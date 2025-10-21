Terrasstvätt

Effektiv och jämn altanrengöring

PCL 4 tar grundligt och jämnt bort även envis smuts tack vare sin kombination av roterande borstar, justerbar vattenvolym och kraftfull motor.

Borstvalsarna som ingår i leveransen är perfekta för rengöring av trätrall utomhus. Ett par borstvalsar för rengöring av stenbeläggning finns att köpa som tillbehör.