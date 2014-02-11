Home & Garden

Läs mer

Professional

Läs mer

Whatever the cleaning task, we have the solution

Aktuella kampanjer
Aktuella kampanjer
Delivery

Leverans inom 1-3 arbetsdagar
ExpertAdvice

Kontakta oss
5YearGuarantee

Fria returer
Nyhetsbrev

Få 10 % rabatt i vår onlineshop

Registrera dig för vårt nyhetsbrev och få rengöringstips, produktnyheter och erbjudanden. Rabattkoden gäller produkter med ordinarie pris.

REGISTRERA DIG HÄR >

Person med en högtryckstvätt
Högtryckstvätt framför ordet WOW

Hur väljer jag rätt högtryckstvätt?

Funderar du på att köpa en ny högtryckstvätt? Att rengöra med en högtryckstvätt är det mest effektiva sättet att rengöra utomhusytor på.  Spana in vår guide så att du kan välja den högtryckstvätt som bäst passar för ditt hem och dina rengöringsbehov.

Läs mer

 

Gör dig redo för inomhussäsongen.

Upptäck magin med våra golvtvättar, ångtvättar och textiltvättar. Ta enkelt bort fläckar från golv, stoppade möbler och mattor. Eller envisa kalk och tvålrester i badrummet. Få det riktigt rent i kök & badrum och njut av ett fläckfritt hem i höst.
 

Texiltvättar>

Golvtvättar> 

Ångtvättar>

Clean with floor cleaner, steam cleaner and tectile cleaner
90 years of WOW
90 years with Kärcher

Fira 90 år med oss!


I år firar Kärcher 90 år av smarta rengöringslösningar! För att fira vårt jubileum har vi tagit fram exklusiva Black Edition-produkter – designade för att göra rengöringen enklare och mer effektiv än någonsin.

Läs mer

Populära kategorier – Home & Garden

Dammsugare

Grovdammsugare

Golvtvätt

Ångtvätt

Högtryckstvätt

Trädgårdsredskap

Fönstertvättar

Städredskap

Lövblås

Gräsklippare

Grästrimmer

Ogräsborttagare

Busktrimmer

Häcksax

Motorsåg

Grensax

Populära kategorier – Professional

Dammsugare för proffs

Professionell dammsugare

Våtdammsugare

Industridammsugare

Skurmaskin

Sopmaskiner

Poleringsmaskin

Singelskurmaskin

Högtryckstvätt varmvatten

Hetvattentvätt

Högtryckstvätt proffs

Självtvättar

Luftrenare

Vattenbehållare

Vattenautomat

Städvagn

Kärcher tillbehör

Tillbehör

Upptäck hela vårat sortiment av tillbehör och få maximalt ut av din rengöringsmaskin från Kärcher. 

Kärcher rengöringsmedel

Rengöringsmedel

Bläddra bland våra rengöringsmedel, utformade för att ge dig den bästa städlösningen. 

Kärcher center

Återförsäljare och servicecenter

Hitta din närmsta återförsäljare och servicecenter här.

FAQ

Frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor om produkter för både konsument och företag.