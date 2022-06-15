Hur ofta ska filtret bytas?

Ren luft, ren effekt

Andas in djupt och känn avslappningen: Kärcher AF 100 ser till att luften du andas på kontoret, i konferensrummet, på restaurangen eller i butiken är ren och fri från bakterier. En frisk fläkt av ren luft till alla dina lokaler med vårt professionella luftfilter. AF 100 är en toppmodern luftrenare som uppfyller alla dina behov.

AF 100 har ett unikt filtersystem som eliminerar alla patogener, virus och bakterier i luften. Sju specialanpassade luftfilter arbetar tillsammans för att nå en enhetlig, ren och styrbar luftkvalitet.

Filteruppsättningarna "High Protect 13 Solution" och "HEPA 14 Solution" ger en hög skyddsnivå genom att eliminera smittsamma luftburna patogener, t.ex. virus och bakterier, som annars kan förbli svävande i timtal i form av små droppar och aerosoler.