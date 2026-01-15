Golvtvätt & Golvrengöring

20 % bättre rengöringsresultat jämfört med golvmopp*

Med vår batteridrivna golvtvätt FC 7 får du golvet att bli som nytt igen! Golvtvätten är 20 procent kraftfullare och rengör mer grundligt än det tidigare varit möjligt med bara golvmoppen*. De roterande valsarna har en självrengöringsfunktion som suger upp smutsen istället för att bara förflytta smutsen och smutsvattnet leds bort till en separat behållare. Endast minimal fukt blir kvar på golvet, så att du kan beträda golven igen efter bara 2 minuter!