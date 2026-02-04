Robotgräsklippare
Intelligenta. Starka. Självgående.
Våra robotgräsklippare i RCX-serien är smarta assistenter för en perfekt underhållen gräsmatta. De är snabba och enkla att installera tack vare en RTK-antenn. Med intelligent navigering rör sig robotgräsklipparna självständigt genom din trädgård, klipper precist och hanterar enkelt sluttningar, samtidigt som de skyddar gräsmattan. Njut av din lediga tid medan din RCX automatiskt ser till att gräsmattan är fläckfri. Tack vare intuitiv användning och den praktiska appstyrningen har du full kontroll var du än befinner dig, när som helst.
Höjdpunkter
Systematisk klippning
Kärchers nya robotgräsklippare handlar inte bara om att klippa gräset – det är ett intelligent system i arbete. Den navigerar metodiskt över din gräsmatta, rad för rad, och lämnar efter sig en perfekt, jämn klippning varje gång. Du har fullständig kontroll över hur noggrant den arbetar. Anpassa överlappningen mellan klippspåren för att maximera effektiviteten och få ut det mesta av varje klippning. Vill du variera resultatet och undvika synliga hjulspår? Inga problem! Välj bland alternativa klippmönster som schackrutigt eller diagonala linjer, helt efter dina önskemål. Med Kärchers robotgräsklippare får du en fläckfri gräsmatta, precis som du vill ha den.
Precis navigering
Robotgräsklipparen känner till sin exakta position i trädgården på centimeternivå tack vare GPS och den högpresterande RTK-antennen med lång räckvidd. Exakt navigering garanteras även över avstånd på flera hundra meter eller med föremål emellan. Trots den avancerade tekniken är installationen och användningen av Kärchers robotgräsklippare RCX enkel och intuitiv. Ingenting står längre i vägen för ett perfekt klippresultat.
Exceptionellt bra grepp
RCX klarar även de tuffaste utmaningarna i din trädgård. Med sin kraftfulla all whell drive tar den sig an stigningar på upp till 70% utan problem. Är du trött på att kämpa med klippningen i din kuperade trädgård? Då är RCX den perfekta lösningen. Den säkerställer att varje område av din gräsmatta nås och klipps med precision, oavsett hur ojämn terrängen är. Samtidigt är allhjulsdriften skonsam mot din gräsmatta och förhindrar skador vid vändning. Upplev en imponerande välklippt gräsmatta, även om din trädgård har många backar och slänter.
Intelligent AI-kamera
Tack vare artificiell intelligens (AI) navigerar robotgräsklipparen RCX säkert och pålitligt genom din trädgård. Kameran kan med hjälp av AI skilja mellan olika hinder och jordtyper, vilket innebär att den fattar rätt beslut även i komplicerade trädgårdsmiljöer. AI hjälper dig till och med under installationen: placera helt enkelt RCX på gräsmattan och låt kameran detektera trädgårdens ytterkanter. Installation av begränsningskabel behövs inte längre. Enklare än så blir det inte!
Regnsensor
Tack vare den integrerade regnsensorn upptäcker RCX omedelbart när det regnar och återvänder automatiskt till laddningsstationen tills det har torkat upp igen. Denna inställning kan anpassas individuellt eller stängas av helt om så önskas.
Direkt fjärrkontroll
Med appen har du direkt kontroll över din robotgräsklippare. Du kan klippa enskilda områden eller manövrera RCX till andra delar av trädgården.
Intuitiv användning
Med den tydligt strukturerade LCD-displayen kan du också styra din robotgräsklippare direkt på enheten. Du kan enkelt anpassa inställningar och klipptider samt få all viktig information överskådligt presenterad.
Laddstation
När klippningen är klar eller batteriet nästan är urladdat återvänder RCX automatiskt till laddningsstationen för att laddas upp. Så snart den är redo att användas igen fortsätter den automatiskt arbetet där den slutade.
Individuell inställning av klipphöjd
Med Kärchers RCX 6 kan du bekvämt ställa in och justera klipphöjden mellan 2 och 10 centimeter via appen. På så sätt har du automatiskt den optimala klipphöjden för varje område.
Luta dig tillbaka, koppla av och njut av en perfekt klippt gräsmatta!
Den intelligenta robotgräsklipparen RCX 6 revolutionerar gräsklippningen i din trädgård – och du slipper krånglet med begränsningskabel! Utrustad med avancerad GPS-navigering, en exakt RTK-antenn och en smart AI-kamera, kartlägger och klipper den din gräsmatta precist och effektivt, även på stora ytor upp till 3 000 kvadratmeter. Via den intuitiva appen kan du dessutom enkelt anpassa klipphöjden (2-10 cm) för att få det perfekta resultatet på varje del av din gräsmatta. Den intelligenta hinderdetekteringen gör att den smidigt undviker träd, buskar och leksaker, och tack vare den starka allhjulsdriften klarar den även kuperad terräng med stigningar upp till 70%. I appen kan du skapa individuella klippzoner och definiera områden där roboten inte ska köra samt ställa in scheman och anpassa körbeteendet helt efter dina önskemål. Upplev den ultimata bekvämligheten och njut av en perfekt klippt gräsmatta med RCX 6 – den smarta robotgräsklipparen för stora trädgårdar och komplexa utmaningar!
Smidig appanslutning
Via WLAN och Bluetooth ansluter du enkelt din RCX till din smartphone med hjälp av appen "Outdoor Robots". Dra nytta av en mängd funktioner och våra experttips. Appen är din nyckel till att enkelt och bekvämt installera din RCX robotgräsklippare. Den är oumbärlig för installationen och guidar dig steg för steg genom processen. Ladda ner appen, anslut till din RCX och du är redo att köra igång!
Skapa en karta
Med Kärchers RCX skapar du en karta över din trädgård på ett ögonblick. Styr enkelt RCX via appen och markera yttergränserna medan roboten skapar kartan. Alternativt kan RCX själv detektera gräsmattan med sin kamera och generera kartan automatiskt.
Optimalt klippmönster för din gräsmatta
Anpassa klippmönstret helt efter dina egna önskemål och behov. Ställ till exempel in hur mycket klippspåren ska överlappa varandra, definiera klipphöjden och riktningen, eller aktivera kantklippningsfunktionen. Även regnfördröjningen kan enkelt anpassas.
Flexibilitet som passar ditt schema
Bestäm klipptiderna för din robotgräsklippare helt efter dina behov. Du kan ställa in fasta klipptider eller anpassa tiderna individuellt. Med upp till två tidsfönster per dag klipper RCX din gräsmatta precis när det passar dig bäst.
Delad användning av enheten
I appen kan du enkelt dela robotgräsklipparen med andra personer. Till exempel kan varje familjemedlem styra RCX och anpassa inställningarna efter sina egna önskemål och behov.
Målinriktad klippning via fjärrkontroll
Förvandla din smartphone till en fjärrkontroll för din gräsmatta! Med Kärchers RCX kan du manuellt styra robotgräsklipparen och klippa specifika områden.