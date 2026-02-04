Robotgräsklippare

Intelligenta. Starka. Självgående.

Våra robotgräsklippare i RCX-serien är smarta assistenter för en perfekt underhållen gräsmatta. De är snabba och enkla att installera tack vare en RTK-antenn. Med intelligent navigering rör sig robotgräsklipparna självständigt genom din trädgård, klipper precist och hanterar enkelt sluttningar, samtidigt som de skyddar gräsmattan. Njut av din lediga tid medan din RCX automatiskt ser till att gräsmattan är fläckfri. Tack vare intuitiv användning och den praktiska appstyrningen har du full kontroll var du än befinner dig, när som helst.

Kärcher Intelligent. Stark. Självgående.

Höjdpunkter

Systematisk klippning

Kärchers nya robotgräsklippare handlar inte bara om att klippa gräset – det är ett intelligent system i arbete. Den navigerar metodiskt över din gräsmatta, rad för rad, och lämnar efter sig en perfekt, jämn klippning varje gång. Du har fullständig kontroll över hur noggrant den arbetar. Anpassa överlappningen mellan klippspåren för att maximera effektiviteten och få ut det mesta av varje klippning. Vill du variera resultatet och undvika synliga hjulspår? Inga problem! Välj bland alternativa klippmönster som schackrutigt eller diagonala linjer, helt efter dina önskemål. Med Kärchers robotgräsklippare får du en fläckfri gräsmatta, precis som du vill ha den.

Kärcher robotic lawn mowers systematic mowing

Precis navigering

Robotgräsklipparen känner till sin exakta position i trädgården på centimeternivå tack vare GPS och den högpresterande RTK-antennen med lång räckvidd. Exakt navigering garanteras även över avstånd på flera hundra meter eller med föremål emellan. Trots den avancerade tekniken är installationen och användningen av Kärchers robotgräsklippare RCX enkel och intuitiv. Ingenting står längre i vägen för ett perfekt klippresultat.

Precise navigation for perfect mowing results

Exceptionellt bra grepp

RCX klarar även de tuffaste utmaningarna i din trädgård. Med sin kraftfulla all whell drive tar den sig an stigningar på upp till 70% utan problem. Är du trött på att kämpa med klippningen i din kuperade trädgård? Då är RCX den perfekta lösningen. Den säkerställer att varje område av din gräsmatta nås och klipps med precision, oavsett hur ojämn terrängen är. Samtidigt är allhjulsdriften skonsam mot din gräsmatta och förhindrar skador vid vändning. Upplev en imponerande välklippt gräsmatta, även om din trädgård har många backar och slänter.

Kärcher robotic lawn mowers tackle the incline

Intelligent AI-kamera

Tack vare artificiell intelligens (AI) navigerar robotgräsklipparen RCX säkert och pålitligt genom din trädgård. Kameran kan med hjälp av AI skilja mellan olika hinder och jordtyper, vilket innebär att den fattar rätt beslut även i komplicerade trädgårdsmiljöer. AI hjälper dig till och med under installationen: placera helt enkelt RCX på gräsmattan och låt kameran detektera trädgårdens ytterkanter. Installation av begränsningskabel behövs inte längre. Enklare än så blir det inte!

Kärcher robotic lawn mowers with intelligent camera
Kärcher robotic lawn mowers with rain sensor

Regnsensor

Tack vare den integrerade regnsensorn upptäcker RCX omedelbart när det regnar och återvänder automatiskt till laddningsstationen tills det har torkat upp igen. Denna inställning kan anpassas individuellt eller stängas av helt om så önskas.

Kärcher robotic lawn mowers with remote control

Direkt fjärrkontroll

Med appen har du direkt kontroll över din robotgräsklippare. Du kan klippa enskilda områden eller manövrera RCX till andra delar av trädgården.

Kärcher robotic lawn mowers easy operation

Intuitiv användning

Med den tydligt strukturerade LCD-displayen kan du också styra din robotgräsklippare direkt på enheten. Du kan enkelt anpassa inställningar och klipptider samt få all viktig information överskådligt presenterad.

