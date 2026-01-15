Golvtvätt & Golvrengöring

Önskar du att det fanns ett snabbare och enklare sätt att rengöra ditt golv än med en golvmopp? Eller att du kunde få hela golvstädningen avklarad på en gång, helst utan att behöva dammsuga först? Vi har en kraftfull golvtvätt för varje uppgift – valet är ditt. Du som letar efter en manövrerbar och lätt golvtvätt kan sluta leta.

0 produkter

Upptäck våra professionella golvtvättar

Batteridrivna golvtvätten FC 7 – höjdpunkten

Batteridrivna FC 7 golvtvätt eliminerar den gamla regeln ”dammsug först, moppa därefter” lika enkelt som den eliminerar alla typer av torr och våt smuts i vardagen. Golvtvätten FC 7 har två par valsar som roterar i motsatt riktning och får golvet att bli skinande rent på nolltid. Bara tryck på handtagets knapp för att anpassa vattenflödet och rullhastigheten efter golvets egenskaper eller kör boost-läget för att bli av med de envisaste fläckarna. Perfekt när olyckan är framme!

20 % bättre rengöringsresultat jämfört med golvmopp*

Med vår batteridrivna golvtvätt FC 7 får du golvet att bli som nytt igen! Golvtvätten är 20 procent kraftfullare och rengör mer grundligt än det tidigare varit möjligt med bara golvmoppen*. De roterande valsarna har en självrengöringsfunktion som suger upp smutsen istället för att bara förflytta smutsen och smutsvattnet leds bort till en separat behållare. Endast minimal fukt blir kvar på golvet, så att du kan beträda golven igen efter bara 2 minuter!

Rengöringsresultat med golvtvätt

Automatiskt fuktning

Med rent vatten blir golven renare. Det är därför den ena sidan av de roterande valsarna på Kärcher golvtvätt kontinuerligt fuktas med färskvatten medan det smutsiga vattnet skrapas av på den andra sidan och samlas direkt upp i smutsvattentanken. Till skillnad från rengöring med mopp sugs smutsen faktiskt upp, istället för att spridas ut.

Automatisk fuktning i Kärcher golvtvättar

Golv rengörs 50 % snabbare**

Felfritt resultat med våra allt-i-ett-golvtvättar. Samtidigt som den moppar suger den upp alla typer av torr och våt smuts i vardagen, i ett enda moment i hörn och längs med kanter. Även hår plockas lätt upp med hjälp av våra inbyggda hårkammar.

Snabbrengöring med Kärcher golvtvätt

Justerbara rengöringsnivåer för olika typer av golv och smuts

På FC 4-4 och batteridrivna FC 7 kan du justera valsarnas rotation och vattenflöde efter typ av smuts och golv (nivå 1 för trägolv, nivå 2 för stengolv). Med batteridrivna FC 7 kan du också ta hand om envisa fläckar med boost-läget.

Rengöringsnivå för golvtvätt

Utbytbart batterisystem för valfri drifttid

Maximal rörelsefrihet och flexibilitet, med drifttid som vid behov kan förlängas med utbytbara Kärcher Battery Power-batterier (4 V) för FC 4-4 och FC 2-4. Lång livslängd och hög effekt tack vare litiumjonceller. Det utbytbara batteriet kan också användas i alla andra Kärchers Battery Power-produkter (4 V).

Golvtvätt med uppladdningsbart batteri
Självrengöringsfunktion för golvtvätt

Golvstädning utan besvär

Du behöver inte längre skrubba för hand. Du slipper den slitsamma urvridningen av trasor, eftersom smutsen kontinuerligt avlägsnas från valsarna via självrengöringsfunktionen. Du slipper släpa runt på en hink, tack vare inbyggda och enkelt borttagbara färsk- och spillvattentankarna.

Golvtvätt för sten, klinker, parkett, laminat eller vinyl

Passar för alla hårda golv

Lämnar mycket lite fukt och passar därmed för alla hårda golv (sten, klinker, parkett, laminat, vinyl). Golvet är klart att beträdas igen på nolltid. Den perfekta golvskötseln får du i kombination med Kärcher rengörings- och skötselmedel.

Kantrengöring för golvtvätt

Perfekt kantrengöring

Den centrala valsdrivningen på batteridrivna FC 7 och FC 4-4 säkerställer utmärkt rengöringsresultat i hörn och längs kanter.

