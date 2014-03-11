Dränkbara pumpar

Kraftfulla Kärcher dränkbara pumpar ger snabb, tillförlitlig hjälp om du vill pumpa ut klarvatten eller smutsvatten. Kärcher dränkbara pumpar har den beprövade, keramiska glidringstätning som används i professionella applikationer. Denna högkvalitativa tätningen gör pumparna mer robusta, förlänger livslängden och betyder att de är perfekta för krävande användning hemma och i trädgården.

Även om du måste reagera snabbt vid en översvämning är en dränkbar pump den perfekta lösningen. Oavsett om det rör sig om en läckande tvättmaskin, kraftigt regn eller ett blockerat avlopp, är en Kärcher dränkbar pump ett säkert och tillförlitligt hjälpmedel för att avlägsna vatten på ett ögonblick.