Dränkbara pumpar

Dränkbara smutsvattenpumpar för mopptorrt resultat

Vår dränkbara smutsvattenpumpar kan transportera klart eller lätt smutsigt vatten med smutspartiklar på upp till 5 mm i diameter. Den låga uppsugningshöjden är möjlig genom de fällbara stöden som gör det möjligt att pumpa vatten ända ner till en nivå på 1 mm för moppklara resultat. Perfekt när en trädgårdsbassäng behöver tömmas eller vatten behöver pumpas från en översvämmad källare.