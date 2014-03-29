Användningsområden

Säker rengöring av reaktorer.

Rengöring av reaktorer är ett särskilt användningsområde för semi-stationära behållare inom den kemiska industrin. Professionell, automatisk rengöring integrerad i relevant process är ett grundvillkor för att de reaktioner som krävs ska uppstå vid definierade förhållanden. Rengöring av processkärl för polysilikon är en framtidsteknik där Kärcher har en ledande roll.