Kärcher robotic lawn mowers with charging station

Laddstation

När klippningen är klar eller batteriet nästan är urladdat återvänder RCX automatiskt till laddningsstationen för att laddas upp. Så snart den är redo att användas igen fortsätter den automatiskt arbetet där den slutade.

Kärcher robotic lawn mowers with cutting height adjustment

Individuell inställning av klipphöjd

Med Kärchers RCX 6 kan du bekvämt ställa in och justera klipphöjden mellan 2 och 10 centimeter via appen. På så sätt har du automatiskt den optimala klipphöjden för varje område.  

Luta dig tillbaka, koppla av och njut av en perfekt klippt gräsmatta!

Den intelligenta robotgräsklipparen RCX 6 revolutionerar gräsklippningen i din trädgård – och du slipper krånglet med begränsningskabel! Utrustad med avancerad GPS-navigering, en exakt RTK-antenn och en smart AI-kamera, kartlägger och klipper den din gräsmatta precist och effektivt, även på stora ytor upp till 3 000 kvadratmeter. Via den intuitiva appen kan du dessutom enkelt anpassa klipphöjden (2-10 cm) för att få det perfekta resultatet på varje del av din gräsmatta. Den intelligenta hinderdetekteringen gör att den smidigt undviker träd, buskar och leksaker, och tack vare den starka allhjulsdriften klarar den även kuperad terräng med stigningar upp till 70%. I appen kan du skapa individuella klippzoner och definiera områden där roboten inte ska köra samt ställa in scheman och anpassa körbeteendet helt efter dina önskemål. Upplev den ultimata bekvämligheten och njut av en perfekt klippt gräsmatta med RCX 6 – den smarta robotgräsklipparen för stora trädgårdar och komplexa utmaningar!

Smidig appanslutning

Via WLAN och Bluetooth ansluter du enkelt din RCX till din smartphone med hjälp av appen "Outdoor Robots". Dra nytta av en mängd funktioner och våra experttips. Appen är din nyckel till att enkelt och bekvämt installera din RCX robotgräsklippare. Den är oumbärlig för installationen och guidar dig steg för steg genom processen. Ladda ner appen, anslut till din RCX och du är redo att köra igång!

Kärcher robotic lawn mowers creating a map

Skapa en karta

Med Kärchers RCX skapar du en karta över din trädgård på ett ögonblick. Styr enkelt RCX via appen och markera yttergränserna medan roboten skapar kartan. Alternativt kan RCX själv detektera gräsmattan med sin kamera och generera kartan automatiskt.

Kärcher robotic lawn mowers for optimal mowing

Optimalt klippmönster för din gräsmatta

Anpassa klippmönstret helt efter dina egna önskemål och behov. Ställ till exempel in hur mycket klippspåren ska överlappa varandra, definiera klipphöjden och riktningen, eller aktivera kantklippningsfunktionen. Även regnfördröjningen kan enkelt anpassas.

 

Kärcher robotic lawn mowers set mowing times

Flexibilitet som passar ditt schema

Bestäm klipptiderna för din robotgräsklippare helt efter dina behov. Du kan ställa in fasta klipptider eller anpassa tiderna individuellt. Med upp till två tidsfönster per dag klipper RCX din gräsmatta precis när det passar dig bäst.

 

RCX common use

Delad användning av enheten

I appen kan du enkelt dela robotgräsklipparen med andra personer. Till exempel kan varje familjemedlem styra RCX och anpassa inställningarna efter sina egna önskemål och behov.

Kärcher robotic lawn mowers with remote control

Målinriktad klippning via fjärrkontroll

Förvandla din smartphone till en fjärrkontroll för din gräsmatta! Med Kärchers RCX kan du manuellt styra robotgräsklipparen och klippa specifika områden.

Tillbehör

FAQ RCX robotgräsklippare

Installation

Du kan enkelt installera robotgräsklipparen själv. Följ bara instruktionerna i den medföljande installationsguiden och i appen, där du guidas steg för steg genom processen. Beroende på gräsmattans storlek och form samt din erfarenhet kan processen ta cirka 1-3 timmar.

