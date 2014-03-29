ASKDAMMSUGARE OCH TORRDAMMSUGARE
Oavsett om du rengör eldstaden, dammsuger ur grillen, städar efter en trädgårdsfest eller rengör hårda golv så är ask- och torrdammsugarna ett bra val. De är mångsidiga med ett bra asksug och imponerar med sina utmärkta bekvämlighetsfunktioner.
Användningsområden
Sladdlös, gränslös: Kärchers batteridrivna askdammsugare AD 2
För att inget mer än härliga minnen ska bli kvar efter grillfesten med vännerna: Den mångsidiga och batteridrivna ask- och torrdammsugaren AD 2. Det välbeprövade och mångsidiga konceptet för grill, pelletsbrännare och eldstad finns nu direkt i portabel form. AD 2 ingår i batteriplattformen 18 V Kärcher Battery Power och avlägsnar aska på ett säkert sätt utan krångel med sladdar eller smuts på händerna. Tack vare filterrengöringssystemet Kärcher ReBoost återställs full sugeffekt med bara ett knapptryck, även för den finaste askan.
För enkel borttagning av kall aska från kolgrillen: tack vare uppladdningsbart 18 V-batteri.
Praktisk dammsugning av eldstaden med långvarig sugeffekt tack vare Kärcher ReBoost filterrengöringssystem.
För mångsidig användning överallt där torr smuts behöver avlägsnas i och omkring huset.
Kan användas överallt tack vare det starka och uppladdningsbara 18 V-batteriet från batteriplattformen Kärcher Battery Power.
Funktioner
Tack vare smarta funktioner som filterrengöringen ReBoost och flamsäkra material lämnar ask-och torrdammsugaren ingenting att önska och avlägsnar kall aska på nolltid. För dig som söker ett flexibelt alternativ finns ask-och torrdammsugaren även i en batteridriven version.