Lövblås BLV 18-200

3-i-1-funktion: sugfunktion, blåsning och mulching med bara en enda produkt - minimal ansträngning för perfekta resultat. Lövblåsens borstfria motor förlänger livslängden och ökar prestandan.

Lufthastighet i blåsläge: Max. 200 km/h

Batteriprestanda per laddning i blåsläge*: Max. 425 m²

Lufthastighet i sugläge: Max. 130 km/h

Batteriprestanda per laddning i sugläge*: Max. 45 liter

Vikt utan tillbehör: 3.5 kg

Batteri och laddare: Ingår ej

* Maximal prestanda med ett 18 V / 2.5 Ah Kärcher batteri