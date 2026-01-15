Golvtvätt & Golvrengöring
Önskar du att det fanns ett snabbare och enklare sätt att rengöra ditt golv än med en golvmopp? Eller att du kunde få hela golvstädningen avklarad på en gång, helst utan att behöva dammsuga först? Vi har en kraftfull golvtvätt för varje uppgift – valet är ditt. Du som letar efter en manövrerbar och lätt golvtvätt kan sluta leta.
Upptäck våra professionella golvtvättar
Batteridrivna golvtvätten FC 7 – höjdpunkten
Batteridrivna FC 7 golvtvätt eliminerar den gamla regeln ”dammsug först, moppa därefter” lika enkelt som den eliminerar alla typer av torr och våt smuts i vardagen. Golvtvätten FC 7 har två par valsar som roterar i motsatt riktning och får golvet att bli skinande rent på nolltid. Bara tryck på handtagets knapp för att anpassa vattenflödet och rullhastigheten efter golvets egenskaper eller kör boost-läget för att bli av med de envisaste fläckarna. Perfekt när olyckan är framme!
20 % bättre rengöringsresultat jämfört med golvmopp*
Med vår batteridrivna golvtvätt FC 7 får du golvet att bli som nytt igen! Golvtvätten är 20 procent kraftfullare och rengör mer grundligt än det tidigare varit möjligt med bara golvmoppen*. De roterande valsarna har en självrengöringsfunktion som suger upp smutsen istället för att bara förflytta smutsen och smutsvattnet leds bort till en separat behållare. Endast minimal fukt blir kvar på golvet, så att du kan beträda golven igen efter bara 2 minuter!
Automatiskt fuktning
Med rent vatten blir golven renare. Det är därför den ena sidan av de roterande valsarna på Kärcher golvtvätt kontinuerligt fuktas med färskvatten medan det smutsiga vattnet skrapas av på den andra sidan och samlas direkt upp i smutsvattentanken. Till skillnad från rengöring med mopp sugs smutsen faktiskt upp, istället för att spridas ut.
Golv rengörs 50 % snabbare**
Felfritt resultat med våra allt-i-ett-golvtvättar. Samtidigt som den moppar suger den upp alla typer av torr och våt smuts i vardagen, i ett enda moment i hörn och längs med kanter. Även hår plockas lätt upp med hjälp av våra inbyggda hårkammar.
Justerbara rengöringsnivåer för olika typer av golv och smuts
På FC 4-4 och batteridrivna FC 7 kan du justera valsarnas rotation och vattenflöde efter typ av smuts och golv (nivå 1 för trägolv, nivå 2 för stengolv). Med batteridrivna FC 7 kan du också ta hand om envisa fläckar med boost-läget.
Utbytbart batterisystem för valfri drifttid
Maximal rörelsefrihet och flexibilitet, med drifttid som vid behov kan förlängas med utbytbara Kärcher Battery Power-batterier (4 V) för FC 4-4 och FC 2-4. Lång livslängd och hög effekt tack vare litiumjonceller. Det utbytbara batteriet kan också användas i alla andra Kärchers Battery Power-produkter (4 V).
Golvstädning utan besvär
Du behöver inte längre skrubba för hand. Du slipper den slitsamma urvridningen av trasor, eftersom smutsen kontinuerligt avlägsnas från valsarna via självrengöringsfunktionen. Du slipper släpa runt på en hink, tack vare inbyggda och enkelt borttagbara färsk- och spillvattentankarna.
Passar för alla hårda golv
Lämnar mycket lite fukt och passar därmed för alla hårda golv (sten, klinker, parkett, laminat, vinyl). Golvet är klart att beträdas igen på nolltid. Den perfekta golvskötseln får du i kombination med Kärcher rengörings- och skötselmedel.
Perfekt kantrengöring
Den centrala valsdrivningen på batteridrivna FC 7 och FC 4-4 säkerställer utmärkt rengöringsresultat i hörn och längs kanter.
Valsarna kan tvättas
Snabb och enkel montering av mikrofibervalsarna. Valsarna kan även maskintvättas i upp till 60 °C.
Använder upp till 90 % mindre mängd vatten***
Jämfört med städning med vanlig mopp och hink.***
Våra golvtvättar ger dig WOW-känslan där hemma
Golvrengöringen blir så mycket enklare med våra golvtvättmaskiner! Bland våra olika modeller av golvtvättar finner du allt från den praktiska allt-i-ett-golvtvätten till den smidiga batteridrivna golvtvätten.
BATTERIDRIVNA GOLVTVÄTTEN FC 7
Tar bort all våt och torr smuts i vardagen
Moppar + dammtorkar + plockar upp grövre smuts
Batteritid på cirka 45 minuter
Ca 135 m² per batteriladdning
Passar alla hårda golv + 2 rengöringsnivåer + Boost-läge
Perfekt rengöring av hörn och kanter
4 valsar + 1 universalrengöring medföljer
Drivs med 4-valsteknik
20% bättre rengöringskapacitet än en vanlig mopp*
Valsarna kan maskintvättas i 60 °C
Kan köras under möbler
Produkten rengörs enkelt
Fungerar fristående
BATTERIDRIVNA GOLVTVÄTTEN FC 5
Tar bort damm och spill
Moppar + dammtorkar
Batteritid på cirka 20 minuter
Ca 60 m² per batteriladdning
Passar för alla hårda golv
Perfekt rengöring av hörn och kanter
2 valsar + 1 universalrengöring medföljer
Borstlistkant
20% bättre rengöringskapacitet än en vanlig mopp*
Valsarna kan maskintvättas i 60 °C
BATTERIDRIVNA GOLVTVÄTTEN EWM 2
Tar bort stänk och fläckar
Moppar
Batteritid på cirka 20 minuter
Ca 60 m² per batteriladdning
Passar för alla hårda golv
Perfekt rengöring av hörn och kanter
2 valsar + 1 universalrengöring medföljer
Borstkant för smutsvatten
20% bättre rengöringskapacitet än en vanlig mopp*
Valsarna kan maskintvättas i 60 °C
Kan köras under möbler
FAQ för golvtvättar
* Kärchers golvtvättar uppnår upp till 20% bättre rengöringskapacitet jämfört med vanlig mopp och trasa i testkategorin ”Avtorkning”. Avser genomsnittligt testresultat för rengöringseffektivitet, smutsupptagning och rengöring vid kanter.
** Med den batteridrivna golvtvätten FC 7 når du tidsbesparingar på upp till 50%, då vanlig hushållssmuts avlägsnas från hårda golv i ett enda moment utan att du behöver dammsuga först.
*** Vid rengöring av 60 m² golvyta använder den batteridrivna golvtvätten FC 7 (förbrukning: 0,4 l) upp till 90% mindre vatten än en vanlig mopp och hink med 5 liter vatten (förbrukning: 5,0 l).