Industridammsugare för fasta ämnen / damm

Dammsugaren med den speciella filtertekniken Ett brett spektrum av ämnen och material måste dammsugas i olika branscher. Utsläpp, farligt damm, fint och grovt spån, sand, sprutmedel, fibrer, matrester, organiska ämnen och mycket lätta till mycket tunga material ställer alla stränga krav på den filterteknik som används. I vårt Kärchersystem för industribranschen hittar du det optimala filtret för varje uppgift, oavsett om det ska användas dagligen i timintervall eller för kontinuerlig drift dygnet runt.