Städbranschen
Partnerskap ger framgång. Trenden att lägga ut rengöringsarbeten externt bland kommuner och företag växer allt mer. Utsikterna för städföretag är därför positiva, men de står även inför ett antal utmaningar: dynamisk konkurrens, trycket som kommer av ökade kostnader och dessutom nya typer av arbeten och procedurer inom rengöring. Bra rengöringsprestanda är inte längre någon garanti för framgång. Effektivitet och hållbarhet är avgörande faktorer, samt bästa hantering och en kraftfull, pålitlig partner. Kärcher, världens ledande varumärke inom rengöringsteknik.
Precis rätt för alla golvtyper
Typen av golv kan variera men arbetet är alltid detsamma: perfekt rengöring och underhåll av alla hårda eller elastiska golvtyper. Kärchers system har optimala lösningar för djuprengöring, underhållsrengöring och omvårdnad av alla typer av golv – vått eller torrt, med maskin eller manuell rengöringsutrustning. Med perfekt konstruerade tillbehör och rengöringsformula. Och resultatet är lika perfekt på öppna ytor som ute i kanterna. Med alla möjligheter och fördelar som kommer av 75 års erfarenhet som världsledande inom rengöringsteknik.
Maskinell, manuell, individuell
Kraven på effektiv rengöring skiljer sig inom nästan alla områden. Beroende på typ av golv, ytstorlek, nedsmutsningsgrad och om det är inomhus eller utomhus måste faktorer såsom hygienföreskrifter, arbetssäkerhet och miljöpåverkan tas med i beräkningen. Rätt lösning är allt oftare ett system med individuellt kombinerade och perfekt anpassade element.
Kärchers system är ett komplett utbud produkter och tillhörande tjänster från en enda källa som kan kombineras för att få fram den bästa lösningen för praktiskt taget vilken situation som helst. Och den avgörande faktorn är inte hur många beståndsdelar som finns tillgängliga, utan det faktiska behovet. Som partner med kompletta lösningar erbjuder inte Kärcher allt vi kan, utan allt som användaren behöver.
Våra produkter för hårda ytor
Bort med all smuts i mattan
Mattor i kontorsbyggnader, skolor och på hotell utsätts dagligen för kraftiga påfrestningar. Kärchers mattrengörare, dammsugare och sopmaskiner har visar sig hålla måttet under årtionden. Dessa robusta, kraftfulla och mångsidiga maskiner har konstruerats för djuprengöring, underhållsstäd och punktrengöring av mattor och för fläckborttagning från textilier. De djuprengör även fibrerna i gardiner, klädslar och bilsäten.
Våra produkter för textilier
Sanitetsutrymmen – djuprengöring av skrymslen och vrår
Sanitetsutrymmen med halkfria beläggningar utgör särskilt krävande rengöringsarbeten på dagsschemat. I badrum, duschar och skötrum där mycket kalk, hudfett och kosmetiska avlagringar finns, samt nästan överallt där mönstrade golv finns eller små områden där kraven på hygien är höga, är det mycket viktigt att förhindra bakterieöverföring. Regelbunden användning av kompakta, effektiva rengöringsmaskiner garanterar att golv hålls hygieniskt rena ända in i skrymslen och vrår.
Se framgång, varje dag
Ekonomi och hygien är inga motsatser inom rengöring, om man närmar sig det systematiskt. Olämpliga rengöringsmedel eller felaktig dosering uppnår inte den effekt som krävs. Maskiner och manuella maskiner som är för kraftfulla, för svaga eller felaktigt inställda kostar mer, även under kort sikt, än vad besparingssiffrorna lovat från början. Med Kärchers system blir städföretag framgångsrika inom alla områden. För säker användning och pålitlig prestanda. För högsta kvalitet och sofistikerad funktionalitet. För pålitlig service och maximal effektivitet. Och för allt som gör skillnad: Kärcher.
