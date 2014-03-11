Högtryckstvättar

Ska du tvätta fasaden, bilen eller dina trädgårdsmöbler? Oavsett rengöringsutmaningen har vi en högtryckstvätt för dina behov. Från våra enklare modeller är högtryckstvätten K3 perfekt för rengöring av bland annat cyklar, trädgårdsredskap och möbler. Till våra mer avancerade modeller som Kärcher K7 serien med Smart Control för ett effektivare och mer kraftfullt arbete. Perfekt för rengöring av bland annat bil, fasad, pool och staket. Med en Kärcher högtryckstvätt kan vi garantera att du får en unik rengöringsupplevelse med hög kvalité, optimal prestanda och enkel användning.