I appen kan du skapa flera klippzoner som kan ställas in och anpassas individuellt. Med RCX 6 kan du till exempel klippa gräsmattan till 2 cm på framsidan av huset och till 4 cm på baksidan.

Så länge som klippzonerna är förbundna med en gångväg utan några hinder, som till exempel släta stenplattor, kan du skapa en passage i appen för RCX robotgräsklippare. Denna passage kommer roboten sedan endast att använda när den förflyttar sig mellan zonerna.

Som standard för robotgräsklippare definieras den maximala ytan enligt produktspecifikationerna, såsom klipphöjd och batteritid (RCX 4 = 1500 m²; RCX 6 = 3000 m²). Våra robotgräsklippare erbjuder flexibiliteten med +10 % extra yta, som du kan kartlägga i appen.

För gräsmattor som är större än 3 000 m² kan två eller fler robotgräsklippare användas samtidigt. De kan hanteras i appen via samma konto.

Tack vare sin allhjulsdrift klarar RCX 6 stigningar på upp till 70% (35°).

Ett garage för robotgräsklipparen är inte absolut nödvändigt, men rekommenderas eftersom det skyddar robotgräsklipparen mot extrema väderförhållanden. Det kan förlänga robotgräsklipparens och batteriets livslängd. Vi rekommenderar att du använder vårt robotgräsklippargarage (artikelnummer 2.269-703.0).

Robotgräsklipparen RCX kan upptäcka och undvika hinder med hjälp av en AI-kamera och en krocksensor. Dessutom kan känsliga föremål/hinder som öppna rabatter eller pooler kartläggas i appen för att undvika klippning där, eller så kan man skapa en "no-go"-zon eller en virtuell vägg som roboten inte passerar.

Tack vare sin storlek, de stora hjulen och allhjulsdriften är robotgräsklipparen RCX perfekt för ojämna gräsytor. Problem kan eventuellt uppstå med djupa hål där robotgräsklipparen kan fastna.

Ja, robotgräsklipparen passerar även smala passager med en bredd på 80 cm.

Det viktigaste vid installationen av RTK-antennen är fri sikt mot himlen. En klar 100-graders vy rakt uppåt måste garanteras för att upprätta en stabil anslutning till GPS-satelliterna. Antennen får därför inte placeras under tak, mellan höga murar eller under träd. Visuell kontakt rekommenderas, men är inte nödvändig, för anslutningen mellan RTK-antennen och robotgräsklipparen; signalen kan även överföras genom hinder och byggnader.  

För att ha större flexibilitet vid montering av RTK-antennen kan Kärcher RCX väggfäste (artikelnummer 2.269-701.0), klämmontering (artikelnummer 2.269-702.0) eller förlängningskabeln (artikelnummer 2.269-704.0) beställas.

Utan installation av en RTK-antenn kan robotgräsklipparen RCX inte navigera precist. Den är därför nödvändig för drift.

Laddningsstationen kan placeras på gräsmattan, men även bredvid, så länge robotgräsklipparen har tillgång till gräsmattan. En rutt från laddningsstationen till gräsmattan kan programmeras med hjälp av appen. Förlängningskabeln kan användas för en mer flexibel placering längre bort från en strömkälla (artikelnummer 2.269-704.0).

Eftersom laddningsstationen också fungerar som en referenspunkt för robotgräsklipparens positionssignal bör robotgräsklipparen i laddningsstationen också ha fri sikt mot skyn.

Säkerhetsavståndet mellan höljet och knivarna gör att robotgräsklipparen inte kan klippa ända ut till kanten. Beroende på arbetsområdets beskaffenhet och installationen kan en grästrimmer behövas för att trimma kanterna. Alternativt kan kantstenar användas som robotgräsklipparen kan köra på, så att den kan klippa ända ut till gräsmattans kant.
 

För att robotgräsklipparen och RTK-antennen ska kunna anslutas till WLAN-routern måste WLAN-routern stödja 2,4 GHz-bandet; en anslutning via 5 GHz är inte möjlig.

