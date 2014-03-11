Regelbundet underhåll av sopmaskiner förlänger livslängden

Våra sopmaskiner är byggda för att hålla länge – men regelbundet underhåll säkerställer att de fortsätter prestera på topp, dag efter dag.

Rengör filter och borstar

Kontrollera och rengör filtret regelbundet för att behålla optimal sugeffekt. Borstarnas livslängd påverkas av både användningsfrekvens och yta – byt vid behov för bästa resultat.





Töm smutsbehållaren i tid

För full prestanda bör smutsbehållaren tömmas innan den är helt fylld. Överfulla behållare kan påverka både sugkraft och körbarhet.





Ladda batterier rätt

Våra batteridrivna modeller har intelligenta laddningssystem. För längre livslängd, undvik att ladda ur batteriet helt och använd endast originaltillbehör.





Schemalägg service

Våra auktoriserade servicetekniker erbjuder både planerat underhåll och snabb hjälp vid driftstopp – alltid med originaldelar och expertkunskap.



Med rätt skötsel förlänger du inte bara maskinens livslängd, utan säkerställer också att rengöringen alltid håller högsta klass.