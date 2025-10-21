Portabla tvättar

Håll allt rent på språng

Inte utan min Kärcher: oavsett var du befinner dig, behöver du aldrig klara dig utan effekten som Kärchers rengöringslösningar erbjuder. När du är på språng, levererar de batteridrivna OC 3-modellerna med vattentank ett lågtryck som är perfekt för snabb rengöring av skor, barnvagnar, cyklar eller till och med hundar. Med våra mellantryckstvättar kan det vatten som behövs antingen hämtas från en kran eller via en sugslang från alternativa källor, som till exempel en vattentunna. Ett batteri ger nu all den flexibilitet och effekt som behövs för att återställa den där WOW-faktorn, nästan oavsett var du befinner dig. Portabel rengöring när den är som bäst.