Dammhantering
Kärchers industridammsugare och industriella stoftavskiljare i flexibel eller permanent installation hanterar även de tuffaste rengöringsuppgifterna på några få sekunder, för små och stora kvantiteter, flytande och fasta ämnen, konventionellt eller farligt sugavfall.
Vårt kvalitetskrav: Tillverkad i Tyskland
Ett löfte du kan lita på
Högkvalitativa komponenter, bred expertis, högt mervärde och professionellt utbildad personal har i många årtionden hjälpt oss att leverera beprövade produkter med enastående kvalitet och hållbarhet.
Vi är en partner vid din sida för varje utmaning inom industriell dammsugning. Dina upplevelser och feedback är mycket värdefull för oss eftersom våra mål överensstämmer med dina – att ta fram innovationer och produkter som hjälper dig att nå dina mål snabbare och effektivare.
Våra dammsugare är redo för tuffa jobb
Varje sektor har sina egna krav på den perfekta rengöringen: Integrerade och storskaliga processer, farliga ämnen, snäva tidsramar och mycket annat. För detta krävs maskiner och system som är både universella och specifika. Kärcher är det bästa valet för industridammsugare, vare sig det är för metall- eller bilindustrin, läkemedels- eller livsmedelsindustrin:
- Industriella dammsugarsystem som är flexibla och mobila eller installeras stationärt
- Perfekt för dammsugning av både små och stora kvantiteter
- Avlägsnar helt fasta ämnen och vätskor liksom stora mängder damm
- Säker uppsugning och bortskaffning av farligt sugavfall
- Maskiner som konstruerats för långvarig industriell användning
Hitta rätt lösning för industriell dammsugning och dammhantering
Maskinguide för industriell dammsugning och dammhantering
Ett system som gör skillnad: vi erbjuder lösningar för industriell dammsugning och dammhantering i alla varianter – från portabla maskiner till kompletta nyckelfärdiga system.
Rätt rengöringslösning på några klick – med Kärchers professionella maskinguide
Våra maskinguider hjälper dig att hitta rätt Kärcher-maskin för just dina rengöringsbehov. Oavsett om du letar efter en högtryckstvätt, grovdammsugare eller sopmaskin guidar vi dig rätt på bara några klick. Testa våra professionella maskinguider och hitta den lösning som passar din verksamhet bäst.
Nytt namn – samma välkända kvalitet. Ringler blir Kärcher Industrial Vacuuming GmbH
Ringler GmbH genomgår nu en omfattande omprofilering av sina industridammsugare. I framtiden kommer hela produktportföljen att uppträda under varumärket Kärcher . Standardfärgen på produkterna blir den nya företagsfärgen antracit, såvida inte kunden anger andra önskemål. Därigenom stärker Kärcher enhetligheten på koncernprodukternas utseende, liksom den strategiska inriktningen med fokus på dig som kund.
Fördelar för dig: Du får nu ännu större nytta av en harmoniserad produktportfölj från ett etablerat internationellt varumärke – Kärcher.
Produkttjänsten Kärcher Industrial Vacuuming i korthet:
- Standardmaskiner finns tillgängliga omedelbart ”på butikshyllan”
- Individuella kundlösningar produceras fortfarande snabbt tack vare våra välsorterade butiker
- Oförändrad tidsram för projektofferter tack vare full tillgänglighet i försäljnings- och projektplaneringen
- Dessutom garanterad reservdelsförsörjning tack vare höga lagernivåer
Med vänliga hälsningar
Kärcher-teamet
Över 50 års expertis
Med Kärchers industridammsugare drar du nytta av över 50 års erfarenhet. Genom nära kontakt med kunder världen över analyserar vi hela tiden existerande och nya användningsområden och optimerar våra produkter efter dem.
DIN BRANSCH – VÅRA DAMMSUGARE. KÄRCHERS INDUSTRIDAMMSUGARE ÄR EN HIT FÖR MÅNGA SEKTORER OCH MÅLGRUPPER. DAG UT OCH DAG IN.
Industridammsugarna från Kärcher passar för alla sektorer.
DIN SMUTS ÄR VÅRT PROBLEM. KÄRCHER HAR RÄTT SORTIMENT FÖR ALLA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN.
Rätt lösning på alla problem
Kärchers industridammsugare och industriella stoftavskiljare innebär en lösning för varje problem inom industridammsugning: För flexibel och mobil eller stationär användning, för uppsugning av allt från grova spån till minimala svävande partiklar, för små eller stora mängder, för vätskor eller fasta ämnen, för oproblematiskt eller farligt material.
Industridammsugare för vätskor / spån
Våra robusta industridammsugare klarar också av att permanent och tillförlitligt hantera stora mängder slipande spån och smörjmedel. Som ett resultat av detta är våra industridammsugare ditt förstahandsval för dammsugning av spån och emulsioner, t ex från fräsmaskiner och moderna bearbetningscentraler.
Industridammsugare för fasta ämnen / damm
Upptäck vår breda produktportfölj av industridammsugare med särskild filterteknik för dammsugning av fina och grova substanser och damm. Dessa industridammsugare är utrustade med högkvalitativ filterteknik för farliga ämnen och har en särskilt lång livslängd tack vare filterrengöring.
Industridammsugare Ex
Med våra certifierade explosionssäkra industridammsugare för ATEX Zon 22 med dammklasserna M och H har du alltid den optimala lösningen för dammsugning av explosivt damm.
INDUSTRIDAMMSUGARE FÖR VÄTSKA/SPÅN
INDUSTRIDAMMSUGARE FÖR STORA MÄNGDER STRÄVT SPÅN OCH SMÖRJMEDEL
Inom industrin behövs dammsugare som klarar av att köras flera timmar varje dag eller till och med dygnet runt. Materialen som behöver sugas upp kan vara allt från mycket små eller mycket stora mängder av strävt spån och grova partiklar eller spill, till vätska såsom olja, kylvätska och vatten.
