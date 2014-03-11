Inga ränder. Tre gånger snabbare. Mångsidig användning.

Spara tid och ansträngning med Kärchers fönstertvättar. Fönstertvättarnas sugfunktion säkerställer extremt effektiv rengöring och skinande rena fönster - utan ränder och spill. Dessutom möjliggör den praktiska och ergonomiska fönstertvätten hygienisk rengöring av ytorna eftersom det inte finns någon direkt kontakt med smutsvattnet. Fönstertvätten är lämplig för alla släta ytor som speglar, hällar, duschväggar, kakel och bord.