Kärchers dränkbara pumpar cirkulerar eller pumpar snabbt bort smutsigt och förorenat vatten. Dränkbara pumpar med låg insugshöjd kan suga upp vatten ned till 1 mm djup, vilket ger så gott som fullständig torrläggning.

Submersible pumps for clear water and dirty water

Dränkbara pumpar för utmanade uppgifter

Dränkbara smutsvattenpumpar

Våra robusta och dränkbara smutsvattenpumpar är det bästa valet när det kommer till att pumpa bort smutsvatten ifrån trädgårdsdammar och regntunnor eller för att pumpa vatten vid läckage. De dränkbara pumparna kan pumpa rent och smutsigt vatten med smutspartiklar på upp till 30 millimeter i diameter.

Dränkbara smutsvattenpumpar för mopptorrt resultat

Vår dränkbara smutsvattenpumpar kan transportera klart eller lätt smutsigt vatten med smutspartiklar på upp till 5 mm i diameter. Den låga uppsugningshöjden är möjlig genom de fällbara stöden som gör det möjligt att pumpa vatten ända ner till en nivå på 1 mm för moppklara resultat. Perfekt när en trädgårdsbassäng behöver tömmas eller vatten behöver pumpas från en översvämmad källare. 

Tillbehör

Praktisk textilslang

Den flexibla textilslangen med slangklämma och vingskruv i rostfritt stål kan anslutas utan verktyg och är enkel att förvara.

Pålitlig kompatibilitet

Spiral- och trädgårdsslangar är perfekt lämpade för att anslutas till samtliga av Kärchers pumpar.

Enkel anslutning

Med Kärchers adaptrar och anslutningar kan slangar anslutas enkelt och säkert till respektive pump.

Perfekt utrustad

Det avtagbara förfiltret ökar din dränkbara pumps funktionella pålitlighet och skyddar pumphjulet från blockeringar.

Du hittar rätt tillbehör för din pump här.

FAQs

Våra dränkbara pumpar passar i många situationer. Vid översvämning i källaren eller när du behöver tömma en pool eller brunn på vatten. Med robust design och bra handtag är de enkla att flytta runt till de ställen där behovet finns. De är enkla att montera och kan suga upp vatten till ett djup av endast 1 mm.

Kärchers dränkbara pumpar har en kapacitet på upp till 15 000 liter per timme beroende på prestandaklass. Se ovan vilken modell som passar ditt behov.

