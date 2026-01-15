Grovdammsugare för vått och torrt
Oavsett om du behöver en dammsugare för verkstaden eller bilen, för torr, våt, grov eller fin smuts — vi har något för just dina behov! Kärchers grovdammsugare för våt och torr smuts har olika användningsområden för både ute- och innemiljöer. Grovdammsugarna skiljer sig från mängden med överlägsen sugeffekt, hög energieffektivitet och robust design. Våra multifunktionella grovdammsugare med sina många användningsområden och tillbehör hjälper dig att få tillbaka WOW-känslan i huset, trädgården och garaget.
Upptäck våra professionella grovdammsugare
BATTERIDRIVNA GROVDAMMSUGARE.
Inte en kabel så långt ögat kan nå. Förbered dig på fantastisk frihet, med WD 3-18 helt utan sladdar. Unna dig den friheten! Uppfyll dina önskemål vart du än befinner dig med vår realtidsteknik, med vilken du alltid vet hur mycket batteri och tid du har kvar. Och som vi redan sagt, spelar det ingen roll vilket smuts det är – oavsett om det är vått eller torrt, grovt eller fint, inne eller ute. Den överlägsna sugeffekten i WD-batteriserien och den effektiva, restfria smutsborttagningen på alla golvytor kommer att göra dig mer än nöjd.
En värld av användningsområden
Multifunktionalitet är inprogrammerat i våra våt- och torrdammsugares DNA. Dessa starka och multifunktionella dammsugare gör det enkelt att få rent i källaren, garaget, hobbyverkstaden eller trädgården. Rengör efter renoveringen, dammsug bilen, bli av med glasskärvorna och sug upp vattenspillet. Det spelar ingen roll om smutsen är torr, våt, grov eller fin — våra kraftfulla dammsugare klarar till och med stora mängder vatten.
Överlägsen rengöringskapacitet och sugeffekt
Kärchers grovdammsugare briljerar där vanliga dammsugare får kämpa. Våt- och torrdammsugare kombinerar kraftfull sugeffekt med enastående energieffektivitet för överlägsen smutsupptagning. Våra grovdammsugare och tillbehör ger dig snabb och grundlig rengöring. Genom att använda sugmunstycket redan under sågning, slipning och andra arbeten minskar exponeringen för damm och smuts och arbetsytan hålls ren.
Ännu mer bekvämlighet
Kärcher tar komfort till nästa nivå med kompakt design som är enkel att förvara utan att ta plats. Slangen och tillbehören kan förvaras på dammsugarens ovansida. Den innovativa filterdesignen gör våt- och torrdammsugarna synnerligen praktiska eftersom du själv aldrig behöver röra vid smutsen. Deras höga kvalitet och robusthet ger även grovdammsugarna för våt och torr smuts ovanligt lång hållbarhet och livslängd.
Grovdammsugarens egenskaper
Grovdammsugarens användningsområden
Städa bilen
Med Kärchers grovdammsugare får din bil den grundliga rengöring den förtjänar. Med så många tillbehör att välja på kan du enkelt komma åt mellan säten och andra platser som annars är svåra att nå.
Dammsuga vid renovering
Våra grovdammsugare klarar även grov smuts. Tack vare det innovativa filtersystemet och den genomgående höga sugeffekten blir rengöringsprocessen enklare och förbrukar mindre energi. Våt och fuktig smuts och avfall från renoveringen är inte heller ett problem.
Grovdammsugare städar verkstaden
Bekväm dammborttagning för verkstads- och träarbete. Elverktyg kan anslutas direkt till de modeller av byggdammsugare som har inbyggda eluttag. Den börjar automatiskt suga upp träflis så fort du börjar såga.
Sug upp vätskor och skärvor
Våra grovdammsugare lever verkligen upp till sitt namn. Trasiga flaskor, små pölar eller fuktig smuts är inga problem tack vare den höga sugeffekten, den robusta behållaren och möjligheten att dammsuga utan filterpåse.
Sug upp spillt vatten
Stora pölar kan uppstå av många orsaker, men oavsett anledning kan de alltid avlägsnas med en av Kärchers våt- och torrdammsugare. Med den stora behållaren kan du dammsuga under långa perioder. Det går också snabbt och lätt att suga upp stora vattensamlingar.
Grovdammsugaren fixar löven
En bra grovdammsugare med hög sugeffekt är till stor hjälp även i trädgården. Du dammsuger enkelt upp små kvistar, grus och löv eller blåser dem åt sidan med hjälp av blåsfunktionen.
Använd grovdammsugaren ute
Uteplatser, garage, entréer och trappor blir rena på nolltid med våra grovdammsugare för våt och torr smuts.
Grovdammsuga inomhus
Precis som en vanlig dammsugare kan Kärchers grovdammsugare användas i hemmet där du får skinande rena resultat med specialtillbehör som mattmunstycket.
Produktsnamnsförklaring av våra grovdammsugare
FAQs om grovdammsugare
Så fungerar filterrengöringen i Kärchers grovdammsugare.
Så byter man ut ett patronfilter (WD 2–WD 3).
Så här byter man ut ett planfilter på en grovdammsugare (WD 4–WD 6).
Så sätter man i en filterpåse i Kärchers grovdammsugare (WD 2 — WD 6).
Linda upp slangen på WD 3 - WD 6.
Tillbehör till grovdammsugare – överlägset praktiska, överlägset noggranna
Tillbehören har utvecklats speciellt för grovdammsugarna för våt och torr smuts. Tillsammans med dammsugarna ger de en synnerligen imponerande rengöringseffektivitet och fler användningsområden.