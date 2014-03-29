Dränkbara pumpar
Kärchers dränkbara pumpar cirkulerar eller pumpar snabbt bort smutsigt och förorenat vatten. Dränkbara pumpar med låg insugshöjd kan suga upp vatten ned till 1 mm djup, vilket ger så gott som fullständig torrläggning.
Dränkbara pumpar för utmanade uppgifter
Dränkbara smutsvattenpumpar
Våra robusta och dränkbara smutsvattenpumpar är det bästa valet när det kommer till att pumpa bort smutsvatten ifrån trädgårdsdammar och regntunnor eller för att pumpa vatten vid läckage. De dränkbara pumparna kan pumpa rent och smutsigt vatten med smutspartiklar på upp till 30 millimeter i diameter.
Dränkbara smutsvattenpumpar för mopptorrt resultat
Vår dränkbara smutsvattenpumpar kan transportera klart eller lätt smutsigt vatten med smutspartiklar på upp till 5 mm i diameter. Den låga uppsugningshöjden är möjlig genom de fällbara stöden som gör det möjligt att pumpa vatten ända ner till en nivå på 1 mm för moppklara resultat. Perfekt när en trädgårdsbassäng behöver tömmas eller vatten behöver pumpas från en översvämmad källare.
Tillbehör
Praktisk textilslang
Den flexibla textilslangen med slangklämma och vingskruv i rostfritt stål kan anslutas utan verktyg och är enkel att förvara.
Pålitlig kompatibilitet
Spiral- och trädgårdsslangar är perfekt lämpade för att anslutas till samtliga av Kärchers pumpar.
Enkel anslutning
Med Kärchers adaptrar och anslutningar kan slangar anslutas enkelt och säkert till respektive pump.
Perfekt utrustad
Det avtagbara förfiltret ökar din dränkbara pumps funktionella pålitlighet och skyddar pumphjulet från blockeringar.