Portabla tvättar
Varför bära runt på smuts när du kan få den där WOW-effekten på bara ett ögonblick? Portabel rengöring innebär lätta, kompakta lätt- och mellantrycksprodukter som ger dig möjlighet att rengöra cyklar, campingmöbler, barnvagnar, vandringskängor, husdjur och mycket mer på ett snabbt och skonsamt sätt. Dessutom behöver du varken ström- eller vattenanslutning. Mitt ute i ingenstans eller bara en snabb rengöring hemma. Tack vare kraftfulla litiumjonbatterier och en vattentank eller sugslang kan allt rengöras där det oftast gör som mest nytta: på plats.
Vilken ska jag välja?
Håll allt rent på språng
Inte utan min Kärcher: oavsett var du befinner dig, behöver du aldrig klara dig utan effekten som Kärchers rengöringslösningar erbjuder. När du är på språng, levererar de batteridrivna OC 3-modellerna med vattentank ett lågtryck som är perfekt för snabb rengöring av skor, barnvagnar, cyklar eller till och med hundar. Med våra mellantryckstvättar kan det vatten som behövs antingen hämtas från en kran eller via en sugslang från alternativa källor, som till exempel en vattentunna. Ett batteri ger nu all den flexibilitet och effekt som behövs för att återställa den där WOW-faktorn, nästan oavsett var du befinner dig. Portabel rengöring när den är som bäst.
OC 6-18 Premium
Rengöring. Överallt. När som helst.
Finns det varken eluttag eller kran någonstans i närheten, men cyklarna eller trädgårdsmöblerna behöver en snabb spolning för att få tillbaka sin glans? Med lågtryckstvätten OC 6-18 Premium är detta inga problem.
KHB 6
Sladdlös rengöring
Oavsett om det är ett litet område runt huset, trädgårdsmöbler eller cykeln som behöver rengöras, är mellantryckstvätten KHB 6 och en trädgårdsslang allt som krävs.
OC 3 Foldable
WOW-faktor på språng
De batteridrivna lågtryckstvättarna ger ett lågt tryck som skonsamt rengör skor, barnvagnar, cyklar och till och med husdjur. Med vattentank och en rad olika tillbehör, till exempel munstycke med konisk stråle och sugslang, är de perfekta när man är på språng. Givetvis har de ett kraftfullt litiumjonbatteri.
Våra högtryckstvättar
Ibland behövs lite mer tryck – nämligen högtryck. Med allt från kompakta enheter för sporadisk användning till kraftfulla högtryckstvättar med app-stöd, som gör arbetet med att rengöra stora ytor eller stora föremål enkelt, har vi garanterat den perfekta lösningen för dig.
TILLBEHÖR
Med våra låg- och mellantryckstvättar kommer dina föremål att få tillbaka sin glans på nolltid, även när du är på språng och är långt borta från eluttag. Rengöringen blir ännu enklare med tillbehör som är utformade för portabel rengöring, vilka gör att du behöver anstränga dig mindre och får bättre effekt.