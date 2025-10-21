Terrasstvätt

Våra terrasstvättar PCL 4, PCL 6 och PCL 3-18 angriper smutsen jämnt och kraftfullt tack vare roterande borstvalsar och inbyggd vattendistribution. Nu finns vår storsäljare även i batteridriven version - PCL 3-18. Anslut vattenslangen till terrasstvätten och få enkelt bort envis smuts med WOW-resultat! 

Patio cleaner application rooftop

Effektiv och jämn rengöring

Innovativa, roterande borstvalsar ger noggrann och jämn rengöring av altaner i trä - ett enastående rengöringsresultat.

Patio cleaner application water

Intelligent konsumtion istället för slöseri med vatten

Manuell vattenreglering. Vattenvolymen kan justeras beroende på graden av smuts.

Patio cleaner edge cleaning

Rent ända intill kanten

Eftersom motorn är placerad i mitten av redskapet, kan den roterande borstvalsen komma åt att rengöra ända intill kanten.

patio cleaner ergonomic

Ergonomisk arbetsställning

Terrasstvätten har en ergonomisk utformning så att det ska vara möjligt att bibehålla en upprätt arbetsställning oavsett hur lång man är.

Patio cleaner stone application

Kan användas på en mängd olika ytor utomhus

Tack vare möjligheten att byta dem utan verktyg kan borstvalsarna för trä som ingår i leveransen enkelt bytas ut mot borstvalsar som rengör släta stenplattor.

Får din altan i trä att glänsa

Varje vår är altanen i desperat behov av rengöring. Sol, regn, snö och is har lämnat sina spår: organisk påväxt, mossa och annan smuts förstör ytans utseende. Lyckligtvis kan kvasten, skurborsten och hinken stanna där de står: i skåpet. Rengöringen sker nu inte bara snabbare utan också lättare och grundligare: med terrasstvätten PCL 4 från Kärcher.

Effektiv och jämn altanrengöring

PCL 4 tar grundligt och jämnt bort även envis smuts tack vare sin kombination av roterande borstar, justerbar vattenvolym och kraftfull motor.

Borstvalsarna som ingår i leveransen är perfekta för rengöring av trätrall utomhus. Ett par borstvalsar för rengöring av stenbeläggning finns att köpa som tillbehör.

