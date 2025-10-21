Terrasstvätt
Våra terrasstvättar PCL 4, PCL 6 och PCL 3-18 angriper smutsen jämnt och kraftfullt tack vare roterande borstvalsar och inbyggd vattendistribution. Nu finns vår storsäljare även i batteridriven version - PCL 3-18. Anslut vattenslangen till terrasstvätten och få enkelt bort envis smuts med WOW-resultat!
Effektiv och jämn rengöring
Innovativa, roterande borstvalsar ger noggrann och jämn rengöring av altaner i trä - ett enastående rengöringsresultat.
Intelligent konsumtion istället för slöseri med vatten
Manuell vattenreglering. Vattenvolymen kan justeras beroende på graden av smuts.
Rent ända intill kanten
Eftersom motorn är placerad i mitten av redskapet, kan den roterande borstvalsen komma åt att rengöra ända intill kanten.
Ergonomisk arbetsställning
Terrasstvätten har en ergonomisk utformning så att det ska vara möjligt att bibehålla en upprätt arbetsställning oavsett hur lång man är.
Kan användas på en mängd olika ytor utomhus
Tack vare möjligheten att byta dem utan verktyg kan borstvalsarna för trä som ingår i leveransen enkelt bytas ut mot borstvalsar som rengör släta stenplattor.
Effektiv och jämn altanrengöring
PCL 4 tar grundligt och jämnt bort även envis smuts tack vare sin kombination av roterande borstar, justerbar vattenvolym och kraftfull motor.
Borstvalsarna som ingår i leveransen är perfekta för rengöring av trätrall utomhus. Ett par borstvalsar för rengöring av stenbeläggning finns att köpa som tillbehör.
Hitta tillbehör till terrasstvättarna.
Du kan hitta passande tillbehör till terrasstvättarna direkt på produktsidan eller genom att söka efter tillbehör här.