Industridammsugare
Från den mobila dammsugaren till det nyckelfärdiga vakuum- eller dammborttagningssystemet Inom industrin behöver du ett system av maskiner, tillbehör och tjänster som enkelt kan integreras i dina processer och skapa mervärde. Ett system där alla produkter är speciellt utformade för att möta de krävande industriella kraven. Vi kan erbjuda dig systemet som gör skillnad. Kärchers industrisystem.
Industridammsugare för vätskor / spån
Våra robusta industridammsugare klarar också av att permanent och tillförlitligt hantera stora mängder slipande spån och smörjmedel. Som ett resultat av detta är våra industridammsugare ditt förstahandsval för dammsugning av spån och emulsioner, t ex från fräsmaskiner och moderna bearbetningscentraler.
Industridammsugare för fasta ämnen / damm
Upptäck vår breda produktportfölj av industridammsugare med särskild filterteknik för dammsugning av fina och grova substanser och damm. Dessa industridammsugare är utrustade med högkvalitativ filterteknik för farliga ämnen och har en särskilt lång livslängd tack vare filterrengöring.
Industridammsugare Ex
Med våra certifierade explosionssäkra industridammsugare för ATEX Zon 22 med dammklasserna M och H har du alltid den optimala lösningen för dammsugning av explosivt damm.