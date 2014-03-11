Sopmaskiner

Snabba borstar och hög prestanda! Kärchers kompakta och kraftfulla sopmaskiner och sopsugmaskiner gör rent på nolltid – var och när som helst. Oavsett om du ska sopa upp löv, grus, glas eller annan smuts så har vi en sopmaskin som gör jobbet effektivt.

Olika sopmaskiner från Kärcher

En sopmaskin, många möjligheter

Flexibel att använda och effektiv i praktiken. Kärchers sopmaskiner och sopsugmaskiner imponerar över hela linjen. Sopmaskinerna finns både som handdriven eller åkbar, för inomhus eller utomhus. Den flexibla, enkla hanteringen och det perfekta rengöringsresultatet gör sopning enklare än någonsin.

Kärcher sopmaskin

Vad är en sopsugmaskin?

Sopsugmaskiner tar bort alla sorters smuts från ytor såväl inomhus som utomhus med högeffektiv sopning. Hur skiljer de sig från sopmaskiner? Sopsugmaskinen sprider ut dammet med en borstvals. Sedan dammsugs dammet upp med hjälp av en sugturbin (fläkt) och samlas i ett filtersystem.

Hitta rätt sopmaskin för dina professionella rengöringsutmaningar.

Industrial Sweeper

Maskinguiden för våra professionella sop- och sopsugmaskiner

Spara tid, minska dammet och få ett skinande rent resultat med rätt maskin för jobbet. Vår maskinguiden hjälper dig att hitta din professionella sopmaskin som bäst matchar dina behov.

Hur fungerar sopsugmaskiner?

Olika modeller använder sig av olika sopningsprinciper.

Illustration av frontsopningsprincipen för kärchers sopmaskin

Frontsopningsprincipen

Borstvalsen roterar i motsatt riktning mot färdriktningen. Det gör att smuts flyttas till framsidan av sopmaskinen och in i sopbehållaren (direktupptagning av smuts). Kärchers manuella sopmaskiner och industridammsugare fungerar enligt denna princip.

Fördelar:

  • Lågdammande sopning tack vare lägre hastigheter och kort ”sopväg”
  • Mindre borstslitage
  • Perfekt för expansiv och tung smuts samt fint damm
Illustration av översopningsprincipen för kärchers sopmaskin

Översopningsprincipen

Smutsen samlas i motsatt riktning mot färdriktningen och förs in i den bakre smutsbehållaren via huvudsopvalsen. Kärchers självgående sopsugmaskiner och åkbara sopsugmaskiner fungerar enligt denna princip.

Fördelar:

  • Behållaren kan fyllas upp till 100 %
  • Perfekt för grov och lätt smuts
  • Samlar enkelt in grov smuts med hjälp av en grovsmutslucka
  • Bra överblick tack vare framåtriktad sittplats

Vilken sopmaskin är rätt för mig?

Med både handdrivna sopmaskiner och åkbara industridammsugare finns det en perfekt modell för varje utmaning. Kärchers sopmaskiner och sopsugmaskiner möter kundernas förväntningar på flexibilitet och anpassningsförmåga. Kärcher erbjuder även alla relevanta drivningstyper för alla användningsområden – bensin, diesel, LPG eller batteri.

Översikt över alla våra modeller:

Kärcher Sopsugmaskiner

Sopsugmaskiner

För innergårdar, gångvägar, verkstäder och hallar. Lika lämpliga för fastighetsskötare och hantverkare som för städbolag och industriella användare. Självgående sopmaskiner och sopsugmaskiner är ergonomiska och enkla att använda. De sopar noggrant med liten dammbildning – även i hörnen. Maskiner med drivning är perfekta från 300 m² och uppåt.

Kärcher Åkbara sopsugmaskiner

Åkbara sopsugmaskiner

Ekonomiska och effektiva på mellanstora och stora ytor: Kärcher har ett omfångsrikt sortiment av sopsugmaskiner som uppfyller alla tänkbara krav. Kärcher lägger särskilt stor vikt vid modern, kundorienterad teknik samt praktisk hantering, god åtkomlighet och enkel service.

