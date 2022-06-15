Hur ofta ska filtret bytas?

AF 100 luftrenare
För att alla ska kunna andas fritt. För bästa möjliga luftkvalitet på arbetet: Kärchers luftrenare filtrerar bort virus, bakterier, allergener, dammpartiklar och lukt.
Dålig luftkvalitet är ofta en orsak till koncentrationssvårigheter och obehag. Dunster från mattan, pollen, bakterier och instängd luft efter långa möten i konferensrummet kan leda till dålig koncentration, huvudvärk, nästäppa eller till och med astmaattacker. Särskilt allergiker påverkas väldigt mycket. Andas fritt igen med vår luftrenare: Kärcher AF 100 filtrerar bort allergener och skadliga ämnen ur luften så fort den sätts på.
Bara andas!
Bara andas!
Bara andas!
Bara andas!
Luftrenaren AF 100 i användning
Ren luft, ren effekt
Andas in djupt och känn avslappningen: Kärcher AF 100 ser till att luften du andas på kontoret, i konferensrummet, på restaurangen eller i butiken är ren och fri från bakterier. En frisk fläkt av ren luft till alla dina lokaler med vårt professionella luftfilter. AF 100 är en toppmodern luftrenare som uppfyller alla dina behov.
AF 100 har ett unikt filtersystem som eliminerar alla patogener, virus och bakterier i luften. Sju specialanpassade luftfilter arbetar tillsammans för att nå en enhetlig, ren och styrbar luftkvalitet.
Filteruppsättningarna "High Protect 13 Solution" och "HEPA 14 Solution" ger en hög skyddsnivå genom att eliminera smittsamma luftburna patogener, t.ex. virus och bakterier, som annars kan förbli svävande i timtal i form av små droppar och aerosoler.
Produktfördelar i korthet
- Kontinuerlig filtrering av smutsig luft
- Eliminerar bakterier, allergener, lukter
- Tillförlitlig minimering av virushalten i luften
- Starka motorer för större inomhuslokaler
- Modern, kompakt produktdesign
- Minskar risken för infektion från bakterier och aerosoler
- Flexibilitet tack vare rörliga hjul
- Certifierade filteruppsättningar tillgängliga
- Tyst i drift utan störande ljud tack vare låg ljudnivå
Så fungerar luftrenaren från Kärcher
FILTER FÖR VARJE BEHOV
Filtersystemen i alla luftrenare från Kärcher bygger på den allra senaste tekniken. Få alla de oslagbara fördelarna med våra filter:
- Allroundfilter med stort effektivitetsområde
- Fyra olika filterinlägg
- Eliminerar bakterier, lukt och allergener mycket noggrant
- Optimalt resultat tack vare ett filtersystem med förfiltrering
- Informativ indikator på filterstatus
TILLFÖRLITLIG FÖR PROFESSIONELL ANVÄNDNING VARJE DAG
Gör dålig luft till ett minne blott – få bästa möjliga luftkvalitet åt dina medarbetare och kunder med våra professionella luftrenare:
- Minska infektionsgraden
- Låg smittrisk av sjukdomar
- Bättre luftkvalitet
- Eliminera lukter
- Högre energi och bättre humör under arbetstiden
INBYGGD DISPLAY
Den inbyggda intelligenta displayen visar nivån av dammpartiklar PM 2,5 i rummet, liksom filtrets livslängd i procent. I automatläget anpassar maskinens logik fläkten efter halten PM 2,5 i rummet.
Höjdpunkter hos Kärcher AF 100 luftrenare med inbyggt HEPA 14-filter
Användningsområden: en produkt – många användningsområden
Att ha ren luft som vi kan andas med rent samvete är ett måste var vi än befinner oss, vare sig det gäller kontor, hotellrum, skola, väntrum eller konferensrum. Kärchers luftfilter rengör effektivt inomhusluften och tar bort aerosoler, virus, allergener och många andra skadliga ämnen.
Industri och kontor
Ren luft på arbetet är en utmaning för alla företag, vare sig det gäller industrilokaler, små eller stora kontor, konferens- eller fikarum. Alla ska kunna känna sig trygga på arbetsplatsen. Luftrenaren Kärcher AF 100 rensar luften tillförlitligt i alla stängda utrymmen, avlägsnar skadliga ämnen och ger en hög skyddsnivå på arbetsplatsen. Tack vare den unika filtertekniken reducerar produkten halten av aerosoler i luften, vilket hjälper till att minimera infektionsrisken.
Skolor och offentliga lokaler
Luftrenaren Kärcher AF 100 garanterar ren luft fri från bakterier för alla lokaler inom utbildning, idrott och administration. Kärchers luftrenare skapar bästa möjliga luftkvalitet under lång tid, även i fullsatta klassrum och förskolor. Produkten avlägsnar skadliga ämnen från luften och minskar infektionsrisken från bakterier och aerosoler.
