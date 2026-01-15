Lövblås
Även om det kan vara trevligt att titta på löven under hösten så måste någon ta bort dem - från trottoarer, uppfarter och gräsmattor för att förhindra skador. Kvastar och krattor som drivs av bara muskelstyrka når snabbt sina gränser. Men detta gäller inte för de kraftfulla och batteridrivna lövblåsarna från Kärcher! De är alltid där när du behöver dem, oavsett var det kan vara, och tar bort blad snabbt och noggrant.
Pushar gränserna för rengöring: Kärchers lövblåsar
Oavsett om det är på gångvägar, uppfarten eller på gräsmattan lövhögen byggs upp på hösten, rensar de högpresterande lövblåsarna från Kärcher kraftfullt och effektivt upp dem. När muskelkraft eller andra verktyg når sin maxbegräning imponerar de med upp till 240 km / h i lufthastighet och maximal användarkomfort - och därmed snabbt och effektivt säkerställer lövfria ytor.
Lövblåsens egenskaper
Sug- och blåsröret kan tas bort individuellt: minskar arbetsbelastningen och gör jobbet smidigare.
Turbo Boost: Ger tillfälligt extra kraft till dammsugnings- och fläktfunktionen.
Möjlighet att ställa in olika funktioner: kontinuerlig justering mellan blås och sugfunktion, men även med möjlighet till en kombinerad funktion.
Tvåhandsgrepp: säkerställer en optimal viktfördelning och enkel hantering
Avtagbara styrrullar: gör arbetet enklare och mer effektivt
45-liters påsvolym: garanterar oavbrutet arbete under långa perioder
Borstfri motor: för längre drifttid och förbättrad livslängd för lövblåsen
Avtagbart platt munstycke: för exakt rengöring. Löven kan till exempel blåsas till en hög.
Variabel hastighetsreglering: gör det möjligt att kontinuerligt anpassa hastigheten beroende på uppgiften
Lövblåsens höjdpunkter
18 V Kärcher Battery Power
Lövblås BLV 18-200
3-i-1-funktion: sugfunktion, blåsning och mulching med bara en enda produkt - minimal ansträngning för perfekta resultat. Lövblåsens borstfria motor förlänger livslängden och ökar prestandan.
Lufthastighet i blåsläge: Max. 200 km/h
Batteriprestanda per laddning i blåsläge*: Max. 425 m²
Lufthastighet i sugläge: Max. 130 km/h
Batteriprestanda per laddning i sugläge*: Max. 45 liter
Vikt utan tillbehör: 3.5 kg
Batteri och laddare: Ingår ej
* Maximal prestanda med ett 18 V / 2.5 Ah Kärcher batteri
36 V Kärcher Battery Power
Lövblås BLV 36-240
Löv, gräsklipp och övrigt grönt avfall har inte en chans mot den batteridrivna lövblåsen BLV 36-240 med sin borstlösa och extremt effektiva motor. Den praktiska 3-i-1-funktionen blåser inte bara ihop alla löv och övrigt grönt avfall utan suger också omedelbart upp och strimlar dem.
Lufthastighet i blåsläge : Max. 240 km/h
Batteriprestanda per laddning i blåsläge*: Max. 550 m²
Lufthastighet i sugläge: Max. 130 km/h
Batteriprestanda per laddning i sugläge*: Max. 75 liter
Vikt utan tillbehör: 4.2 kg
Batteri och laddare: Ingår ej
* Maximal prestanda med ett 36 V / 2.5 Ah Kärcher batteri
18 V Kärcher Battery Power
LBL 2
Även om det kan vara trevligt att titta på löven under hösten så måste någon ta bort dem - från trottoarer, uppfarter och gräsmattor för att förhindra skador. Kvastar och krattor som drivs av bara muskelstyrka når snabbt sina gränser. Men detta gäller inte för de kraftfulla och batteridrivna lövblåsarna från Kärcher! De är alltid där när du behöver dem, oavsett var det kan vara, och tar bort blad snabbt och noggrant.
Spänning: 18 V
Luftflöde: Max. 210 km/h
Luftvolym: Max. 220 m³/h
Batteriprestanda per laddning *: Max. 400 m²
Vikt: 2.0 kg
Blåsrör: Tvåstegs
Platt munstycke med integrerad skräpskrapa: Ja
Effektreglering: Enstegs
Laddare: Kärcher Battery Power 18 V standardladdare
Inklusive batteri: 18 V/2.5 Ah
* Maximal prestanda med ett 18 V/2.5 Ah Kärcher batteri
36 V Kärcher Battery Power
LBL 4 Battery Set
Oavsett vart löven staplas på hösten, rensar den batteridrivna LBL 4 kraftfullt och effektivt dem åt sidan. När muskelstyrka eller andra verktyg når sina gränser imponerar lövblåsen tack vare tvåstegs effektreglering och maximal användarvänlighet.
Volt: 36 V
Luftflöde: Max. 250 km/h
Luftvolym: Max. 330 m³/h
Batteriprestanda per laddning *: Max. 550 m²
Vikt: 2.2 kg
Blåsrör: Tvåstegs
Platt munstycke med integrerad skräpskrapa: Ja
Effektreglering: Tvåstegs
Batteriladdare: Kärcher Battery Power 36 V snabbladdare
Inklusive batteri: 36 V/2.5 Ah
* Maximal prestanda med ett 36 V/2.5 Ah Kärcher batteri