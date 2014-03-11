Sopmaskiner
Snabba borstar och hög prestanda! Kärchers kompakta och kraftfulla sopmaskiner och sopsugmaskiner gör rent på nolltid – var och när som helst. Oavsett om du ska sopa upp löv, grus, glas eller annan smuts så har vi en sopmaskin som gör jobbet effektivt.
En sopmaskin, många möjligheter
Flexibel att använda och effektiv i praktiken. Kärchers sopmaskiner och sopsugmaskiner imponerar över hela linjen. Sopmaskinerna finns både som handdriven eller åkbar, för inomhus eller utomhus. Den flexibla, enkla hanteringen och det perfekta rengöringsresultatet gör sopning enklare än någonsin.
Vad är en sopsugmaskin?
Sopsugmaskiner tar bort alla sorters smuts från ytor såväl inomhus som utomhus med högeffektiv sopning. Hur skiljer de sig från sopmaskiner? Sopsugmaskinen sprider ut dammet med en borstvals. Sedan dammsugs dammet upp med hjälp av en sugturbin (fläkt) och samlas i ett filtersystem.
Hitta rätt sopmaskin för dina professionella rengöringsutmaningar.
Maskinguiden för våra professionella sop- och sopsugmaskiner
Spara tid, minska dammet och få ett skinande rent resultat med rätt maskin för jobbet. Vår maskinguiden hjälper dig att hitta din professionella sopmaskin som bäst matchar dina behov.
Rätt rengöringslösning på några klick – med Kärchers professionella maskinguide
Våra maskinguider hjälper dig att hitta rätt Kärcher-maskin för just dina rengöringsbehov. Oavsett om du letar efter en högtryckstvätt, grovdammsugare eller sopmaskin guidar vi dig rätt på bara några klick. Testa våra professionella maskinguider och hitta den lösning som passar din verksamhet bäst.
Hur fungerar sopsugmaskiner?
Olika modeller använder sig av olika sopningsprinciper.
Frontsopningsprincipen
Borstvalsen roterar i motsatt riktning mot färdriktningen. Det gör att smuts flyttas till framsidan av sopmaskinen och in i sopbehållaren (direktupptagning av smuts). Kärchers manuella sopmaskiner och industridammsugare fungerar enligt denna princip.
Fördelar:
- Lågdammande sopning tack vare lägre hastigheter och kort ”sopväg”
- Mindre borstslitage
- Perfekt för expansiv och tung smuts samt fint damm
Översopningsprincipen
Smutsen samlas i motsatt riktning mot färdriktningen och förs in i den bakre smutsbehållaren via huvudsopvalsen. Kärchers självgående sopsugmaskiner och åkbara sopsugmaskiner fungerar enligt denna princip.
Fördelar:
- Behållaren kan fyllas upp till 100 %
- Perfekt för grov och lätt smuts
- Samlar enkelt in grov smuts med hjälp av en grovsmutslucka
- Bra överblick tack vare framåtriktad sittplats
Vilken sopmaskin är rätt för mig?
Med både handdrivna sopmaskiner och åkbara industridammsugare finns det en perfekt modell för varje utmaning. Kärchers sopmaskiner och sopsugmaskiner möter kundernas förväntningar på flexibilitet och anpassningsförmåga. Kärcher erbjuder även alla relevanta drivningstyper för alla användningsområden – bensin, diesel, LPG eller batteri.
Översikt över alla våra modeller:
Sopsugmaskiner
För innergårdar, gångvägar, verkstäder och hallar. Lika lämpliga för fastighetsskötare och hantverkare som för städbolag och industriella användare. Självgående sopmaskiner och sopsugmaskiner är ergonomiska och enkla att använda. De sopar noggrant med liten dammbildning – även i hörnen. Maskiner med drivning är perfekta från 300 m² och uppåt.
Åkbara sopsugmaskiner
Ekonomiska och effektiva på mellanstora och stora ytor: Kärcher har ett omfångsrikt sortiment av sopsugmaskiner som uppfyller alla tänkbara krav. Kärcher lägger särskilt stor vikt vid modern, kundorienterad teknik samt praktisk hantering, god åtkomlighet och enkel service.
