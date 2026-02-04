Städrobotar
Optimera arbetsprocesser, frigör tid, öka produktiviteten.
Kvalificerade arbetare är en bristvara i städsektorn, personalomsättningen i branschen är hög och samtidigt blir städuppgifterna allt mer komplexa. Vårt svar på dessa utmaningar är: Kärcher Intelligent Robotic Application eller 'KIRA' kort och gott – städrobotar från oss på Kärcher.
Våra autonoma städrobotar tar hand om städningen så att ert företag kan spara tid och pengar.
Videos
Den bästa robotlösningen för varje rengöringsutmaning
Världen för städentreprenörer har genomgått en grundläggande förändring. Där dammsugare, trasor, enkla rengöringsmedel och muskelkraft en gång räckte, präglas branschen idag av toppmodern rengöringsteknik, strikta hygien- och miljökrav samt allt mer krävande rengöringsuppgifter.
Istället för att skicka utbildad och specialiserad städpersonal för att hantera de mer tidskrävande uppgifterna, såsom golvrengöring, erbjuder sofistikerade städrobotar från Kärchers KIRA-plattform nya och bättre alternativ. Som ett komplement till städteam tar de över rengöringen av golv i stora och vidsträckta områden och i smala och trånga inomhusutrymmen.
Istället för att kompromissa med städkvaliteten genom en allt-i-ett-maskinlösning har vi utvecklat våra städrobotar med precision specifikt för den aktuella rengöringsuppgiften. Detta är det enda sättet att säkerställa bästa städkvalitet och bästa hantering för användarna.
Kärcher Intelligent Robotic Application - KIRA
KIRA representerar en produktkategori med ett ständigt växande antal professionella städrobotar som kan avlasta städpersonal från monotona och tidskrävande uppgifter, såsom golvrengöring, och låta personalen utföra mer komplexa uppgifter parallellt. Våra städrobotar är intuitiva att använda och navigerar och rengör säkert och tillförlitligt i en mängd olika miljöer tack vare kraftfull sensorteknik och sofistikerad programvara.
Kombinerar expertis och toppmodern teknologi
Kärcher har spelat en ledande roll inom rengöringsteknik globalt i årtionden. Våra rengöringsrobotar kombinerar vår omfattande expertis med avancerad teknologi i form av extremt precisa sensorer, kraftfulla datorer och sofistikerad programvara för att skapa nya, högt innovativa produktkoncept för automatiserade rengöringslösningar.
Oavsett om det gäller autonoma skur- eller dammsugarfunktioner navigerar rengöringsrobotar från KIRA-plattformen enkelt och säkert i rymliga eller komplexa miljöer, tillförlitligt identifierar människor och fysiska hinder. De bearbetar sensordata på bråkdelar av en sekund och – vid behov – initierar lämpliga åtgärder. Robotarnas förmåga att möta de höga tekniska kraven på intelligent och helt säker navigering visas genom säkerhetscertifikat som visar att de fungerar enligt IEC 63327[SM1] för säker drift även i offentliga områden.
Intuitiv för glänsande rengöringsresultat
Tekniken bakom KIRA är lika imponerande som rengöringskvaliteten som den konsekvent uppnår. För övrigt krävs ingen expertkunskap för att installera maskinerna – tvärtom är robotarna optimerade för enkel och intuitiv användning, så en kort introduktionsgenomgång är allt som krävs!
Så flexibel som möjligt, så specialiserad som nödvändigt
Våra städrobotar är speciellt anpassade för att möta den professionella städpersonalens dagliga behov. Medan KIRA robotdammsugaren behöver vara så manövrerbar som möjligt och tillgänglig för snabb användning – exempelvis vid städning av hotellrum och korridorer – är den därför utrustad med långlivade 36 V Kärcher Battery Power+ batterier. Dockningsstationer säkerställer att städningen med KIRA B 50 och KIRA BR 200 skurmaskinsrobotar är helt autonoma (tillval) – genom att möjliggöra att maskinen fyller på med rent vatten, tömmer smutsvatten, spolar tanken och laddar det långlivade litiumjonbatteriet. Även mycket stora lager och industriområden kan städas utan mänsklig inblandning.
Rengör i stort och smått
Från stora områden till trånga och till och med röriga utrymmen. Beroende på design och applikation är våra städrobotar extremt mångsidiga och lämpar sig för användning inom transportindustrin (flygplatser, tågstationer, logistiklager), detaljhandeln (stormarknader, snabbköp, köpcentrum), hälso- och sjukvården (sjukhus, vårdinrättningar), offentliga byggnader (skolor, universitet, museer, idrottshallar, konferenscenter), kontorsbyggnader (entréhallar, korridorer, rum), hotellbranschen (gästrum, lobbyer, hotellkorridorer och hotellrum) och självklart i industriella miljöer för rengöring av produktions- och tillverkningshallar.
All data är krypterad och strikt skyddad!
För dokumentationsändamål och för att övervaka maskinerna på distans kan detaljerade rengöringsrapporter, aviseringar och aktuell maskinstatus ses när som helst och var som helst av behöriga personer via en webbportal eller via KIRA Robots-appen från Kärcher. Av säkerhetsskäl är all data krypterad och strikt skyddad mot obehörig extern åtkomst. På begäran kan behöriga personer också få aviseringar direkt till sin telefon. Vi garanterar en ansvarsfull och ändamålsenlig hantering av känsliga data samt självklart GDPR-efterlevnad.
Vill du ta städningen till nästa nivå?
Våra innovativa städrobotar erbjuder smarta lösningar för effektiv och noggrann rengöring, oavsett behov. Utforska möjligheterna och upptäck hur våra robotar kan underlätta din vardag. Kontakta oss gärna för mer information och personlig rådgivning – vi hjälper dig gärna att hitta den perfekta lösningen för din verksamhet.