Tankrengöring

Idé, planering, idrifttagning

Utmaningarna som prövar Kärcher skiljer sig lika mycket som kunderna vi förser med optimala lösningar. Vi åtföljer våra kunder från idé-, planerings- och konstruktionsfasen till idrifttagning och kontinuerlig drift av systemet.

De talrika projekt som vi färdigställt i alla tänkbara sektorer för tank- och behållarrengöring utgör grunden för det förtroende våra kunder har för oss. Samt fördelen med att ha Kärcher, ett världsledande företag inom högtryckstvätteknik, som pålitlig partner. Företag över hela världen och i diverse branscher vinner på detta lösningskoncept.