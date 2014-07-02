Dammsugare för professionellt bruk
Dammets värsta fiende.
Kärchers tekniskt avancerade torrdammsugare är fantastiska på att avlägsna löst sittande och torr smuts, särskilt vid städning på hotell, kontor och butiker samt för allmän lokalvård. I denna användning imponerar dessa tysta och kompakta produkter med sin tillförlitliga drift vid daglig underhållsrengöring.
Professionella dammsugare
Dessa mångsidiga och tysta dammsugare med eco!efficiency är energisnåla, har stor ytkapacitet och är lämpliga för en mängd olika golvbeläggningar. Hållbara fleecefilter säkerställer konstant hög sugeffekt.
Borstvalsdammsugare
Kärchers borstvalsdammsugare kombinerar hög sugeffekt med eldriven borste. De lossar enkelt hårt sittande smutspartiklar från fibrerna.
Batteridrivna dammsugare
Kärchers batteridrivna dammsugare är tysta och har ingen kabel som är i vägen. Dessa maskiner är perfekta för rengöring av butikslokaler även under normala öppettider.
Uppladdningsbar sopare
Viskande tyst sopare för snabb och diskret städning mellan varven. Borsten byts utan verktyg och litiumjonbatteriet är enkelt att ta ut. Extra lång drifttid och extra reservbatteri för arbete utan avbrott.
Hitta den rätta dammsugaren för dina professionella rengöringsutmaningar.
Maskinguide för professionella dammsugare
Letar du efter en dammsugare som är kraftfull, smidig och anpassad för professionell användning? Oavsett om du behöver något kompakt, batteridrivet eller med borstvalseffekt hjälper vår maskinguide dig att hitta rätt lösning på bara några klick.
Rätt rengöringslösning på några klick – med Kärchers professionella maskinguide
Våra maskinguider hjälper dig att hitta rätt Kärcher-maskin för just dina rengöringsbehov. Oavsett om du letar efter en högtryckstvätt, grovdammsugare eller sopmaskin guidar vi dig rätt på bara några klick. Testa våra professionella maskinguider och hitta den lösning som passar din verksamhet bäst.
Dammsugare: mångsidiga och robusta för daglig användning
Kärchers torrdammsugare används för borttagning av torr smuts på hotell, kontor och butiker samt för yrkesmässig lokalvård. De tar snabbt och säkert hand om löst damm, dammråttor och hår. Med våra dammsugare med behållare avsedda för yrkesanvändning underlättas din dagliga underhållsrengöring, tack vare dessa produkters sofistikerade teknik och höga kvalitet. De är kompakta och tysta och löser snabbt och enkelt många olika rengöringsuppgifter, tack vare deras höga ytkapacitet och stora flexibilitet – även de batteridrivna versionerna. På så sätt underlättas städning i ljudkänsliga miljöer, olika typer av ytor och områden med låg frigångshöjd samt områden där det finns mycket möbler. Våra torrdammsugare används också för att damma lampor, möbler och väggar.
Vad är det som gör Kärchers torrdammsugare så speciella?
När vi utvecklar våra dammsugare med behållare lägger vi stort fokus på hög användarbekvämlighet, underhållsvänlig utformning och ett utbud av ergonomiska tillbehör. Trots hög sugeffekt och fläkt med hög verkningsgrad är dessa produkter mycket tysta och lätta med exakt spårhållning. De har också robust och tillförlitlig filterteknik och kan utrustas även med HEPA-filter.
Tekniken under skalet
Kärchers torrdammsugare med genomströmningsfläktar används sugluften även som kylluft. Detta är en av anledningarna till att de är så energi- och kostnadseffektiva. Dessutom är de mycket lätta, kompakta och tysta – så tysta att de inte stör vid användning i områden där det arbetar många människor.
Hjärtat: EC-sugturbin
EC-motorn är en robust likströmsmotor med strömväxelriktare som har mycket stora fördelar jämfört med konventionella kommutatormotorer. Den största fördelen: den exceptionellt långa livslängden. Motorn har inga kolborstar och startar utan tändgnista. Tack vare det är den utmärkt inte bara för explosionssäkra områden utan även för användning under långa arbetspass. Den integrerade styrenheten möjliggör steglös hastighetsreglering, vilket gör att sugeffekt enkelt kan regleras.
Batteridriven dammsugare - snabbare, flexiblare, säkrare
Sladdlös flexibilitet, kraftfull rengöringskapacitet, högre produktivitet och tyst drift: de nya batteridrivna torrdammsugarna i Kärcher Battery Power+-plattformen med energisparande eco!efficiency-läge.Läs mer
Trappor
I den här miljön är det ofta ont om eluttag. Sladdlösa dammsugare behöver ju som vi vet inte vare sig eluttag eller förlängningssladd. De klarar jobbet på en enda runda i trappan.
Med sladdlösa dammsugare kan du få jobbet gjort så mycket som 35 % snabbare än med konventionella dammsugare.
Flygplan
Det är snabba ryck som gäller när planet ska städas mellan två flygningar. Mellanrengöring går mycket snabbare än med traditionella produkter med sladd.
Med batteridrivna dammsugare kan du få jobbet gjort så mycket som 50 % snabbare än med konventionella dammsugare.
