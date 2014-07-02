Ett arbetstryck på upp till 350 bar får bort även hårt sittande smuts. Den robusta burkonstruktionen skyddar hela maskinen och gör att den kan lastas säkert med kran. Vagnkonceptet för enkel transport och många andra detaljer gör dessa maskiner till det självklara valet för professionella användare. Praktisk och bekväm: Spolrörshållaren och den integrerade slangupphängningen ser till att tillbehöret är klart för användning vid maskinen. Timräknaren visar alltid pumpens exakta drifttid. Säker förvaring: Tillbehör och verktyg förvaras i en skyddad box. Lätt att flytta: Vagnkonceptet gör att maskinen enkelt kan transporteras även till områden som är svåra att nå. Pålitlig och säker: Kärchers högpresterande vevaxelpump säkerställer optimalt tryck. Torrkörningsskyddet som finns som tillval skyddar både maskinen och användaren.