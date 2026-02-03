Elektrisk isskrapa

Snabb, bekväm och effektiv isborttagning från bilrutorna.

EDI 4

EDI 4

EDI 4 - Elektrisk isskrapa

Med den elektriska isskrapan EDI 4 slipper du äntligen det ansträngande jobbet att skrapa rent bilrutorna från is. Den elektriska isskrapan avlägsnar utan problem hårt sittande lager av is i en enda rörelse med hjälp av sin roterande skiva och sex robusta plastblad. När EDI 4 står i standbyläge räcker det med ett lätt tryck ovanifrån för att skivan ska börja rotera och ta bort isen på nolltid.

Om plastbladen blir utslitna kan den roterande skivan bytas ut utan verktyg (skivan finns tillgänglig som reservdel). Isskrapans moderna och kompakta design, tillsammans med skyddskåpan, gör den enkel att hantera och förvara. En batteriladdning räcker till flera användningstillfällen.Den integrerade LED-lampan blinkar när isskrapan behöver laddas.

Höjdpunkter

icon_arrow

EDI 4 - Rotierende Abtragsscheibe
Den roterande skivan med stabila plastblad tar även bort hårt sittande is utan problem.
EDI 4 - Werkzeugloser Scheibenwechsel
Den roterande skivan kan snabbt och enkelt bytas ut utan verktyg.
EDI 4 - Einfaches Handling
När du trycker försiktigt uppifrån börjar skivan att rotera.
EDI 4 - Schnelle Bereitschaft
Den integrerade LED-lampan blinkar när den elektriska isskrapan behöver laddas.
EDI 4 - LED-Betriebszustandsanzeige
Kraftfullt Lithium-ion batteri. En batteriladdning räcker till flera användningstillfällen.
EDI 4 - Schutzkappe
Skyddskåpa för säker hantering och förvaring.

Egenskaper

EDI 4 - Frontscheibe

Envis is på bilrutorna kan enkelt tas bort tack vare isskrapans roterande skiva. 

EDI 4 - Seitenscheibe

Lämplig för både vindrutan och sidorutorna. 

EDI 4 - Kompaktes Design

Isskrapans kompakta och moderna design gör den enkel och säker att förvara.

Bruksanvisning EDI 4