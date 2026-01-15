Grovdammsugare för vått och torrt

Oavsett om du behöver en dammsugare för verkstaden eller bilen, för torr, våt, grov eller fin smuts — vi har något för just dina behov! Kärchers grovdammsugare för våt och torr smuts har olika användningsområden för både ute- och innemiljöer. Grovdammsugarna skiljer sig från mängden med överlägsen sugeffekt, hög energieffektivitet och robust design. Våra multifunktionella grovdammsugare med sina många användningsområden och tillbehör hjälper dig att få tillbaka WOW-känslan i huset, trädgården och garaget.

Upptäck våra professionella grovdammsugare

BATTERIDRIVNA GROVDAMMSUGARE.

Inte en kabel så långt ögat kan nå. Förbered dig på fantastisk frihet, med WD 3-18 helt utan sladdar. Unna dig den friheten! Uppfyll dina önskemål vart du än befinner dig med vår realtidsteknik, med vilken du alltid vet hur mycket batteri och tid du har kvar. Och som vi redan sagt, spelar det ingen roll vilket smuts det är – oavsett om det är vått eller torrt, grovt eller fint, inne eller ute. Den överlägsna sugeffekten i WD-batteriserien och den effektiva, restfria smutsborttagningen på alla golvytor kommer att göra dig mer än nöjd.

En värld av användningsområden

Multifunktionalitet är inprogrammerat i våra våt- och torrdammsugares DNA. Dessa starka och multifunktionella dammsugare gör det enkelt att få rent i källaren, garaget, hobbyverkstaden eller trädgården. Rengör efter renoveringen, dammsug bilen, bli av med glasskärvorna och sug upp vattenspillet. Det spelar ingen roll om smutsen är torr, våt, grov eller fin — våra kraftfulla dammsugare klarar till och med stora mängder vatten.

Kärchers Grovdammsugare används för bilar

Överlägsen rengöringskapacitet och sugeffekt

Kärchers grovdammsugare briljerar där vanliga dammsugare får kämpa. Våt- och torrdammsugare kombinerar kraftfull sugeffekt med enastående energieffektivitet för överlägsen smutsupptagning. Våra grovdammsugare och tillbehör ger dig snabb och grundlig rengöring. Genom att använda sugmunstycket redan under sågning, slipning och andra arbeten minskar exponeringen för damm och smuts och arbetsytan hålls ren.

grovdammsugare på golvet

Ännu mer bekvämlighet

Kärcher tar komfort till nästa nivå med kompakt design som är enkel att förvara utan att ta plats. Slangen och tillbehören kan förvaras på dammsugarens ovansida. Den innovativa filterdesignen gör våt- och torrdammsugarna synnerligen praktiska eftersom du själv aldrig behöver röra vid smutsen. Deras höga kvalitet och robusthet ger även grovdammsugarna för våt och torr smuts ovanligt lång hållbarhet och livslängd.

En grovdammsugare tar liten plats

Grovdammsugarens egenskaper

Grovdammsugarens användningsområden

Städa bilen med Kärchers Grovdammsugare

Städa bilen

Med Kärchers grovdammsugare får din bil den grundliga rengöring den förtjänar. Med så många tillbehör att välja på kan du enkelt komma åt mellan säten och andra platser som annars är svåra att nå.

Kärcher grovdammsugare renovering

Dammsuga vid renovering

Våra grovdammsugare klarar även grov smuts. Tack vare det innovativa filtersystemet och den genomgående höga sugeffekten blir rengöringsprocessen enklare och förbrukar mindre energi. Våt och fuktig smuts och avfall från renoveringen är inte heller ett problem.

Grovdammsugare används som byggdammsugare

Grovdammsugare städar verkstaden

Bekväm dammborttagning för verkstads- och träarbete. Elverktyg kan anslutas direkt till de modeller av byggdammsugare som har inbyggda eluttag. Den börjar automatiskt suga upp träflis så fort du börjar såga.

Kärcher grovdammsugare suger upp fuktig smuts

Sug upp vätskor och skärvor

Våra grovdammsugare lever verkligen upp till sitt namn. Trasiga flaskor, små pölar eller fuktig smuts är inga problem tack vare den höga sugeffekten, den robusta behållaren och möjligheten att dammsuga utan filterpåse.

