avancerad och effektiv Kärcher-teknik sörjer för pålitliga resultat.
Redskapsbärare
Lämplig för en rad användningsområden året om.
Tillbehör
Trädgårdsunderhåll, vintertjänst, våtrengöring, sopning eller transport: Kärcher erbjuder ett brett utbud av sofistikerade och effektiva redskap för daglig användning av kommunen, fastighetsägaren eller entreprenadföretaget.
