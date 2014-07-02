Manuella sopmaskiner/sopsugmaskiner

Fördelar med en sopmaskin jämfört med en sopborste

Jämfört med en sopborste erbjuder en manuell sopmaskin en mängd fördelar. Den stora skillnaden är utan tvekan hastigheten. En manuell sopmaskin gör jobbet upp till tolv gånger snabbare än en sopborste – vilket sparar både tid och pengar.

Dessutom är det ofta fysiskt krävande och tröttsamt att sopa med en sopborste. Den enkla hanteringen och ergonomiska designen hos våra maskiner säkerställer att arbetet är enkelt att utföra och att din rygg skyddas. Muskelspänningar blir ett minne blott. Med en motoriserad självgående sopmaskin kan du minimera belastningen vid rengöring ytterligare.

Ytterligare en fördel med en manuell sopmaskin är att mycket mindre damm sprids under rengöringsprocessen. När du sopar med en sopborste, piskas dammet okontrollerat upp i luften, medan dammet leds direkt in i dammbehållaren när du använder en manuell sopmaskin. Detta är inte bara en stor hälsofördel, eftersom det förbättrar luftkvaliteten och motverkar allergiska reaktioner, utan det skyddar också ytor från skadlig uppbyggnad av damm.

Jämfört med en sopkvast är de viktigaste fördelarna med en sopmaskin hastigheten, förbättrad ergonomi, minskad arbetsbelastning och mindre dammspridning.