Städbranschen

Maskinell, manuell, individuell

Kraven på effektiv rengöring skiljer sig inom nästan alla områden. Beroende på typ av golv, ytstorlek, nedsmutsningsgrad och om det är inomhus eller utomhus måste faktorer såsom hygienföreskrifter, arbetssäkerhet och miljöpåverkan tas med i beräkningen. Rätt lösning är allt oftare ett system med individuellt kombinerade och perfekt anpassade element.

Kärchers system är ett komplett utbud produkter och tillhörande tjänster från en enda källa som kan kombineras för att få fram den bästa lösningen för praktiskt taget vilken situation som helst. Och den avgörande faktorn är inte hur många beståndsdelar som finns tillgängliga, utan det faktiska behovet. Som partner med kompletta lösningar erbjuder inte Kärcher allt vi kan, utan allt som användaren behöver.