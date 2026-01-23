Dammsugare

Vi på Kärcher erbjuder ett brett utbud av både sladdrivna och batteridrivna dammsugare som imponerar med maximal användarvänlighet. Våra dammsugare har hög sugeffekt och suger enkelt bort damm, smuts och hår från olika ytor och mattor. Varje gång du använder en Kärcher-dammsugare, kommer du att uppleva en hög prestanda och ett riktigt rent resultat vid städningen. Oavsett om du bor i lägenhet, ett hus eller har allergier, kan du vara säker på att vi har en dammsugare som passar ditt behov. Vårt filtersystem fångar effektivt upp och minskar spridningen av allergener och partiklar i luften. Nu har vi även flera olika modeller av skaftdammsugare som tar mindre plats och är mer ergonomiska att städa golvet med.