Industrisugare
Kärchers industriella sopmaskiner gör sitt jobb lika tillförlitligt och effektivt vare sig de används inom logistiksektorn, stålbearbetning, byggindustrin eller på cementfabriker. De är konstruerade för mycket krävande industriell användning på stora ytor och för stora smutsvolymer. Det prisbelönta filtersystemet garanterar en dammfri miljö även under extrema förhållanden.
Regelbundet underhåll av sopmaskiner förlänger livslängden
Våra sopmaskiner är byggda för att hålla länge – men regelbundet underhåll säkerställer att de fortsätter prestera på topp, dag efter dag.
-
Rengör filter och borstar
Kontrollera och rengör filtret regelbundet för att behålla optimal sugeffekt. Borstarnas livslängd påverkas av både användningsfrekvens och yta – byt vid behov för bästa resultat.
-
Töm smutsbehållaren i tid
För full prestanda bör smutsbehållaren tömmas innan den är helt fylld. Överfulla behållare kan påverka både sugkraft och körbarhet.
-
Ladda batterier rätt
Våra batteridrivna modeller har intelligenta laddningssystem. För längre livslängd, undvik att ladda ur batteriet helt och använd endast originaltillbehör.
-
Schemalägg service
Våra auktoriserade servicetekniker erbjuder både planerat underhåll och snabb hjälp vid driftstopp – alltid med originaldelar och expertkunskap.
Med rätt skötsel förlänger du inte bara maskinens livslängd, utan säkerställer också att rengöringen alltid håller högsta klass.
På vilka områden kan sopsugmaskiner användas?
En maskin, många användningsområden: Sopsugmaskiner används framför allt för större ytor inomhus och utomhus. Jämfört med vanliga sopborstar tar de även bort grov och envis smuts, damm och sopor snabbt och effektivt – med minimal ansträngning.
Typiska användningsområden för sopmaskiner/sopsugmaskiner är:
- Lager och logistikanläggningar
- Fabriker
- Parkeringsplatser och lastramper
- Livsmedels- och dryckesindustrin
- Sport- och fritidsanläggningar
- Stål- och metallindustrin
- Elektronikindustrin
- Läkemedels- och kemikalieindustrin
- Frakt- och transportindustrin
- Mässor och konferenscenter
På vilka golv kan sopmaskiner och sopsugmaskiner användas?
Olika golvbeläggningar och typer av smuts ställer även olika krav på sopsugmaskinen och relevant system. Standardhuvudsopvalsen är det vanligaste valet. Den utmärks av sin flexibilitet och långa livslängd. Men samma borstvals lämpar sig inte för alla golvbeläggningar. Därför erbjuder Kärcher olika lösningar som hjälper dig att få optimala rengöringsresultat.
En översikt över de olika borstvalsarna:
Standardhuvudsopvals
- Medelhög borsthårdhet
- Används för: vanlig gatusmuts, löv eller dammiga miljöer på asfalt, murbruk eller tätt sittande stenar
Huvudborstvals, hård
- Betydligt hårdare borst; vissa har även stålinsatser
- Används för: Grova ytor och envis smuts eller tunga sopor
Huvudborstvals, mjuk
- Mjuka borst
- Används för att ta bort smuts och fint damm på släta golv inomhus
Huvudborstvals, antistatisk
- Mjuka borst
- Används t.ex. för effektiv mattrengöring på mässor eller idrottsanläggningar och hotell
- Följande modeller rekommenderas för rengöring av mattor och konstgräs: KM 75/40 W, KM 85/50 R, KM 90/60 R Adv
Vilken ytkapacitet har sopsugmaskiner?
Sopsugmaskinernas kapacitet varierar och beror på modell och utrustning. En översikt över ytrengöringskapaciteten (per timme) för de olika sopsugmaskinerna ser du i tabellen nedan. En jämförelse: Kapaciteten för en kommersiellt tillgänglig handborste ligger mellan 120 och 160 m² (max.).
Sopsugmaskin
Industriella sopsugmaskiner
Ytrengöringskapacitet (per timme)
7 200–28 000 m²
Sopsugmaskin
Åkbara sopsugmaskiner
Ytrengöringskapacitet (per timme)
5 100–13 600 m²
Sopsugmaskin
Självgående sopsugmaskiner
Ytrengöringskapacitet (per timme)
3 375–4 725 m²
Sopsugmaskin
Manuella sopmaskiner/sopsugmaskiner
Ytrengöringskapacitet (per timme)
2 800–3 680 m²
