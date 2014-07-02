Dammsugare för professionellt bruk

Trappor

I den här miljön är det ofta ont om eluttag. Sladdlösa dammsugare behöver ju som vi vet inte vare sig eluttag eller förlängningssladd. De klarar jobbet på en enda runda i trappan.

Med sladdlösa dammsugare kan du få jobbet gjort så mycket som 35 % snabbare än med konventionella dammsugare.