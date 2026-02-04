Batteridriven lövblås 36V (exkl. batteri och laddare).
Den kraftfulla lövblåsen BLV 36-240 med 3-i-1 funktion: den blåser, suger och finfördelar löv och annat trädgårdspill, inklusive blött växtavfall, utan problem.
Våta löv, gräs och häckavfall klistrar sig fast på marken som tapet. Våta växtrester är svåra att få bort, särskilt i hörn. Det kan behövas ett helt städteam för att snabbt avlägsna sådana rester eller den batteridrivna lövblåsen BLV 36-240 som klarar det på egen hand. Med hög effekt och ett luftflöde på 770 m³/h avlägsnar den kraftfulla lövblåsen till och med blött trädgårdsavfall. Steglös justering av energiåtgången gör det möjligt att välja mellan maximal effekt eller maximal batteritid. Ett annat reglage används för att växla mellan blås- och sugfunktionerna, eller använda en kombination av dessa. Vid lövsugning används den stora lövsäcken, i vilken allt växtavfall finfördelas. För att inte trötta ut användaren under långa arbetspass har särskild vikt lagts vid användarkomforten, med ett ergonomiskt tvåhandsgrepp för optimal viktfördelning och avtagbara styrrullar. Det här gör arbetet enkelt och effektivt. Sugrör och blåsrör kan demonteras separat. Batteri ingår inte i setet.
Egenskaper och fördelar
Sugrör och blåsrör kan demonteras individuelltGör arbetet mindre tröttande tack vare reducerad vikt, med delar som kan avlägsnas separat.
Steglös hastighetsregleringMöjliggör steglös anpassning av hastigheten beroende på uppgift.
Väljarspak för inställning av funktionSteglös omkoppling mellan sug- och blåsfunktionen, eller en kombination av dessa.
Tvåhandsgrepp
- Säkerställer idealisk viktfördelning och enkel hantering.
Avtagbara styrrullar
- Gör arbetet enklare och samtidigt mer effektivt.
45-liters säck
- Garanterar långvarig användning utan avbrott.
Strimlande metallhjul
- Ger bättre resultat och förlänger produktens livslängd.
Borstlös motor
- För längre drifttid och förbättrad livslängd på produkten.
Avtagbart plant munstycke
- För precis punktrengöring. Löven kan till exempel blåsas ihop till en hög.
Specifikationer
Tekniska data
|Batteridriven enhet
|Batteriplattform
|36 V Batteriplattform
|Drivning
|Borstlös motor
|Turbo Boost-knapp
|nej
|Hastighetsjustering
|ja
|Ljudnivå under drift (dB(A))
|104
|Hastighet i blåsläge (km/h)
|Max. 240
|Hastighet i sugläge (km/h)
|Max. 130
|Uppsamlingssäck volym (l)
|45
|Spänning (V)
|36
|Prestanda per batteriladdning – blåsläge (m²)
|Max. 1100 (5,0 Ah)
|Prestanda per batteriladdning – sugläge (l)
|Max. 150 (5,0 Ah)
|Drifttid per batteriladdning (min)
|Max. 20 (5,0 Ah)
|Färg
|Svart
|Vikt utan tillbehör (kg)
|4,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|6,7
|Mått (L × B × H) (mm)
|1290 x 230 x 380
Följande ingår
- Variant: Batteri och laddare ej inkluderat
- Avtagbart plant munstycke
- gräsuppsamlare
- Avtagbara styrrullar
- Axelrem
Användningsområden
- Borttagning av löv runt huset
- Borttagning av avklippta växtdelar efter busk- och häckklippning
- Ytor runt hemmet och i trädgården
Tillbehör
