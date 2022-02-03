HEPA 14-FILTER: LEV LIVET SÄKERT

Åtgärdslägena på ett HEPA 14-filter

Från de största till de minsta partiklarna: så här fungerar ett HEPA 14-filter

Tröghetseffekt:

Ju större partikel, desto större massa och därmed tröghet. Enligt fluiddynamiken fungerar det så att när luftflödet ändrar riktning på grund av ett hinder (fiber) säkerställer den tunga partikelns tröghet att partikeln bibehåller sin bana, träffar fibern och fastnar på den.

Blockeringseffekt:

Ju mindre partikel, desto lägre massa och därmed tröghet. En liten partikel följer därför luftflödet när den rör sig runt hindret (fibern). Om den kommer för nära fibern attraheras den av fiberns vidhäftande krafter och fastnar.

Diffusionseffekt:

I enlighet med Brownsk rörelse kolliderar de minsta partiklarna i luftflödet ständigt med andra gasmolekyler och ändrar hela tiden riktning, ungefär som kulan i ett flipperspel. De fastnar i filtermaterialet så snart de nuddar det.