För korrekt drift, se till att använda en aktuell router och genomför nödvändiga uppdateringar.

Drift

Gräsklippet från robotgräsklipparen lämnas kvar som mulch på gräsmattan eftersom robotgräsklipparen inte har någon gräsuppsamlare. Det finklippta gräset faller ner mellan grässtråna och fungerar som ett naturligt gödningsmedel som skyddar gräsmattan från att torka ut och håller den frodig och grön. Gräsklippet behöver därför inte räfsas bort eller kasseras.

Grenar och fallfrukt bör plockas upp från gräsmattan regelbundet eftersom de kan göra att robotgräsklipparens knivar slits snabbare. Löv skadar inte själva robotgräsklipparen, men kan påverka klipprocessen och göra knivarna slöare snabbare. Löven mulchas inte av robotgräsklipparen och måste fortfarande räfsas bort.

Tack vare AI-kameran har våra RCX robotgräsklippare en funktion för att undvika föremål. Den upptäcker objekt på gräsmattan och får robotgräsklipparen att vända för att undvika dem. Det rekommenderas dock att hålla gräsmattan fri från föremål för att undvika att skada föremålet och enhetens knivar. Avlägsna alla små föremål från gräsmattan innan du sätter igång RCX robotgräsklipparen.

Frekvensen med vilken robotgräsklipparen bör klippa beror på individuella omständigheter, såsom väderförhållanden, markegenskaper och grästyp. Användaren kan anpassa robotgräsklipparen efter gräsmattans specifika behov, vilket kan ställas in och justeras i appen eller på robotens display.  

 
Gräsmattan måste klippas minst en gång i veckan. Det rekommenderas dock att göra det oftare för att hålla gräsklippet kort och säkerställa en hälsosam tillväxt.

Robotgräsklipparen kan klippa både i parallella ränder och i alternerande mönster. Riktningen på ränderna kan beräknas automatiskt av roboten eller definieras av användaren i appen.

Robotgräsklipparen kan klippa i regn, men det rekommenderas inte på grund av nedsmutsning av robotgräsklipparen och för att skydda den våta gräsmattan. Robotgräsklipparen bör förvaras i ett garage vid hagel och åskväder.

Om regnsensorn är aktiverad tar robotgräsklipparen en paus och startar inte igen förrän regnsensorn är torr och den inställda intervalltiden har löpt ut.

Att klippa på natten är möjligt, men rekommenderas inte på grund av risken för nattaktiva djur och den försämrade kamerafunktionen i mörker.

Även om robotgräsklipparen har säkerhetsanordningar, som automatisk avaktivering av knivarna vid lyft eller vältning, och ett säkerhetsavstånd mellan höljet och knivarna, finns det fortfarande risk för skärskador. Därför rekommenderas det att inte använda robotgräsklipparen om det finns barn eller husdjur på gräsmattan.

Batteriets driftstid beror på gräsmattans förhållanden, såsom grästyp, gräsets täthet och eventuella lutningar. De genomsnittliga specifikationerna finns i databladet.

Robotgräsklipparen kör automatiskt till laddningsstationen när batteriet är tomt. När det är laddat fortsätter robotgräsklipparen att klippa där den slutade.

Klipphöjden på robotgräsklipparen RCX 6 kan ställas in mellan 2 och 10 cm via appen eller på displayen. För modellen RCX 4 ställs klipphöjden in manuellt på enheten och är mellan 2 och 6 cm.

Klippknivarna bör bytas ut var 4-8 vecka, beroende på faktorer som gräsytans storlek, markens egenskaper, grästyp och väderförhållanden. Om snittet inte längre är bra eller om knivarna är skadade bör de bytas ut omedelbart. Du kan byta ut knivarna själv. Instruktioner finns i användarhandboken. Reservknivar finns tillgängliga separat (artikelnummer 2.269-705.0).
 
