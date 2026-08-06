Nellemann blir exklusiv importör av Kärcher Municipal och Holder i Sverige
Från och med den 1 april 2025 tar Nellemann Machinery över ansvaret för import, försäljning, service och underhåll av Kärcher Municipals och Holder-maskiner i Sverige. Denna förändring är en del av Kärchers strategiska omstrukturering och innebär att Nellemann nu representerar dessa varumärken i hela Skandinavien.
Vad innebär detta för dig som kund?
Garantier, reservdelar och service fortsätter att gälla precis som tidigare – nu via Nellemanns professionella organisation.
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Du är varmt välkommen att kontakta Nellemann för vidare hjälp.
Tillbehör
Från det lilla fordonet till den stora redskapsbäraren: Kärchers flexibla och kraftfulla redskap för kommunen, fastighetsägaren eller entreprenadföretaget, imponerar året runt i tuff daglig användning från trädgårdsunderhåll till vintertjänst. Tack vare vårt nära samarbete med kända redskapstillverkare, är våra maskiner till stor del kompatibla med deras maskiner. Vi har också ett brett utbud av smarta och mycket funktionella tillbehör - t.ex. för mobil och autonom högtrycksrengöring, ogräsborttagning eller bevattning.