Våra produkter för sanitetsutrymmen
Rent hus
Hygien är ett måste i kök och på restauranger. Det finns inget utrymme för tvivel på att hygien har högsta prioritet här, och för myndigheter måste det stå helt klart. I detta känsliga område kan Kärchers system erbjuda allt för professionell rengöring, för överensstämmelse med stränga hygienföreskrifter. Ett omfattande utbud manuella verktyg, kraftfulla maskiner, tillbehör och rengöringsmedel finns tillgängliga för sådana ändamål. Så att allt från rostfria ytor till kakel och golv kan hållas tilltalande rent och hygieniskt.
Enkel djuprengöring i kritiska hygienområden
Ångtvätten SG 4/4 med VapoHydro rengör helt utan användning av kemikalier och passar därför perfekt i livsmedelsindustrin. Dess 2-tanksystem och sofistikerade refill-teknik möjliggör långa rengöringsintervaller. VapoHydro ger precis inställning av ångtrycket och ångmättnaden (ånga eller varmvattensstråle). Inte heller den mest envisa smutsen har en chans mot de höga temperaturerna och trycket från SG 4/4. Portabla, kompakta kombiskurmaskiner är perfekta för både djuprengöring och underhållsrengöring av alla hårda ytor i små kök och på restauranger. Dessa maskiner har erkända tekniker samt en del av de mest innovativa lösningarna såsom KART - Kärcher Advanced Response Technology - vilket ger styrning liknande den i bilar.
Våra produkter för kök och restauranger
Professionella produkter för proffs
När en industri ingår ett avtal med ett städföretag behöver även det sistnämnda rätt partner: någon som tillhandahåller system som kan erbjuda allt och göra allt möjligt. Med maskiner för standardmässig och professionell användning. Pålitlig teknik som ger maximal effekt när så krävs för att kunna avlägsna envis smuts. även under extrema driftsförhållanden, och dygnet runt. Maskiner och tillbehör som är ergonomiskt konstruerade, enkla att underhålla och mycket rörliga. Inbäddat i ett nätverk som är flexibelt nog att kunna användas var som helst.
Allt som industrin behöver
Portabla och stationära högtryckstvättar är oumbärliga maskiner inom industrin, oavsett om det är kött-, fordons eller kemikalieindustrin. Endast ett högtryckstvättsystem från Kärcher kan användas av upp till tolv olika användare vid olika tillfällen, med upp till 12 000 l högtrycksatt vatten per timme. Om rengöringsprestandan hos konventionella högtryckstvättar fortfarande inte är tillräcklig, är Kärcher UHP den optimala lösningen. Med varmvatten på upp till 800 bar eller kallvatten upp till 2 500 bar leder dessa ultrahögtryckstvättar vägen inom de mest krävande industriella användningsområden, såsom borttagning av lack och beläggning, rengöring av tankar och rör samt uppruggning av betong. Rengöring med vatten och ånga är ofta inte ett alternativ, kanske på grund av risken för korrosion vid gjutjärnsformar, eller för att undvika att efterlämna blästringsrester. I dessa situationer används Kärchers torrisblästrare för att avlägsna smuts från ytor mycket varsamt – med torrispellets som slipmedel.
Våra produkter för industriell användning
Oslagbart mångsidig
Som uppfinnare av högtryckstvätten, erbjuder Kärcher ett sortiment av högtryckstvättar som inte utelämnar något ifråga om teknisk förbättring och dess olika användningsområden - oberoende om det är kall- eller hetvattenenheter, drivna med elmotor eller förbränningsmotor, portabla eller stationära. Med samma tekniska, kvalitets- och effektivitetsstandarder håller Kärchers sopmaskiner och sopsugmaskiner måttet vid utomhusrengöring på olika ytor och terränger. Alltid den bästa maskinen för varje behov.
En maskin för varje årstid
Sopning, våtrengöring, grönområden och vinterarbete – dessa är de fyra säsongerna för Kärchers kommunala maskiner. Dessa redskapsbärare ger yrkesutövande hög effekt och maximal effektivitet och passar därför perfekt för året-runt-användning. Och när ovanliga arbeten kräver ovanliga lösningar erbjuder Kärchers system tillbehör från A till Z: Monteringsbara verktyg från D som dragkrok, till S för sidoborste och V för vagn. Dessutom finns alla speciallösningar som du kan behöva.