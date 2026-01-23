Dammsugare

Vi på Kärcher erbjuder ett brett utbud av både sladdrivna och batteridrivna dammsugare som imponerar med maximal användarvänlighet. Våra dammsugare har hög sugeffekt och suger enkelt bort damm, smuts och hår från olika ytor och mattor. Varje gång du använder en Kärcher-dammsugare, kommer du att uppleva en hög prestanda och ett riktigt rent resultat vid städningen. Oavsett om du bor i lägenhet, ett hus eller har allergier, kan du vara säker på att vi har en dammsugare som passar ditt behov. Vårt filtersystem fångar effektivt upp och minskar spridningen av allergener och partiklar i luften. Nu har vi även flera olika modeller av skaftdammsugare som tar mindre plats och är mer ergonomiska att städa golvet med. 

Dammsugare

VC 6 Batteridriven

VC 4 Batteridriven

Sladdlös frihet med litiumjonbatteri

Maximal rörelsefrihet, hög sugeffekt och låg vikt utmärker våra batteridrivna dammsugare. De kraftfulla batterierna gör att du äntligen kan dammsuga i varenda vrå utan ansträngning. Det stora utbudet av tillbehör gör våra batteridrivna dammsugare ännu mer flexibla.

Kärcher sladdlös dammsugare

Användarvänlig skaftdammsugare

Snabb och enkel effektanpassning till ditt användningsområde. Tack vare den praktiska låsknappen behöver du inte hålla strömbrytaren nedtryckt. Boost-läget är perfekt för koncentrerad punktrengöring.

Lättanvänd skaftdammsugare från Kärcher

Aktivt golvmunstycke

Motordrivna valsar och enkel styrning möjliggör optimal smutsupptagning och enkel dammsugning under möbler.

Golvmunstycket på vår batteridrivna dammsugare VC 6 har lysdioder som gör det lättare att se smutsen och säkerställer tillförlitlig smutsupptagning.

Kärcher sladdlös dammsugare med aktivt golvmunstycke
En värld av användningsområden

Smarta monteringsalternativ för en mängd olika tillbehör gör VC 4 och VC 6 ännu mer mångsidiga.

Praktiskt utformat filtersystem

Trestegsfiltersystemet, bestående av cyklon, luftintag och HEPA-hygienfilter* (VC 6 Cordless), säkerställer extra ren frånluft.

Filtren är lätta att rengöra och byta ut, vilket förlänger dammsugarens livslängd.
*EN 1822:1998.

Dammtömning med ett klick

Eftersom behållaren enkelt och hygieniskt töms med en knapptryckning behöver du aldrig röra vid smutsen.

Praktisk väggkonsol

Tack vare väggkonsolen hänger du snabbt och enkelt undan dammsugaren som sedan är redo att användas igen vid behov. Väggkonsolen för VC 6 Cordless har dubbla funktioner och extraknäcker även som praktisk laddare.

FAQ Dammsugare

De flesta dammsuger hemmet 1-2 gånger per vecka. Om du har husdjur eller småbarn är det vanligt att du dammsuger golvet ännu oftare. 

Att damma av hyllor, bord och andra möbler är en städuppgift som du ska göra innan du dammsuger ditt golv. Vilket i sin tur betyder att du bör göra det 1-2 gånger i veckan.

De flesta som bor i lägenhet har specifika tider då du inte bör dammsuga. Dessa är 22:00 - 07:00. Du får alltså dammsuga fram till 22:00 på kvällen. I vissa fall kan detta variera beroende på vilka regler som finns i din förening.