Kärcher Industrisugare

Industrisugare

Kärchers industriella sopmaskiner gör sitt jobb lika tillförlitligt och effektivt vare sig de används inom logistiksektorn, stålbearbetning, byggindustrin eller på cementfabriker. De är konstruerade för mycket krävande industriell användning på stora ytor och för stora smutsvolymer. Det prisbelönta filtersystemet garanterar en dammfri miljö även under extrema förhållanden.

Regelbundet underhåll av sopmaskiner förlänger livslängden

Våra sopmaskiner är byggda för att hålla länge – men regelbundet underhåll säkerställer att de fortsätter prestera på topp, dag efter dag.

  • Rengör filter och borstar
    Kontrollera och rengör filtret regelbundet för att behålla optimal sugeffekt. Borstarnas livslängd påverkas av både användningsfrekvens och yta – byt vid behov för bästa resultat.

  • Töm smutsbehållaren i tid
    För full prestanda bör smutsbehållaren tömmas innan den är helt fylld. Överfulla behållare kan påverka både sugkraft och körbarhet.

  • Ladda batterier rätt
    Våra batteridrivna modeller har intelligenta laddningssystem. För längre livslängd, undvik att ladda ur batteriet helt och använd endast originaltillbehör.

  • Schemalägg service
    Våra auktoriserade servicetekniker erbjuder både planerat underhåll och snabb hjälp vid driftstopp – alltid med originaldelar och expertkunskap.


Med rätt skötsel förlänger du inte bara maskinens livslängd, utan säkerställer också att rengöringen alltid håller högsta klass.

man på åkbar sopmaskin

På vilka områden kan sopsugmaskiner användas?

En maskin, många användningsområden: Sopsugmaskiner används framför allt för större ytor inomhus och utomhus. Jämfört med vanliga sopborstar tar de även bort grov och envis smuts, damm och sopor snabbt och effektivt – med minimal ansträngning.

Typiska användningsområden för sopmaskiner/sopsugmaskiner är:

  • Lager och logistikanläggningar
  • Fabriker
  • Parkeringsplatser och lastramper
  • Livsmedels- och dryckesindustrin
  • Sport- och fritidsanläggningar
  • Stål- och metallindustrin
  • Elektronikindustrin
  • Läkemedels- och kemikalieindustrin
  • Frakt- och transportindustrin
  • Mässor och konferenscenter

På vilka golv kan sopmaskiner och sopsugmaskiner användas?

Olika golvbeläggningar och typer av smuts ställer även olika krav på sopsugmaskinen och relevant system. Standardhuvudsopvalsen är det vanligaste valet. Den utmärks av sin flexibilitet och långa livslängd. Men samma borstvals lämpar sig inte för alla golvbeläggningar. Därför erbjuder Kärcher olika lösningar som hjälper dig att få optimala rengöringsresultat.

Manuella sopmaskin i användning

En översikt över de olika borstvalsarna:

Borstvals standard till Kärcher sopmaskin

Standardhuvudsopvals

  • Medelhög borsthårdhet
  • Används för: vanlig gatusmuts, löv eller dammiga miljöer på asfalt, murbruk eller tätt sittande stenar
Huvudborstvals hård till Kärcher sopmaskin

Huvudborstvals, hård

  • Betydligt hårdare borst; vissa har även stålinsatser
  • Används för: Grova ytor och envis smuts eller tunga sopor
Huvudborstvals mjuk till Kärcher sopmaskin

Huvudborstvals, mjuk

  • Mjuka borst
  • Används för att ta bort smuts och fint damm på släta golv inomhus
Huvudborstvals antistatisk till Kärcher sopmaskin

Huvudborstvals, antistatisk

  • Mjuka borst
  • Används t.ex. för effektiv mattrengöring på mässor eller idrottsanläggningar och hotell
  • Följande modeller rekommenderas för rengöring av mattor och konstgräs: KM 75/40 W, KM 85/50 R, KM 90/60 R Adv
Åkbar sopmaskin i användning

Vilken ytkapacitet har sopsugmaskiner?

