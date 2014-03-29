ASKDAMMSUGARE OCH TORRDAMMSUGARE

Användningsområden

Sladdlös, gränslös: Kärchers batteridrivna askdammsugare AD 2

För att inget mer än härliga minnen ska bli kvar efter grillfesten med vännerna: Den mångsidiga och batteridrivna ask- och torrdammsugaren AD 2. Det välbeprövade och mångsidiga konceptet för grill, pelletsbrännare och eldstad finns nu direkt i portabel form. AD 2 ingår i batteriplattformen 18 V Kärcher Battery Power och avlägsnar aska på ett säkert sätt utan krångel med sladdar eller smuts på händerna. Tack vare filterrengöringssystemet Kärcher ReBoost återställs full sugeffekt med bara ett knapptryck, även för den finaste askan.