Besöksnäringen
Komfort är högsta prioritet inom den professionella besöksnäringen. Gästernas och medarbetarnas säkerhet är av största vikt. Luftrenaren Kärcher AF 100 avlägsnar tillförlitligt skadliga ämnen, virus och bakterier från luften i gemensamma utrymmen. Produkten garanterar bästa möjliga luftkvalitet i lobby och korridorer, i kök och restaurang eller i andra gemensamma utrymmen, liksom fitness- och wellnessområden. Filtrerar varhelst det behövs. Den prisbelönta och mobila designen underlättar flexibel och mångsidig användning.
Kök och restaurang
Ren luft är av kritisk vikt i alla restauranger, kaféer och matsalar med många besökare. Ren luft är viktigt för alla gästers hälsa, liksom för servicepersonalen. Många människor på begränsat utrymme leder snabbt till sämre luftkvalitet, vilket ökar infektionsrisken och risken för att patogener snabbt sprids via luften. Den toppmoderna luftrenaren Kärcher AF 100 avlägsnar både aerosoler och luktämnen från inomhusluften. Den kan användas i matsalar, hygienutrymmen, bar och kök.
Sjukvårdsmiljöer
Luftrenaren AF 100 är den perfekta lösningen för professionell och hygienisk luftrening i bakterierika utrymmen som t.ex. sjukhus, kliniker och vårdhem. Den flexibla designen medger mångsidig och rörlig användning efter behov, vilket gör produkten både praktisk och enkel i bruk. Det kraftfulla filtersystemet säkerställer tillförlitligt ren och säker luft för både patienter och vårdpersonal.
Serviceutrymmen
Luftkvaliteten i stängda rum är en viktig faktor för alla serviceutrymmen. Luftrenaren Kärcher AF 100 är perfekt för dig som behöver hålla en professionell hygienisk nivå och avlägsna skadliga ämnen från luften. Den kompakta, flexibla designen och det kraftiga filtersystemet gör den redo att användas i många olika situationer.
Vad filtreras?
Kärchers luftrenare filtrerar bort patogener, t.ex. virus och bakterier – en långsiktig lösning som gör mycket mer än att bara filtrera aerosoler.
Kärchers luftfilter avlägsnar dessutom damm, pollen, mögelsporer och andra skadliga substanser från luften. Det särskilda HEPA-filtret ger en tillförlitlig luftrening inomhus och gör att du kan andas djupt igen.
MÖGELSPORER
POLLEN
LUKT
SMÅ PARTIKLAR
BAKTERIER OCH VIRUS
FLYKTIGA ORGANISKA FÖRENINGAR
DAMM
KEMISKA GASER
Hur ofta ska filtret bytas?
I automatläget mäter luftrenaren automatiskt luftkvaliteten med hjälp av en lasersensor och anpassar funktionen därefter. Därmed garanteras stabil luftkvalitet och optimal användning av filtret. Om filtret ändå behöver bytas har vi sett till att det ska gå så enkelt som möjligt: öppna sidoluckan, byt patronfiltret, klart!
Som tumregel kan man säga att ju oftare en maskin används, desto oftare bör det inbyggda filtret bytas eller rengöras för att ge tillförlitlig effekt. Om luftfiltrets sugeffekt minskar påtagligt är det ett tecken på att filtret behöver bytas. Helst bör HEPA 14-filtret bytas var tredje månad. I hygienkänsliga områden är rekommendationen att filtret byts varje månad.
Rengöra eller byta filtret?
Stabil filtrering på hög nivå och regelbundna filterbyten är särskilt viktigt för allergiker. Ett filter förlorar gradvis sin effektivitet beroende på hur det används och den belastning det utsätts för – då är det dags att byta. Regelbundna bytesintervall är det enda sättet att säkerställa konsekvent hög kvalitet och hygien. Att rengöra HEPA 14-filtret med vatten rekommenderas inte.
Läs mer om våra HEPA 14-filter här
HEPA 14-filter – hygienlösningen för ren inomhusluft
Vi kommer dagligen i kontakt med virus, bakterier, fint damm och allergener. De cirkulerar i inomhusluften på kontor, hotell, sjukhus, läkarmottagningar, skolor – och i våra hus och lägenheter förstås. På lång sikt leder det ofta till andningsbesvär.
Kärcher HEPA 14-filtret hjälper varaktigt till att filtrera aerosoler från luften i slutna utrymmen och avlägsna skadliga partiklar. Inbyggda i Kärchers luftrenare och torrdammsugare rengör de inomhusluften effektivt och tillförlitligt.