Sopsugmaskinernas kapacitet varierar och beror på modell och utrustning. En översikt över ytrengöringskapaciteten (per timme) för de olika sopsugmaskinerna ser du i tabellen nedan. En jämförelse: Kapaciteten för en kommersiellt tillgänglig handborste ligger mellan 120 och 160 m² (max.).

Sopsugmaskin

Industriella sopsugmaskiner

Ytrengöringskapacitet (per timme)

7 200–28 000 m²

Sopsugmaskin

Åkbara sopsugmaskiner

Ytrengöringskapacitet (per timme)

5 100–13 600 m²

Sopsugmaskin

Självgående sopsugmaskiner

Ytrengöringskapacitet (per timme)

3 375–4 725 m²

Sopsugmaskin

Manuella sopmaskiner/sopsugmaskiner

Ytrengöringskapacitet (per timme)

2 800–3 680 m²

FAQs

Kontrollera att tätningsläppen och tätningen på sopbehållaren fortfarande är i gott skick och byt ut dem vid behov.

Kontrollera att borstvalsen har ställts in på rätt höjd: endast borstens toppar ska vidröra golvet. Om höjdjusteringen eller hjuldrevet är trasigt, kontakta en av våra servicepartners eller kontakta oss direkt.

Sopsugmaskiner tar bort alla sorters smuts från ytor såväl inomhus som utomhus. De sprider ut dammet med en borstvals och sedan dammsugs dammet upp med hjälp av en sugturbin (fläkt) och samlas i ett filtersystem.

Det finns olika sopningsprinciper.

Frontsopningsprincipen
Borstvalsen roterar i motsatt riktning mot färdriktningen. Det gör att smuts flyttas till framsidan av sopmaskinen och in i sopbehållaren. Kärchers manuella sopmaskiner och industridammsugare fungerar enligt denna princip.

Översopningsprincipen
Smutsen samlas i motsatt riktning mot färdriktningen och förs in i den bakre smutsbehållaren via huvudsopvalsen. Kärchers självgående sopsugmaskiner och åkbara sopsugmaskiner fungerar enligt denna princip.

Med både handdrivna sopmaskiner och åkbara industridammsugare finns det en perfekt modell för varje utmaning. Kolla in våra olika modeller:

Sopsugmaskiner
För innergårdar, gångvägar, verkstäder och hallar. Ergonomiska och enkla att använda.

Åkbara sopsugmaskiner
Ekonomiska och effektiva på mellanstora och stora ytor. Spar mycket tid.

Industrisugare
Konstruerade för mycket krävande industriell användning på stora ytor och för stora smutsvolymer. Används inom bl.a. logistiksektorn, stålbearbetning, byggindustrin eller på cementfabriker.

Typiska användningsområden för sopmaskiner/sopsugmaskiner är:

  • Lager och logistikanläggningar
  • Fabriker
  • Parkeringsplatser och lastramper
  • Livsmedels- och dryckesindustrin
  • Sport- och fritidsanläggningar
  • Stål- och metallindustrin
  • Elektronikindustrin
  • Läkemedels- och kemikalieindustrin
  • Frakt- och transportindustrin
  • Mässor och konferenscenter

En sopmaskin sopar upp löv, grus eller annan smuts åt sidorna för att du enklare ska kunna plocka upp och förflytta det. En sopsugmaskin är en sopmaskin fast med en uppsugningsförmåga som fångar upp det du vill sopa bort. Det vill säga ett mer effektivt sätt att göra rent en större yta.

Ja, givetvis kan du använda en sopmaskin som lövuppsamlare. Det bästa är att använda en manuell sopsugmaskin som är enkel att styra och som har en bra ergonomi.