 

Våra robotgräsklippare är skyddade mot stöld genom olika säkerhetsåtgärder. Varje robotgräsklippare har en PIN-kod som krävs för drift. Robotgräsklipparna är också kopplade till ett användarkonto och kan inte överföras till ett annat konto utan godkännande från den tidigare ägaren.

Du kan även köpa till Kärcher LTE/GPS-modul (kommer snart), som gör att du kan lokalisera robotgräsklipparen med din smartphone.

Gräs och smuts måste regelbundet avlägsnas från robotgräsklipparen med en borste. Vid frekvent klippning i regn bör även fuktigt gräs avlägsnas efter klippning för att minimera slitage. En vattenslang används för rengöring. Användning av punktstråle och högtryckstvätt är förbjuden. Hjul och knivblad måste rengöras noggrant för att undvika blockeringar.

Ja, robotgräsklipparen bör förvaras inomhus under vintern när den inte används. Före förvaring måste den vara fulladdad, rengjord och torkad. Även laddningsstationen bör förvaras inomhus under vintern.

Om du behöver support eller hjälp, vänligen kontakta din lokala Kärcher-återförsäljare angående vinterservice.

Kontakta vår kundtjänst som hjälper dig att återställa PIN-koden till robotgräsklipparen.
 

Robotgräsklipparen kan slås på genom två olika sätt:

  • Genom att placera den i den anslutna laddningsstationen.
  • Genom att trycka och hålla ner ON/OFF-knappen på enheten i 3 sekunder. Enheten stängs av igen när ON/OFF-knappen trycks och hålls ner igen i 3 sekunder.

Robotgräsklipparen RCX kan styras direkt med den digitala joysticken i appen. Detta gör det möjligt att kartlägga klippområdena, men klippning kan också utföras via direktstyrning.

Precis som alla IoT-enheter behöver robotgräsklipparen RCX regelbundna programuppdateringar för att få nya funktioner och förbättringar.

Uppdateringarna görs tillgängliga kostnadsfritt via appen och installeras via WLAN. Följ instruktionerna i appen eller begär den senaste firmware-versionen för robotgräsklippare och RTK-antenn i menyn Alternativ.

Appen

Appen Kärcher Outdoor Robots används för att styra robotgräsklipparen RCX. Det är inte möjligt att styra RCX via appen Kärcher Indoor Robots eller appen Kärcher Home & Garden.

Appen krävs för installationen av robotgräsklipparen. Den rekommenderas men är inte absolut nödvändig för efterföljande användning, eftersom robotgräsklipparen fungerar autonomt och kan styras via kontrollpanelen på enheten. Alla RCX robotgräsklipparmodeller kan integreras i appen Kärcher Outdoor Robots, och flera robotgräsklippare kan läggas till ett konto.

Flera personer kan dela ett appkonto och använda det på olika smartphones.

En robotgräsklippare kan delas med ett annat konto med hjälp av funktionen "Dela" i appen.

Flera RCX robotgräsklippare kan inkluderas i ett konto.

För att ändra ditt lösenord i appen, gå till Användarinställningar → Appinställningar → Ändra lösenord. Ange ditt gamla och nya lösenord och bekräfta ändringen.

Det finns två alternativ för att radera/ta bort anslutningar från en RCX robotgräsklippare:

Radera enskild anslutning: I appen under "Fler inställningar" kan du ta bort anslutningen till ditt konto, eller i "Användarlista" kan du ta bort anslutningen till ett annat användarkonto.

Radera alla anslutningar: Via displayen på robotgräsklipparen, under "Meny" → "Inställningar" → "Återställ", kan du återställa roboten till fabriksinställningar och därmed radera alla anslutningar, eller i appen under "Avancerade inställningar" kan du återställa roboten till fabriksinställningar.

Tips: Alla befintliga anslutningar bör raderas vid försäljning eller köp av en begagnad RCX robotgräsklippare.

Om du har glömt ditt lösenord till appen, klicka på "Glömt lösenord" i inloggningsområdet och ange den e-postadress som är kopplad till ditt konto. Du kommer då att få en länk för att återställa ditt lösenord via e-post.