INDUSTRIDAMMSUGARE FÖR FASTA ÄMNEN/DAMM
DAMMSUGARE MED SPECIALFILTERTEKNIK
Vilka ämnen och material som behöver sugas upp varierar kraftigt mellan olika industrier. Utsläpp, hälsofarligt damm, fint och grovt spån, sand, sprutmedel, fibrer, matrester, organiska ämnen och mycket lätta eller mycket tunga material ställer stränga krav på den filterteknik som används. I Kärchers dammsugarsystem för industrin hittar du det optimala filtret för varje uppgift, oavsett om det ska användas dagligen, i timintervall eller kontinuerligt dygnet runt.
EX INDUSTRIDAMMSUGARE
CERTIFIERAD SÄKERHET FÖR MILJÖER MED EXPLOSIONSRISK
Dammsugning i miljöer med explosionsrisk ställer de allra högsta kraven på maskinkvaliteten. Kärchers industriella Ex-dammsugare uppfyller dessa normer och vissa är certifierade av TÜV Süd och IBExU.
INDUSTRIELLA STOFTAVSKILJARE
FÖR EFFEKTIV UPPSAMLING AV SVÄVANDE PARTIKLAR
Svävande partiklar kan se ut på många olika sätt: Fint damm, hälsofarligt damm, fint spån och alla sorters sliprester. I många industrier är det mycket viktigt att kontinuerligt suga upp det damm som uppstår vid bearbetning av metall, glas, sten, textilfibrer, jordbruksprodukter eller kemikalier. Våra pålitliga industriella stoftavskiljare fångar upp även stora mängder svävande partiklar vid kontinuerlig dygnet runt-drift på anslutna fleroperationsmaskiner eller påfyllningsanläggningar.
EX INDUSTRIELLA STOFTAVSKILJARE
FÖR EXPLOSIVT MATERIAL SOM SVÄVAR I LUFTEN
Kontinuerlig uppsugning av svävande explosiva partiklar vid den punkt i processen där de uppstår ställer extremt höga krav på en industriell stoftavskiljare. Våra stoftavskiljare och Ex-stoftavskiljare har bevisat sig under många års kontinuerlig och stationär dygnet runt-användning i många olika industrier, särskilt metall- och träindustrin, bilindustrin, kemi- och läkemedelsindustrin, livsmedelsindustrin, papperstillverkning, gummi- och plastindustrin liksom zon 22.
Kundspecifika lösningar för specifika uppgifter
Individuella lösningar
Kraven på industriella dammsugarsystem kan vara mycket specifika. Vi planerar varje system individuellt för just dina behov. Våra tjänster sträcker sig från enkla mobila lösningar till mycket komplexa, specialanpassade och fastkopplade dammsugarlösningar. Vi är din kompetenta samarbetspartner, med över 50 års erfarenhet av att utveckla och implementera industriella dammsugarsystem. Som resultat får du effektiva och kompletta lösningar från en och samma aktör.
Rörledningar – perfekt effekt i anslutningarna.
Våra stationära industridammsugare kan användas som en- eller fleranvändarsystem med handhållna uppsugningspunkter, eller integreras direkt i processen. Vi förser dig med alla nödvändiga komponenter, från uppsugningspunkter och tillbehör till individuellt konfigurerade rörledningar.
SERVICE
Du kan lita på oss. Vår service slutar inte när du har fått ditt nya industridammsugarsystem. Läs mer om vad vi kan erbjuda och kontakta oss.
REFERENSER
Ett CV att vara stolta över: Våra system används av en rad välkända företag runt om i världen. Vi erbjuder alla kunder det perfekta dammsugarsystemet på rätt plats, med standardiserade eller skräddarsydda lösningar.
Vårt DNA
Vilka vi är: Experten på industriella suglösningar.
Vi har över 50 års erfarenhet inom sektorn och hos oss kan du vara säker på att vara i kunniga händer. Vårt professionella team samarbetar med dig för att utforma den perfekta lösningen för just ditt behov, med hjälp av vårt breda produktsortiment och utförlig expertvägledning. Vårt arbete går ut på att hjälpa våra kunder att skapa rena, säkra arbetsmiljöer med hjälp av effektiva rengöringslösningar.
Vad vi erbjuder: Högkvalitativa lösningar som du kan lita på.
Våra lösningar, med högkvalitativa industridammsugare och mångsidiga tillbehör för en rad olika användningsområden, gör din produktion mycket lättare varje dag. Lösningarna kompletteras med ett servicekoncept som säkerställer att din industridammsugare alltid ska vara redo att användas. Vi finns alltid vid din sida för att ge hjälp och råd. Det är ett löfte du kan lita på.
Vad som formar oss: Liksom två sidor av samma mynt består vi av många decenniers erfarenhet från både Ringler GmbH och dess omprofilering som Kärcher Industrial Vacuuming GmbH.
Högkvalitativa komponenter, bred expertis, hög grad av mervärde och utomordentligt kunnig personal innebär beprövade lösningar som i många årtionden har stått för enastående hög kvalitet och hållbarhet. Med vår kombinerade erfarenhet av utveckling, produktion, försäljning, tjänster och applikationsteknik hjälper vi dig att skapa en renare, säkrare och mer miljövänlig produktionsanläggning.
SVETSNING
Stort mervärde låter oss reagera flexibelt på dina behov.
LACKERING
Vi levererar mer än gärna våra industriella dammsugarsystem enligt dina färgspecifikationer.
INSTALLATION
Tillverkas i Tyskland – optimalt strukturerade arbetsprocesser som garanterar den högsta kvalitetsnivån.
