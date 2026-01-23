Dammsugare
Vi på Kärcher erbjuder ett brett utbud av både sladdrivna och batteridrivna dammsugare som imponerar med maximal användarvänlighet. Våra dammsugare har hög sugeffekt och suger enkelt bort damm, smuts och hår från olika ytor och mattor. Varje gång du använder en Kärcher-dammsugare, kommer du att uppleva en hög prestanda och ett riktigt rent resultat vid städningen. Oavsett om du bor i lägenhet, ett hus eller har allergier, kan du vara säker på att vi har en dammsugare som passar ditt behov. Vårt filtersystem fångar effektivt upp och minskar spridningen av allergener och partiklar i luften. Nu har vi även flera olika modeller av skaftdammsugare som tar mindre plats och är mer ergonomiska att städa golvet med.
VC 6 Batteridriven
VC 4 Batteridriven
Sladdlös frihet med litiumjonbatteri
Maximal rörelsefrihet, hög sugeffekt och låg vikt utmärker våra batteridrivna dammsugare. De kraftfulla batterierna gör att du äntligen kan dammsuga i varenda vrå utan ansträngning. Det stora utbudet av tillbehör gör våra batteridrivna dammsugare ännu mer flexibla.
Användarvänlig skaftdammsugare
Snabb och enkel effektanpassning till ditt användningsområde. Tack vare den praktiska låsknappen behöver du inte hålla strömbrytaren nedtryckt. Boost-läget är perfekt för koncentrerad punktrengöring.
Aktivt golvmunstycke
Motordrivna valsar och enkel styrning möjliggör optimal smutsupptagning och enkel dammsugning under möbler.
Golvmunstycket på vår batteridrivna dammsugare VC 6 har lysdioder som gör det lättare att se smutsen och säkerställer tillförlitlig smutsupptagning.
En värld av användningsområden
Smarta monteringsalternativ för en mängd olika tillbehör gör VC 4 och VC 6 ännu mer mångsidiga.
Praktiskt utformat filtersystem
Trestegsfiltersystemet, bestående av cyklon, luftintag och HEPA-hygienfilter* (VC 6 Cordless), säkerställer extra ren frånluft.
Filtren är lätta att rengöra och byta ut, vilket förlänger dammsugarens livslängd.
*EN 1822:1998.
Dammtömning med ett klick
Eftersom behållaren enkelt och hygieniskt töms med en knapptryckning behöver du aldrig röra vid smutsen.
Praktisk väggkonsol
Tack vare väggkonsolen hänger du snabbt och enkelt undan dammsugaren som sedan är redo att användas igen vid behov. Väggkonsolen för VC 6 Cordless har dubbla funktioner och extraknäcker även som praktisk laddare.