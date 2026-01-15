Lövblås

Även om det kan vara trevligt att titta på löven under hösten så måste någon ta bort dem - från trottoarer, uppfarter och gräsmattor för att förhindra skador. Kvastar och krattor som drivs av bara muskelstyrka når snabbt sina gränser. Men detta gäller inte för de kraftfulla och batteridrivna lövblåsarna från Kärcher! De är alltid där när du behöver dem, oavsett var det kan vara, och tar bort blad snabbt och noggrant.

 

0 produkter

Pushar gränserna för rengöring: Kärchers lövblåsar

Oavsett om det är på gångvägar, uppfarten eller på gräsmattan lövhögen byggs upp på hösten, rensar de högpresterande lövblåsarna från Kärcher kraftfullt och effektivt upp dem. När muskelkraft eller andra verktyg når sin maxbegräning imponerar de med upp till 240 km / h i lufthastighet och maximal användarkomfort - och därmed snabbt och effektivt säkerställer lövfria ytor.

Lövblåsens egenskaper

Sug- och blåsröret kan tas bort individuellt: minskar arbetsbelastningen och gör jobbet smidigare.

Sug- och blåsröret kan tas bort på Kärchers lövblås

Turbo Boost: Ger tillfälligt extra kraft till dammsugnings- och fläktfunktionen.

Kärchers lövblås med Turbo Boost

Möjlighet att ställa in olika funktioner: kontinuerlig justering mellan blås och sugfunktion, men även med möjlighet till en kombinerad funktion.

Möjlighet att ställa in olika funktioner med Kärchers lövblås
Man using the second carrying handle on the Battery Blower vac

Tvåhandsgrepp: säkerställer en optimal viktfördelning och enkel hantering

Guiding roller for the Battery Blower Vac

Avtagbara styrrullar: gör arbetet enklare och mer effektivt

Large capacity Battery Blower vac

45-liters påsvolym: garanterar oavbrutet arbete under långa perioder

Brushless motor Battery Blower Vac

Borstfri motor: för längre drifttid och förbättrad livslängd för lövblåsen

detachable flat nozzle Battery Blower Vac

Avtagbart platt munstycke: för exakt rengöring. Löven kan till exempel blåsas till en hög.

Anpassa hastigheten på din lövblås

Variabel hastighetsreglering: gör det möjligt att kontinuerligt anpassa hastigheten beroende på uppgiften

Ett helt rengöringsteam i en enda produkt

Den batteridrivna lövblåsen BLV 36-240 blåser, suger upp och strimlar grönt avfall på ett ögonblick. Med en hastighet på upp till 240 km / h avlägsnar den också omedelbart våta löv, gräs och övrigt trädgårdsspill och när de väl har skurits i små bitar matas de in i den integrerade lövsäcken med extra stor kapacitet.

icon_arrow

Lövblåsens höjdpunkter

icon_arrow

18 V Kärcher Battery Power

Lövblås BLV 18-200

Lövblås BLV 18-200

3-i-1-funktion: sugfunktion, blåsning och mulching med bara en enda produkt - minimal ansträngning för perfekta resultat. Lövblåsens borstfria motor förlänger livslängden och ökar prestandan.

Lufthastighet i blåsläge: Max. 200 km/h
Batteriprestanda per laddning i blåsläge*: Max. 425 m²
Lufthastighet i sugläge: Max. 130 km/h
Batteriprestanda per laddning i sugläge*: Max. 45 liter
Vikt utan tillbehör: 3.5 kg
Batteri och laddare: Ingår ej 

* Maximal prestanda med ett 18 V / 2.5 Ah Kärcher batteri

36 V Kärcher Battery Power

Lövblås BLV 36-240

Lövblås BLV 36-240

Löv, gräsklipp och övrigt grönt avfall har inte en chans mot den batteridrivna lövblåsen BLV 36-240 med sin borstlösa och extremt effektiva motor. Den praktiska 3-i-1-funktionen blåser inte bara ihop alla löv och övrigt grönt avfall utan suger också omedelbart upp och strimlar dem.

Lufthastighet i blåsläge : Max. 240 km/h
Batteriprestanda per laddning i blåsläge*: Max. 550 m²
Lufthastighet i sugläge: Max. 130 km/h
Batteriprestanda per laddning i sugläge*: Max. 75 liter
Vikt utan tillbehör: 4.2 kg
Batteri och laddare: Ingår ej

* Maximal prestanda med ett 36 V / 2.5 Ah Kärcher batteri

 

18 V Kärcher Battery Power

LBL 2

Även om det kan vara trevligt att titta på löven under hösten så måste någon ta bort dem - från trottoarer, uppfarter och gräsmattor för att förhindra skador. Kvastar och krattor som drivs av bara muskelstyrka når snabbt sina gränser. Men detta gäller inte för de kraftfulla och batteridrivna lövblåsarna från Kärcher! De är alltid där när du behöver dem, oavsett var det kan vara, och tar bort blad snabbt och noggrant.

Spänning: 18 V
Luftflöde: Max. 210 km/h
Luftvolym: Max. 220 m³/h
Batteriprestanda per laddning *: Max. 400 m²
Vikt: 2.0 kg
Blåsrör: Tvåstegs
Platt munstycke med integrerad skräpskrapa: Ja
Effektreglering: Enstegs
Laddare: Kärcher Battery Power 18 V standardladdare
Inklusive batteri: 18 V/2.5 Ah

* Maximal prestanda med ett 18 V/2.5 Ah Kärcher batteri

36 V Kärcher Battery Power

LBL 4 Battery Set

Oavsett vart löven staplas på hösten, rensar den batteridrivna LBL 4 kraftfullt och effektivt dem åt sidan. När muskelstyrka eller andra verktyg når sina gränser imponerar lövblåsen tack vare tvåstegs effektreglering och maximal användarvänlighet.

Volt: 36 V
Luftflöde: Max. 250 km/h
Luftvolym: Max. 330 m³/h
Batteriprestanda per laddning *: Max. 550 m²
Vikt: 2.2 kg
Blåsrör: Tvåstegs
Platt munstycke med integrerad skräpskrapa: Ja
Effektreglering: Tvåstegs
Batteriladdare: Kärcher Battery Power 36 V snabbladdare
Inklusive batteri: 36 V/2.5 Ah

* Maximal prestanda med ett 36 V/2.5 Ah Kärcher batteri

 

SE ALLA VÅRA TRÄDGÅRDSREDSKAP