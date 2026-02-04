I appen kan du skapa flera klippzoner som kan ställas in och anpassas individuellt. Med RCX 6 kan du till exempel klippa gräsmattan till 2 cm på framsidan av huset och till 4 cm på baksidan.

Så länge som klippzonerna är förbundna med en gångväg utan några hinder, som till exempel släta stenplattor, kan du skapa en passage i appen för RCX robotgräsklippare. Denna passage kommer roboten sedan endast att använda när den förflyttar sig mellan zonerna.