Tvättbara valsar för golvtvätt

Valsarna kan tvättas

Snabb och enkel montering av mikrofibervalsarna. Valsarna kan även maskintvättas i upp till 60 °C.

Färskvattentank för golvtvätt

Använder upp till 90 % mindre mängd vatten***

Jämfört med städning med vanlig mopp och hink.***

Våra golvtvättar ger dig WOW-känslan där hemma

Golvrengöringen blir så mycket enklare med våra golvtvättmaskiner! Bland våra olika modeller av golvtvättar finner du allt från den praktiska allt-i-ett-golvtvätten till den smidiga batteridrivna golvtvätten.

Kärchers batteridrivna Goltvätt FC 7

BATTERIDRIVNA GOLVTVÄTTEN FC 7

Tar bort all våt och torr smuts i vardagen


Moppar + dammtorkar + plockar upp grövre smuts

Batteritid på cirka 45 minuter

Ca 135 m² per batteriladdning

Passar alla hårda golv + 2 rengöringsnivåer + Boost-läge

Perfekt rengöring av hörn och kanter

4 valsar + 1 universalrengöring medföljer

Drivs med 4-valsteknik

20% bättre rengöringskapacitet än en vanlig mopp*

Valsarna kan maskintvättas i 60 °C

Kan köras under möbler

Produkten rengörs enkelt

Fungerar fristående

 

Kärchers batteridrivna golvtvätt FC 5

BATTERIDRIVNA GOLVTVÄTTEN FC 5

Tar bort damm och spill


Moppar + dammtorkar

Batteritid på cirka 20 minuter

Ca 60 m² per batteriladdning

Passar för alla hårda golv

Perfekt rengöring av hörn och kanter

2 valsar + 1 universalrengöring medföljer

Borstlistkant

20% bättre rengöringskapacitet än en vanlig mopp*

Valsarna kan maskintvättas i 60 °C

Kärchers batteridrivna golvtvätt EWM 2

BATTERIDRIVNA GOLVTVÄTTEN EWM 2

Tar bort stänk och fläckar


Moppar

Batteritid på cirka 20 minuter

Ca 60 m² per batteriladdning

Passar för alla hårda golv

Perfekt rengöring av hörn och kanter

2 valsar + 1 universalrengöring medföljer

Borstkant för smutsvatten

20% bättre rengöringskapacitet än en vanlig mopp*

Valsarna kan maskintvättas i 60 °C

Kan köras under möbler

FAQ för golvtvättar

Ja, den fungerar som både en golvtvätt, dammsugare, mopp och skurhink. Golvtvättmaskinen FC 7 är framtagen för att underlätta hela golvstädningen med endast en maskin. Dess rengöringsresultat är 20% bättre jämfört med en vanlig mopp* och ger upp till 90 % vattenbesparingar.***

Tipset är att köra diagonalt med golvtvätten över klinkerplattorna, detta för att förhindra att suglisten på munstycket ska haka tag i fogarna.

Ja, både ren- och smutsvattentanken kan tas bort för rengöring. De ska rengöras med rent, varmt vatten för att ta bort eventuell smuts.
Här kan du se hur du ska göra: https://youtu.be/M5KSNz6qafE

Du bör moppa golvet en gång i veckan i köket, sovrum, vardagsrummet och badrummet. Var försiktig med att skura golvet för ofta med en golvmopp ifall du har ett känsligt trägolv. Använder du en av våra golvtvättar får du alltid rätt mängd vatten till tvätten av golvet. 

* Kärchers golvtvättar uppnår upp till 20% bättre rengöringskapacitet jämfört med vanlig mopp och trasa i testkategorin ”Avtorkning”. Avser genomsnittligt testresultat för rengöringseffektivitet, smutsupptagning och rengöring vid kanter.

** Med den batteridrivna golvtvätten FC 7 når du tidsbesparingar på upp till 50%, då vanlig hushållssmuts avlägsnas från hårda golv i ett enda moment utan att du behöver dammsuga först.

*** Vid rengöring av 60 m² golvyta använder den batteridrivna golvtvätten FC 7 (förbrukning: 0,4 l) upp till 90% mindre vatten än en vanlig mopp och hink med 5 liter vatten (förbrukning: 5,0 l).