PUMPAR
Vi har pumpar som möter alla dina behov och användningsområden, oavsett om du vill förse ditt hem eller trädgård med vatten från alternativa vattenkällor eller pumpa bort oönskat vatten snabbt och enkelt.
Den perfekta pumpen – för varje situation
Dränkbara pumpar
Kärchers dränkbara pumpar pumpar vatten snabbt och enkelt, antingen för cirkulation eller för att pumpa bort det. Du kan välja mellan Kärcher-modeller för smutsvatten och modeller för dricksvatten eller endast lätt smutsat vatten.
Bevattningspumpar
Mångsidig användning i hem och trädgård: använd pumparna för bevattning eller inomhus för att förse tvättmaskinen och toaletten med rent brunnsvatten, grundvatten, regnvatten eller källvatten.
Dränkbara pumpar: tömning av klarvatten
Med vattenpumpar med låg uppsugningshöjd kan klarvatten pumpas ut ur pooler, regntunnor eller från golv med läckande tvättmaskin (ned till en nivå på 1 mm).
• Pumpar med låg uppsugningshöjd
• Dual dränkbara pumpar
Dränkbara pumpar: tömning av smutsvatten
Smutsvattenpumpar är lämpliga för att snabbt pumpa ut översvämningsvatten eller vatten från regntunnor i trädgård eller utgrävningsgropar.
• Smutsvattenpumpar
• Dual dränkbara pumpar
Pumpautomater: trädgårdsbevattning
Vattenpumpar är avsedda för användning av vatten från brunnar, cisterner och regntunnor till vattning av växter och gräsmattor.
- Trädgårdspumpar
- Hem- och trädgårdspumpar
- Fatpumpar
- Djupbrunnspump
- Cisternpumpar
Pumpautomater: hushåll
Pumpautomater transporterar vatten från alternativa källor för användning i hushåll (till exempel toalettspolning och tvättmaskiner).
• Pumpautomater
• Hem- och trädgårdspumpar
UNNA DIG DET BÄSTA
Vi har rätt lösning för alla behov, och våra innovativa pumpar kan hjälpa dig att bevattna trädgården enkelt och hållbart. Pumpautomaterna transporterar regnvatten och grundvatten dit det behövs, i trädgården och hemma. Med dränkbara pumpar kan du istället pumpa bort oönskat vatten eller vatten som inte längre behövs.
Dränkbara pumpar
Kraftfulla Kärcher dränkbara pumpar ger snabb, tillförlitlig hjälp om du vill pumpa ut klarvatten eller smutsvatten. Kärcher dränkbara pumpar har den beprövade, keramiska glidringstätning som används i professionella applikationer. Denna högkvalitativa tätningen gör pumparna mer robusta, förlänger livslängden och betyder att de är perfekta för krävande användning hemma och i trädgården.
Även om du måste reagera snabbt vid en översvämning är en dränkbar pump den perfekta lösningen. Oavsett om det rör sig om en läckande tvättmaskin, kraftigt regn eller ett blockerat avlopp, är en Kärcher dränkbar pump ett säkert och tillförlitligt hjälpmedel för att avlägsna vatten på ett ögonblick.
SP Flat
Dränkbara pumpar med låg uppsugningshöjd i SP Flat-serien suger lätt upp smutsvatten eller klarvatten till en nivå på bara 1 mm. Denna typ av vattenpump används till exempel för att pumpa ut vatten från en pool före rengöring eller för att snabbt avlägsna vatten i hemmet på grund av en läckande tvättmaskin.
SP Dirt
Smutsvattenpumpar möjliggör pumpning av mycket smutsigt, slammigt avloppsvatten. Även större partiklar med kornstorlek på upp till 30 mm hanteras utan problem. Det innebär att dessa produkter rekommenderas för pumpning av trädgårdsdammar eller för att assistera vid översvämning eller om utgrävningsgropar vattenfylls.
SP Dual
Mångsidig med 2-i-1-funktion: SP Dual-pumpar kombinerar låg uppsugningshöjd (ned till 1 mm) med möjlighet att pumpa ut smutsvatten med partikelstorlek upp till 20 mm. Filterkorgen i höljets botten kan anpassas till alla tillämpningar, snabbt och enkelt. SP Dual är perfekt för pumpning av vatten från översvämmade källare, trädgårdsdammar och pooler.
Pumpautomater
Spara på värdefullt regnvatten och välj en pumptyp som klarar av att samla upp regnvatten från cisterner och regntunnor och använd vattnet för att bevattna växter och gräsmattor.
BP Garden
Dessa pumpar är avsedda för vattning av gräsmattor med sprinklers och växter med munstycke eller vridbart spolrör. Återvunnet vatten från alternativa källor som regntunnor och cisterner kan användas för detta. Den ergonomiska strömbrytaren är fotmanövrerad, vilket betyder att du slipper att böja dig ned.
BP Home
Med BP Home-pumpar kan du kan försörja hemmet med återvunnet vatten från brunnar, cisterner och liknande källor, till exempel för spolning av toalett eller vattenförsörjning till tvättmaskin.
Pumparna sätts på och stängs av automatiskt efter behov.
De levereras med en inbyggd backventil, en tryckdisplay på produkten och en tryckutjämningsbehållare.
BP Home & Garden
En komplett lösning med konstant tryck för tillförlitlig tillförsel av återvunnet vatten till hemmet och för vattning av trädgården med alternativa, naturliga källor.
Vid behov av vatten startas dessa pumpar automatiskt. När det inte behövs mer vatten stängs de automatiskt av.
Sortimentets flerstegspumpar har ännu mer effekt. Med samma strömningshastighet drar de cirka 30 % mindre energi än konventionella pumpar. Tack vare den ergonomiska fotomkopplaren behöver du aldrig mer böja dig för att starta och stänga av pumpen.
BP Barrel
Med BP Barrel-pumpar är det en barnlek att använda vatten från regntunna för att vattna trädgården.
Pumparna är mycket lätta att använda. Strömbrytaren monteras direkt på tunnans kant, vilket underlättar användning.
Den batteridrivna (18 V) versionen av pumpen kan användas utan tillgång till eluttag. Tack vare deras slimmade utformning passar BP Barrel-pumpar utan problem i IBC-behållare.
BP Cistern
Dessa pumpar sänks ned i vattnet i cisterner, fat eller brunnsschakt för trädgårdsvattning och uppfyller många olika behov. Ett korrosionsbeständigt hölje i rostfritt stål ger pumpmekanismen ett långvarigt skydd. Pumpen är bekväm och säker: om den inte kan arbeta korrekt när vattennivån är låg stängs pumpen av automatiskt.
BP Deep Well
Tack vare liten tvärsnittsarea kan BP Deep Well-pumpar användas i de smala öppningarna och schakten för djupa brunnar. De används för att pumpa upp vatten från stora djup. Flerstegshydraulik säkerställer önskat tryck.
Pumparna har hölje av rostfritt stål, eftersom de är nedsänkta i vattnet under användning.
Pumparna är utrustade med extra tryckströmställare, vilket gör att de även kan användas för tillförsel av processvatten för hushåll.