Kärcher grovdammsugare spillt vatten

Sug upp spillt vatten

Stora pölar kan uppstå av många orsaker, men oavsett anledning kan de alltid avlägsnas med en av Kärchers våt- och torrdammsugare. Med den stora behållaren kan du dammsuga under långa perioder. Det går också snabbt och lätt att suga upp stora vattensamlingar.

Kärcher grovdammsugare blåsfunktion för trädgård

Grovdammsugaren fixar löven

En bra grovdammsugare med hög sugeffekt är till stor hjälp även i trädgården. Du dammsuger enkelt upp små kvistar, grus och löv eller blåser dem åt sidan med hjälp av blåsfunktionen.

Kärcher grovdammsugare utomhusbruk

Använd grovdammsugaren ute

Uteplatser, garage, entréer och trappor blir rena på nolltid med våra grovdammsugare för våt och torr smuts.

Kärcher grovdammsugare inomhusbruk

Grovdammsuga inomhus

Precis som en vanlig dammsugare kan Kärchers grovdammsugare användas i hemmet där du får skinande rena resultat med specialtillbehör som mattmunstycket.

Produktsnamnsförklaring av våra grovdammsugare

FAQs om grovdammsugare

Så fungerar filterrengöringen i Kärchers grovdammsugare.

Så byter man ut ett patronfilter (WD 2–WD 3).

Så här byter man ut ett planfilter på en grovdammsugare (WD 4–WD 6).

Så sätter man i en filterpåse i Kärchers grovdammsugare (WD 2 — WD 6).

Linda upp slangen på WD 3 - WD 6.

Tack vare den integrerade filterrengöringsfunktionen kan du snabbt och enkelt rengöra smutsiga filter i alla förstklassiga produkter i WD 5 och 6-sortimentet: Tryck bara på filterrengöringsknappen. På så sätt kan du arbeta med konsekvent hög sugeffekt även vid tunga rengöringsuppgifter.

Torr, våt, grov eller fin smuts – det spelar ingen roll! Med Kärchers golvmunstycken, som tas fram internt, får du garanterat perfekt smutsupptagning och imponerande glidförmåga. De kan dessutom snabbt och enkelt anpassas till antingen våt eller torr smuts. Med vårt omkopplingsbara golvmunstycke sker övergången bekvämt med hjälp av fotbrytaren. De specialanpassade golvmunstyckena säkerställer tillfredsställande rengöring.

Torrdammsugning

För produkter med skumfilter (WD 2) rekommenderar vi att du alltid använder en filterpåse.

För produkter med patron- eller planfilter (WD 3–WD 6) ska en filterpåse användas vid dammsugning av fint damm. För annan användning är det inga problem att dammsuga utan filterpåse.

Våtdammsugning

Vid dammsugning av vätskor och våt smuts rekommenderar vi dammsugning utan filterpåse. Skumfilter, patronfilter och planfilter skadas inte av våtdammsugning.

Skumfilter och patronfilter rengör du vid behov under rinnande vatten. Gnugga eller borsta inte. Låt filtermediet torka helt innan du använder det igen.

Kärchers grovdammsugare för vått och torrt är inte lämpliga för dammsugning av aska. Kall aska kan dammsugas med hjälp av en förseparator för aska, eller så kan du använda en av Kärchers askdammsugare.

De olika Kärcher-modellerna har olika fyllningskapacitet, så den maximala kapaciteten beror på modellen. Om den maximala fyllningsvolymen har uppnåtts stänger en flottör dammsugaröppningen, vilket avbryter dammsugningen. Enheten stängs dock inte av automatiskt, utan körs med ökad hastighet. Stäng omedelbart av enheten och töm behållaren.

Detaljer om strömuttagets minsta och maximala effekt finns på enhetens strömuttag.

Tillbehör för grovdammsugare för vått och torrt

Tillbehör till grovdammsugare – överlägset praktiska, överlägset noggranna

Tillbehören har utvecklats speciellt för grovdammsugarna för våt och torr smuts. Tillsammans med dammsugarna ger de en synnerligen imponerande rengöringseffektivitet och fler användningsområden.

