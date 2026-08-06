Redskap för utomhusbruk

Allting från en enda källa. Kärcher – en partner för kommuner.

Kärchers redskapsbärare och sopsugmaskiner med multifunktion har länge använts av tjänsteleverantörer och våra kommunala samarbetspartner inom områden som vinterunderhåll, grönyteskötsel och rengöring. De nya batteridrivna verktygen är det perfekta komplementet till alla arbetsmoment och är en hjälp för användare dagligen – särskilt på platser som inte är så lättåtkomliga.

Vi tänker på framtiden

Vi arbetar ständigt med det senaste inom innovationer och teknologi. För oss är hållbarhet inte ett modeord – det är ett åtagande. Läs gärna mer om vårt hållbarhetsarbete.

Ett logiskt steg: våra batteridrivna maskiner

Vi skyddar miljön och användaren – med hjälp av lägre utsläppsnivåer, vibrations- och bullervärden.

Vårt löfte: service som inspirerar

Din personliga kontaktpartner finns alltid till hands för att ge hjälp och rådgivning – oavsett vilka problem du stöter på.