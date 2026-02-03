EDI 4 - Elektrisk isskrapa

Med den elektriska isskrapan EDI 4 slipper du äntligen det ansträngande jobbet att skrapa rent bilrutorna från is. Den elektriska isskrapan avlägsnar utan problem hårt sittande lager av is i en enda rörelse med hjälp av sin roterande skiva och sex robusta plastblad. När EDI 4 står i standbyläge räcker det med ett lätt tryck ovanifrån för att skivan ska börja rotera och ta bort isen på nolltid.

Om plastbladen blir utslitna kan den roterande skivan bytas ut utan verktyg (skivan finns tillgänglig som reservdel). Isskrapans moderna och kompakta design, tillsammans med skyddskåpan, gör den enkel att hantera och förvara. En batteriladdning räcker till flera användningstillfällen.Den integrerade LED-lampan blinkar när isskrapan behöver laddas.