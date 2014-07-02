Dammhantering

7 juli 1967: Bernhard Ringler startar sin egen verksamhet – ett tillverkningsföretag för svetsade och svarvade delar – i hyrda lokaler.

1970: Företaget Ringler Apparatebau GmbH grundas av Bernhard Ringler som svar på frågan: Hur kan avlägsnandet av spån och emulsioner från verktygsmaskiner bli så effektivt och säkert som möjligt? Företagets ambition är att den traditionella spånsopningen snart ska vara ett minne blott.

1973: Ett genombrott kommer, med den klassiska spånindustridammsugaren RI 300: Produkten kombinerar effektiv rengöring av industrimiljöer med separation av spån från emulsion och återförandet av kylemulsion till maskinen, liksom en tippmekanism för tömning av spån. Uppfinningen var banbrytande på sin tid och blev en storsäljare i Tyskland. Uppföljaren till industridammsugaren RI 300 är fortfarande en verklig klassiker i industridammsugarsektorn och är populär än idag. Stålkonstruktionen, robust design och den perfekta manövrerbarheten utgör fortfarande hörnstenarna i våra lösningar.

1976: Den första produktionshallen och lagret uppförs

750 m² med extra kontorsyta. Företaget tillverkar nu enbart dammsugare till metallindustrin.

1982: Produktions- och lagerkapaciteten byggs ut med 600 m² och ytterligare 200 m² kontorslokaler tillkommer

1995: Anläggningarna för installation och frakt byggs ut

Tredje byggfasen

En ny monteringshall byggs med ytterligare kapacitet för montering/frakt och en ny teststation på 600 m². Ytan för montering, produktion och kontorslokaler är nu sammanlagt ca 2 200 m² .

2003: Hela företaget certifieras enligt ISO 9001, VDA 6.4

2010: Förvärv av Alfred Kärcher

Företaget Alfred Kärcher SE & Co.KG förvärvar Ringler Apparatebau GmbH från och med den 1 september 2010

2012: Produktionsdjupet fortsätter att förbättras – Tillverkad i Tyskland

Produktionsanläggningen byggs ut för att bibehålla och förbättra företagets produktionsdjup. En extra produktionshall för stålramar och primära material köps in och tas i drift som en del av processen.

2013: Produktionen blir mer kundorienterad och flexibel tack vare den nya lackeringsverkstaden

Med hjälp av två toppmoderna lackeringslådor minskade leveranstiderna drastiskt, vilket gjorde produktionen betydligt mer kundfokuserad och flexibel.

1 oktober 2013: Namnbyte till Ringler GmbH

2014: Kontorslokalerna expanderas i och med ny orientering mot internationell försäljning

Som ett led i expansionen av bolagets internationella försäljning invigs en kontorsbyggnad med utbildningsanläggningar och kontor för försäljning och administration. Där finns även ett showroom för produkter.

2017: Femtioårsjubileum

Företaget firar sitt 50:e verksamhetsår och ser tillbaka på sin framgångsrika utveckling till en innovativ marknadsledare för industriella suglösningar i Tyskland och Europa.

2020: Ny design på färg och varumärke

Från och med den 1 januari 2020 saluförs hela produktportföljen under varumärket Kärcher. Därigenom stärker Kärcher enhetligheten på koncernprodukternas utseende, liksom den strategiska inriktningen med kundfokus.

2022: Två huvuden är bättre än ett – nu införlivas Ringler GmbH:s berömda kvalitet i Kärcher Industrial Vacuuming GmbH

Från och med den 1 januari 2022 heter företaget Kärcher Industrial Vacuuming. Vårt engagemang för kvalitet fortsätter att forma det vi gör varenda dag.