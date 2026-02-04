Städrobotar

Kombinerar expertis och toppmodern teknologi

Kärcher har spelat en ledande roll inom rengöringsteknik globalt i årtionden. Våra rengöringsrobotar kombinerar vår omfattande expertis med avancerad teknologi i form av extremt precisa sensorer, kraftfulla datorer och sofistikerad programvara för att skapa nya, högt innovativa produktkoncept för automatiserade rengöringslösningar.

Oavsett om det gäller autonoma skur- eller dammsugarfunktioner navigerar rengöringsrobotar från KIRA-plattformen enkelt och säkert i rymliga eller komplexa miljöer, tillförlitligt identifierar människor och fysiska hinder. De bearbetar sensordata på bråkdelar av en sekund och – vid behov – initierar lämpliga åtgärder. Robotarnas förmåga att möta de höga tekniska kraven på intelligent och helt säker navigering visas genom säkerhetscertifikat som visar att de fungerar enligt IEC 63327[SM1] för säker drift även i offentliga områden.