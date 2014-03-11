Professional
Som världens största tillverkare av rengöringsmaskiner förstår vi att våra professionella kunder, vart de än befinner sig i världen, har sina egna unika rengöringsuppgifter. Vi förstår också att rengöring är en nödvändighet som det oftast finns lite tid för. Därför utformas vårt utbud med professionella rengöringsmaskiner, tillbehör och rengöringsmedel tillsammans med våra kunder för att möta deras behov. Oavsett företagstyp eller plats ger Kärchers produkter enastående rengöringsprestanda, sparar tid och resurser samt har ett intuitivt användningssätt. Det ger företag möjlighet att fokusera på vad som är viktigast.
Rätt rengöringslösning på några klick – med Kärchers professionella maskinguide
Våra maskinguider hjälper dig att hitta rätt Kärcher-maskin för just dina rengöringsbehov. Oavsett om du letar efter en högtryckstvätt, grovdammsugare eller sopmaskin guidar vi dig rätt på bara några klick. Testa våra professionella maskinguider och hitta den lösning som passar din verksamhet bäst.
Rengöringslösningar för dig som jobbar professionellt
Oavsett vad du jobbar med, så vet vi att kraven på rengöring kan se väldigt olika ut. Därför erbjuder vi på Kärcher professionella rengöringslösningar som hjälper dig att jobba smartare, renare och mer effektivt – varje dag. Med fokus på innovation och ett starkt engagemang för hållbarhet utvecklar vi produkter och lösningar som gör skillnad, både för dig och för miljön.
Hitta rätt kontakt – nära dig
Behöver du köpa en maskin, boka service eller bara få svar på en fråga? Här hittar du enkelt våra återförsäljare, serviceverkstäder och kontaktvägar – så att du snabbt får den hjälp du behöver.