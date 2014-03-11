Skurmaskiner
Att investera i en skurmaskin för golv måste löna sig – och det är just vad en skurmaskin från Kärcher gör. Hur då? Jämfört med manuell rengöring minskar kombiskurmaskinerna arbets- och materialkostnaderna samtidigt som rengöringskvaliteten ökar.
Den kostnadseffektiva rengöringslösningen för alla applikationer
Jämfört med manuell golvrengöring är kombiskurmaskinerna snabbare, kostnadseffektivare och noggrannare vid rengöring av alla slags golv. En kombiskurmaskin sparar tid och rengöringsmedel, vilket skyddar både anställda och din plånbok. Skurmaskinerna är även lätta att använda och kräver bara begränsat underhåll. Vi har rätt design för varje applikation och var och en av dem är perfekt anpassad till ditt golvs typ och storlek såväl som dina krav. Oavsett om det är ett litet företag, en pub eller restaurang, en stormarknad eller ett köpcentrum, eller en mycket stor yta på en flygplats eller produktionshall – en kombiskurmaskin är den mest effektiva rengöringslösningen för alla golv, oavsett om det är 30 eller 30 000 m² stort.
Hur fungerar kombiskurmaskiner?
Alla moderna kombiskurmaskiner med borstvals eller planskurshuvud fungerar i princip på samma sätt. Rengöringslösningen blandas antingen i färskvattentanken när rengöringsmedel tillsätts eller, vid automatiska doseringssystem, precis framför själva borsthuvudet. Borstens rotations- och kontakttryck arbetar tillsammans för att avlägsna smuts. Tack vare turbinens sugeffekt absorberas det smutsiga vattnet sedan av sugrampen och samlas i smutsvattenbehållaren. Men skurmaskiner har ingen turbin eller sugramp. Därför samlas lossad smuts exempelvis av Kärchers våt- och torrdammsugare in efteråt.
Men inte alla kombiskurmaskiner är likadana
Kombiskurmaskiner är som bilar – de fungerar på samma sätt, men alla modeller är inte anpassade till alla användningsområden. Tack vare olika konstruktioner, storlekar, borsthuvudsystem och drivningsteknik är det mycket enkelt att hitta en skurmaskin som exakt matchar dina individuella krav. Du vet hur stora dina ytor är och om de är fyllda med föremål eller inte. Du vet hur strukturen på dina golv är och i vilken mån de är nedsmutsade. Och vi har rätt golvrengöringsmaskin för dina behov. Vi lovar.
Vilken kombiskurmaskin passar vilket golv?
En kombiskurmaskin med borstvalshuvud passar särskilt bra för omfattande grundrengöring av strukturerade och kraftigt nedsmutsade golv, tack vare dess höga borsthastigheter och ett högre anläggningstryck per cm². Denna borsthuvudteknik innebär även många fördelar vid hantering av grov smuts, eftersom de motroterande valsarna absorberar partiklarna vilka sedan matas tillbaka till grovsmutsbehållaren. Det innebär att försopning som tidigare arbetssteg inte längre behövs.
Kombiskurmaskiner med planskurhuvud används vanligtvis för underhållsrengöring och lätt nedsmutsning. Dessa golvrengöringsmaskiner är särskilt populära för släta golv och ljudkänsliga områden, t.ex. på sjukhus eller inom hotell- och restaurangbranschen.
Så vilken kombiskurmaskin är rätt för dig?
Våra golvrengöringsmaskiner finns i olika storlekar och har många konfigurationsalternativ för ett brett utbud av användningar – våra specialutvecklade tillbehör hjälper dig att göra mer än bara städa. Fler specialrengöringslösningar och enklare skurmaskiner kompletterar vårt sortiment. I vårt produktsortiment hittar du inte bara all information om de enskilda kategorierna utan även den kombiskurmaskin som är rätt för dig.
Kompakta skurmaskiner
Utvecklade för snabb och flexibel rengöring av små till medelstora ytor i exempelvis restauranger, butiker, kök, hotell och andra välbesökta områden med mycket inredning: våra gå-bakom skurmaskiner.
Gå-bakom skurmaskiner
Manuella skurmaskiner är perfekta för effektiv rengöring av medelstora ytor i exempelvis affärer, simbassänger, hallar, korridorer, gångar och olika typer av anläggningar.
Åkbara kombiskurmaskiner
Det idealiska valet för rengöring av stora och glest möblerade ytor i exempelvis lager, produktionshallar och köpcentrum, samt på parkeringar och flygplatser. Här hittar du även våra kombinerade sop- och skurmaskiner.
Övriga rengöringslösningar
Vare sig det handlar om singelskur- eller polermaskiner för underhåll av hårda ytor eller lösningar för mycket krävande rengöring som till exempel trappor eller rulltrappor: våra andra rengöringslösningar.
Vilken energikälla används till vilken kombiskurmaskin?
Beroende på storlek och modell är Kärchers kombiskurmaskiner eldrivna, batteridrivna eller motordrivna. Även här gäller följande: Användningen spelar en nyckelroll när det gäller att avgöra vad den mest förnuftiga drivningstekniken är för dig.
De eldrivna skurmaskinerna (dvs. med sladd) finns endast i de kompakta klasserna och som självgående kombiskurmaskiner. De är överkomliga i pris och idealiska för rengöring av mindre inomhusområden utanför kontorstid.
Batteridrivna kombiskurmaskiner ger maximal flexibilitet och förhindrar snubbelrisker. Stor och liten: Kärcher erbjuder batteridrivna versioner i alla designer.
Vi rekommenderar våra miljövänliga versioner med förbränningsmotor (diesel eller LPG) för stora områden utomhus eller välventilerade inomhusområden. Kärchers golvrengöringsmaskiner med förbränningsmotorer finns endast i utförandet åkbar kombiskurmaskin.
Kombiskurmaskiner med eller utan integrerad drivning?
Komfort, vikt och användarvänlighet är avgörande faktorer för att avgöra om skurmaskinen ska utrustas med integrerad drivning eller ej. En lättare kombiskurmaskin med en tankvolym på upp till cirka 50 liter kan enkelt användas utan drivning. Vi rekommenderar integrerad drivning på större modeller eftersom det inte går att använda en skurmaskin av den storleken med enbart den egna kroppsvikten under längre tid utan att bli trött.
Golvrengöringsmaskiner utan drivmotorer använder borstarnas rotation för att föra maskinen framåt. Mängden kraft som krävs av användaren för detta är minimal.
Den aktiva och justerbara drivmotorn på en golvrengöringsmaskin med drivning för å andra sidan maskinen framåt, vilket gör det möjligt med mycket långa driftsperioder utan att bli trött.
Kombiskurmaskiner skräddarsydda för dig
En Kärcher golvrengöringsmaskin kan även användas för specialtillämpningar, såsom kristallisering eller borttagning av beläggningar, om den har rätt tillbehör. Utöver att tillgängligheten för alla slitdelar ska vara en självklarhet erbjuder vi också ett omfattande utbud av rondeller, borstrondeller och borstvalsar, sugläppar, sugramper, batterier och batteriladdare, som utrustar din skurmaskin för just dina rengöringskrav. Olika fästsatser, t.ex. vårt Home Base Kit, för enkel transport av manuella rengöringsverktyg finns också att tillgå. Så du får en kombiskurmaskin som är skräddarsydd efter just dina behov.
Rätt rengöringsmedel för din kombiskurmaskin
Oavsett golvtyp, golvrengöringsmaskin eller smutsnivå erbjuder Kärcher ett brett utbud av rengöringsmedel som utvecklats för att uppfylla dina olika krav perfekt. De är inte bara ekonomiska att använda och mycket effektiva mot alla typer av smuts, utan självklart även miljövänliga och tillräckligt skonsamma för att uppfylla de senaste standarderna inom forskningen.
Effektiv bakteriereduktion för ökade hygienkrav
Vårt fästkit för kombiskurmaskiner för desinfektion av ytor med spray hjälper dig att nå en helt ny rengöringsnivå med bara lite pengar och material. Dispensering av lämpligt desinfektionsmedel via spolröret eller handmunstycket kan effektivt minska antalet bakterier på golv, väggar och möbler. Genom att följa tillämpliga riktlinjer är det möjligt att uppnå professionell spraydesinfektion med lämpligt desinfektionsmedel. Tillbehören passar för användning på tågstationer, flygplatser, kontor och kommersiella byggnader, äldreboenden och vårdinrättningar, daghem, skolor, pooler och idrottsanläggningar. Eftermontering är för närvarande möjlig för både kombiskurmaskinerna B 150 R och B 200 R.
Framtidens effektivitet – sopning och skurning i ett arbetssteg
Våra skur- och sopsugmaskiner rengör trånga utrymmen liksom stora områden effektivare.
- Spara tid och kostnader
- Rengör stora områden snabbt och noggrant
- Effektiv mot damm
Nu ännu bättre
Effektiv, långlivad och ekonomisk – den nya åkbara kombiskurmaskinen B 110 R förenklar nu rengöringen av stora områden ännu mer, till exempel på stormarknader, flygplatser och lager. Tack vare de uppdaterade komponenterna ger den nu ett ännu bättre rengöringsresultat för maximal bekvämlighet.
Rengör stora områden från 1 500 m²
Kompakt, manövrerbar, bekväm: Våra åkbara skurmaskiner kan enkelt rengöra stora områden från 1 500 m², t.ex. på lager, parkeringsplatser eller köpcentra. Den höga sittpositionen ger alltid god överblick över de områden som ska rengöras. Om det är trångt gör den lilla vändradien manövreringen lekande lätt. Tack vare den klara och tydliga manöverpanelen är skurmaskinerna intuitiva att använda – så ta plats och kör.
Snabb och flexibel på nolltid
Hinder och områden fyllda med föremål är inte längre något problem vid rengöring: De kompakta skurmaskinerna rengör små till medelstora områden på nolltid, t.ex. i restauranger, kök, butiker och hotell. Den enkla manövreringen gör det lätt att köra dem – nu kan även smala passager rengöras med lätthet. De olika modellerna skapar optimala resultat på en mängd olika ytor och ger förnyad glans åt alla golvbeläggningar. Tack vare den optimala sugskrapan blir golven inte bara rena utan även torra så att man kan gå på dem direkt efteråt.
