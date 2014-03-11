Högtryckstvättar
Ska du tvätta fasaden, bilen eller dina trädgårdsmöbler? Oavsett rengöringsutmaningen har vi en högtryckstvätt för dina behov. Från våra enklare modeller är högtryckstvätten K3 perfekt för rengöring av bland annat cyklar, trädgårdsredskap och möbler. Till våra mer avancerade modeller som Kärcher K7 serien med Smart Control för ett effektivare och mer kraftfullt arbete. Perfekt för rengöring av bland annat bil, fasad, pool och staket. Med en Kärcher högtryckstvätt kan vi garantera att du får en unik rengöringsupplevelse med hög kvalité, optimal prestanda och enkel användning.
Upptäck våra professionella högtryckstvättar
FAQ Högtryckstvätt
Vilken högtryckstvätt passar dig?
Du som letar efter en högtryckstvätt kan lita på att våra produkter är pålitliga för rengöring och underhåll. Var och en av våra serier av högtryckstvättar har unika styrkor att erbjuda, så du kan hitta den design som passar dina behov bäst. Våra högtryckstvättar finns i exceptionellt kompakta, lätta och sladdlösa utföranden. Oavsett vilka krav du har på ditt projekt kommer en av våra högtryckstvättar att erbjuda en perfekt kombination av bekvämlighet och kvalitet.
Smart Control
- Bluetooth-anslutning
- Rengöringstips via Kärchers Home & Garden app
- Justera trycket med hjälp av +/- knappar på spolhandtaget
- Boost-funktion: 15 extra bar under 30 sek
- Ett spolrör för alla tillfällen: 3-i-1 Multi Jet spolrör
Power Control
- Rengöringstips via Kärchers Home & Garden app
- Justera trycket med hjälp av +/- knappar på spolhandtaget
- Två olika spolrör: Vario Power Jet-spolrör samt Roto Jet-spolrör
Compact högtryckstvätt
Vill du kunna transportera och förvara din högtryckstvätt enkelt? Att den ska ta minimalt med plats och är snabb att starta upp? Då har du kommit rätt.
K2 batteridriven högtryckstvätt
Sladdlös, bekväm och kraftfull. K2 är en batteridriven högtryckstvätt och perfekt för de mindre rengörings-uppgifterna där det inte finns något eluttag i närheten.
Användningsområden för högtryckstvättar
Högtryckstvätten är det mest effektiva verktyget för alla rengöringsutmaningar. Med matchande tillbehör förvandlas högtryckstvätten till allroundmaskiner: oavsett om ändamålet är att tvätta terrassen, balkongen, bilen eller rensning av rännor är användningsmöjligheterna så gott som obegränsade.
Högtryckstvätta mossiga stenar och tegel
Eftersom att mossa inte bara bildar ett tjockt lager på stenar och tegel utan även tränger sig igenom material som trä, rekommenderar vi ett rotojetmunstycke för att få bort mossan. Håll spolhandtaget vertikalt mot den mossiga ytan och rengör långsamt från ena kanten till den andra med ett avstånd på 20-30 cm.
Tvätta bilen med högtryckstvätt
Med Kärchers tillbehör och rengöringsmedel garanterar vi en noggran och skonsam bilvård. Få bilen att glänsa genom några enkla steg och se sedan till att den fortsätter att glänsa genom att först använda Vario Power spolrör för att skölja bort all löst smuts.
Tvätta verandan eller uteplatsen
T-Racer är den perfekta lösningen för snabb och effektiv rengöring av större utomhusytor. Den ger även möjligheten att individuellt anpassa munstyckets avstånd efter den yta som ska rengöras. Hårt underlag, t.ex. sten eller betong, kan rengöras lika väl som ömtåligare ytor.
Tvätta trädgårdsredskap med högtryckstvätt
Med hjälp av en högtryckstvätt kan du effektivt avlägsna smuts och jord från blombrukor, spadar, krattor och kärror. Vario Power spolrör och rotojetmunstycket är särskilt anpassade till denna uppgift. Att jobba i trädgården har aldrig varit enklare och mindre smutsigt!
Rengör trädgårdsmöbler med högtryckstvätt
Efter en hård och lång vinter kan trädgårdsmöblerna lätt bli smutsiga. Med rätt högtryckstvätt och rengöringsmedel bekämpar du alla sortens fläckar.
Tvätta fönsterrutor
Få husets alla fönsterrutor fria från smuts och ränder. Ställ in spolröret på lågt tryck och applicera Kärchers rengöringsmedel. Ta till sist bort den upplösta smutsen med en mjuk tvättborste och spola bort rengöringsmedlet och smutsen med ett Vario Power spolrör.
Rätt tillbehör gör tvätten till en enkel match.
Vi har alla tillbehör som gör tvätten och rengöringen både enklare och effektivare! Med vårt teleskopiska förlängningsskaft TLA 4 når du enkelt svåråtkomliga områden som t.ex. Fasader och höga fönsterpartier. För utomhusytorna rekommenderar vi terasstvätten T7 Plus för stänkfri rengöring av hårda ytor, som sten och betong, likaväl som känsligare träytor. Eller är det en adapter för högtryckstvätten som du saknar?
Vad behöver du rengöra? Hitta det du behöver på vår sida fylld av tillbehör till högtryckstvättar.
Rengöringsmedel till högtryckstvättar
Kärchers nya rengöringsmedel imponerar med sin 3-i-1 verkningsprincip. Förutom ett perfekt rengöringsresultat ger dessa nya produkter skonsam omvårdnad och pålitligt skydd. De nya rengöringsmedlen passar alla Kärcher-högtryckstvättar oavsett om det gäller anslutning (Plug 'n' Clean), påfyllning av rengöringsmedelstanken eller som behållare som ska användas för rengöringsmedel via sugslangen.
Home & Garden-appen
Vad är det för mening med kraft om den inte är smart? Ingen mening alls! Det är därför som produkterna i Smart Control-serien inte bara är väldigt kraftfulla utan också innehåller en massa Kärcher-expertis. Via bluetooth kan du enkelt ansluta din Smart Control-högtryckstvätt till din smartphone med hjälp av Hem & Trädgård-appen. Och med tips från våra experter kan du få tillbaka wow-känslan för saker du sällan rengör eller rengör för första gången – precis som ett proffs.