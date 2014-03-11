Fönstertvättar
Ett rent nöje. Våra fönstertvättar kan användas till så mycket mer än bara fönsterputsning. Rengör alla släta ytor i hemmet med fönstertvätten och hitta ditt favorit användningsområde.
Upptäck våra professionella fönstertvättar
Få tillbaka WOW-känslan på alla släta ytor.
Inga ränder. