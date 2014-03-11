Hur fungerar kombiskurmaskiner?

Alla moderna kombiskurmaskiner med borstvals eller planskurshuvud fungerar i princip på samma sätt. Rengöringslösningen blandas antingen i färskvattentanken när rengöringsmedel tillsätts eller, vid automatiska doseringssystem, precis framför själva borsthuvudet. Borstens rotations- och kontakttryck arbetar tillsammans för att avlägsna smuts. Tack vare turbinens sugeffekt absorberas det smutsiga vattnet sedan av sugrampen och samlas i smutsvattenbehållaren. Men skurmaskiner har ingen turbin eller sugramp. Därför samlas lossad smuts exempelvis av Kärchers våt- och torrdammsugare in efteråt.

Men inte alla kombiskurmaskiner är likadana

Kombiskurmaskiner är som bilar – de fungerar på samma sätt, men alla modeller är inte anpassade till alla användningsområden. Tack vare olika konstruktioner, storlekar, borsthuvudsystem och drivningsteknik är det mycket enkelt att hitta en skurmaskin som exakt matchar dina individuella krav. Du vet hur stora dina ytor är och om de är fyllda med föremål eller inte. Du vet hur strukturen på dina golv är och i vilken mån de är nedsmutsade. Och vi har rätt golvrengöringsmaskin för dina behov. Vi lovar.