Teater/biograf
Det går snabbt och enkelt att städa mellan stolsrader och i trappor när du inte har någon sladd som behöver kopplas in i vägguttag.
Med batteridrivna dammsugare kan du få jobbet gjort så mycket som 40 % snabbare än med konventionella dammsugare.
Evenemangsrum med stolar
Med batteridriven dammsugare kan du dammsuga ostört utan att behöva reda ut eller koppla i och ur någon sladd.
Med batteridrivna dammsugare kan du få jobbet gjort så mycket som 30 % snabbare än med konventionella dammsugare.
Entréområden och hotellobbyer
Hög kundgenomströmning, mycket möbler och mängder av smuts. I dessa stora rum slipper du inte bara byta vägguttag. Du slipper också hantera en sladd som fastnar runt möbler och utgör en snubbelrisk för gästerna.
Med batteridrivna dammsugare kan du få jobbet gjort så mycket som 15 % snabbare än med konventionella dammsugare.
Kollektivtrafik
Vid städning av bussar och tåg måste städpersonalen ofta använda externa strömkällor och förlängningssladdar. Arbetet i det begränsade utrymmet blir mycket enklare och effektivare med batteridrivna dammsugare.
Med batteridrivna dammsugare kan du få jobbet gjort så mycket som 25 % snabbare än med konventionella dammsugare.
Kontorslokaler
Särskilt i öppna kontorslandskap kan dammsugning bli som en hinderbana. Tack vare att du slipper sladd som lätt fastnar i möbler kan du spara mycket tid.
Med batteridrivna dammsugare kan du få jobbet gjort så mycket som 25 % snabbare än med konventionella dammsugare.
Professionell dammsugning innebär ren luft
Damm och smuts, mikrober, små partiklar och allergener finns runt omkring oss. Dessa påverkar kvaliteten på inomhusluften i offentliga byggnader som kontor, hotell, sjukhus, sjukvårdsmottagningar och skolor. På lång sikt orsakar dessa ofta andningssjukdomar.
Därför är Kärchers torrdammsugare utrustade med sofistikerad filtreringsteknik. Olika typer av konstruktioner kräver olika typer av filter, av olika material. Bland dessa kan nämnas permanent filterkorg, fleecefilterpåse, utblåsfilter och HEPA-filter. Alla torrdammsugare från Kärcher som är avsedda för yrkesanvändning har ett motorskyddsfilter som skyddar fläkten från fina dammpartiklar. Ett utblåsfilter rengör den utgående luften och reducerar även ljudnivån. För många modeller kan också HEPA-utblåsfilter användas.
HEPA 14-filter – hygienlösningen för ren inomhusluft
HEPA-14-filter spelar en avgörande roll för effektiv filtrering av även de minsta aerosolerna från luften i små utrymmen. På så sätt avlägsnas skadliga partiklar effektivt. Med denna typ av filter installerade i Kärchers torrdammsugare säkerställs effektiv och tillförlitlig rengöring av inomhusluften.
Kärchers dammsugare för proffs – hållbara, robusta och effektiva
Kärchers professionella dammsugare utmärker sig genom sitt innehåll av återvunnet material – 45 procent i T-serien och 60 procent i T 11/1 Re!Plast. Med sitt innehåll av återvunnet material minskas energibehovet för Kärchers dammsugare redan under produktionen, och användningen av värdefulla råmaterial minimeras. Detta innebär att Kärchers professionella dammsugare inte bara är mycket miljövänliga utan också mycket robusta och hållbara. Ett hållbart och effektivt val för professionell rengöring helt enkelt!
Lägre energiförbrukning och längre driftstid – Kärcher T-serien
Med T-serien introducerar vi sladdanslutna versioner av maskiner med minskad energiförbrukning (585 W istället för 700 W).
eco!efficiency-läget (sladdlös version) förlänger driftstiden och minskar ljudnivån.
Låg ljudnivå på endast 52 dB(A)
Den sladdanslutna versionen av T-serien har en mycket låg ljudnivå på endast 52 dB(A). Detta gör torrdammsugaren idealisk för användning även under dagtid. Den låga ljudnivån bidrar till en bekväm och ergonomisk arbetsmiljö. Genom att minska ljudnivåerna på arbetsplatsen främjas välbefinnandet och risken för stressrelaterade besvär minskar.
Ergonomisk design
Den ergonomiska, smala designen gör att dammsugaren kan bäras nära kroppen, vilket förebygger ryggsmärtor och säkerställer en bättre arbetsmiljö och säkerhet.
Längre livslängd
För en betydligt längre livslängd hos dammsugaren: torrdammsugare med EC-motor. Tack vare den elektroniskt styrda driften erbjuder denna teknik många fördelar, såsom högre effektivitet och lägre energiförbrukning.
Är den hållbar? Självklart!
Den nya T-serien är en pionjär inom hållbarhet och markerar en milstolpe inom professionell rengöring. De modulära maskinerna är tillverkade av upp till 45 procent återvunnet material och erbjuder inte bara en robust, ergonomisk design, utan också enastående sugkraft. De imponerar med en mycket låg ljudnivå under drift – särskilt lämpliga för ljudkänsliga områden. Vill du veta mer? Läs mer om den nya T-serien här.LÄS MER