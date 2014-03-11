MARKVÅRDSMASKINER

Nellemann blir exklusiv importör av Kärcher Municipal och Holder i Sverige

Från och med den 1 april 2025 tar Nellemann Machinery över ansvaret för import, försäljning, service och underhåll av Kärcher Municipals och Holder-maskiner i Sverige. Denna förändring är en del av Kärchers strategiska omstrukturering och innebär att Nellemann nu representerar dessa varumärken i hela Skandinavien.

Vad innebär detta för dig som kund?

Garantier, reservdelar och service fortsätter att gälla precis som tidigare – nu via Nellemanns professionella organisation.

Har du frågor eller behöver support?

Du är varmt välkommen att kontakta Nellemann för vidare hjälp.