Professional

Som världens största tillverkare av rengöringsmaskiner förstår vi att våra professionella kunder, vart de än befinner sig i världen, har sina egna unika rengöringsuppgifter. Vi förstår också att rengöring är en nödvändighet som det oftast finns lite tid för. Därför utformas vårt utbud med professionella rengöringsmaskiner, tillbehör och rengöringsmedel tillsammans med våra kunder för att möta deras behov. Oavsett företagstyp eller plats ger Kärchers produkter enastående rengöringsprestanda, sparar tid och resurser samt har ett intuitivt användningssätt. Det ger företag möjlighet att fokusera på vad som är viktigast.

Rätt rengöringslösning på några klick – med Kärchers professionella maskinguide

Våra maskinguider hjälper dig att hitta rätt Kärcher-maskin för just dina rengöringsbehov. Oavsett om du letar efter en högtryckstvätt, grovdammsugare eller sopmaskin guidar vi dig rätt på bara några klick. Testa våra professionella maskinguider och hitta den lösning som passar din verksamhet bäst.

Rengöringslösningar för dig som jobbar professionellt

Oavsett vad du jobbar med, så vet vi att kraven på rengöring kan se väldigt olika ut. Därför erbjuder vi på Kärcher professionella rengöringslösningar som hjälper dig att jobba smartare, renare och mer effektivt – varje dag. Med fokus på innovation och ett starkt engagemang för hållbarhet utvecklar vi produkter och lösningar som gör skillnad, både för dig och för miljön.

Kärcher industry solutions for the automotive industry

Bilindustrin

Kärcher industry solutions for the construction and handicraft industries

Byggbranschen och hantverk

Kärcher industry solutions for building service providers

Städbranschen 

Kärcher industry solutions for the healthcare industry

Hälso- och sjukvård

Kärcher industry solutions for the hotel and gastronomy industries

Hotell och restaurang

 

Kärcher industry solutions for the industrial sector

Industri

 

Kärcher industry solutions for the municipal and public service industries

Kommunala och offentliga tjänster

Kärcher jordbruk

Lantbruk

Kärcher industry solutions for retail

Detaljhandel

 

Kärcher industry solutions for transport and logistics

Transporter och logistik

 

Hitta rätt kontakt – nära dig

Behöver du köpa en maskin, boka service eller bara få svar på en fråga? Här hittar du enkelt våra återförsäljare, serviceverkstäder och kontaktvägar – så att du snabbt får den hjälp du behöver.

