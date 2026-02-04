Våta löv, gräs och häckavfall klistrar sig fast på marken som tapet. Våta växtrester är svåra att få bort, särskilt i hörn. Det kan behövas ett helt städteam för att snabbt avlägsna sådana rester eller den batteridrivna lövblåsen BLV 36-240 som klarar det på egen hand. Med hög effekt och ett luftflöde på 770 m³/h avlägsnar den kraftfulla lövblåsen till och med blött trädgårdsavfall. Steglös justering av energiåtgången gör det möjligt att välja mellan maximal effekt eller maximal batteritid. Ett annat reglage används för att växla mellan blås- och sugfunktionerna, eller använda en kombination av dessa. Vid lövsugning används den stora lövsäcken, i vilken allt växtavfall finfördelas. För att inte trötta ut användaren under långa arbetspass har särskild vikt lagts vid användarkomforten, med ett ergonomiskt tvåhandsgrepp för optimal viktfördelning och avtagbara styrrullar. Det här gör arbetet enkelt och effektivt. Sugrör och blåsrör kan demonteras separat. Batteri ingår inte i setet.