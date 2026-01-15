Grovdammsugare för vått och torrt

BATTERIDRIVNA GROVDAMMSUGARE.

Inte en kabel så långt ögat kan nå. Förbered dig på fantastisk frihet, med WD 3-18 helt utan sladdar. Unna dig den friheten! Uppfyll dina önskemål vart du än befinner dig med vår realtidsteknik, med vilken du alltid vet hur mycket batteri och tid du har kvar. Och som vi redan sagt, spelar det ingen roll vilket smuts det är – oavsett om det är vått eller torrt, grovt eller fint, inne eller ute. Den överlägsna sugeffekten i WD-batteriserien och den effektiva, restfria smutsborttagningen på alla golvytor kommer att göra dig mer än nöjd.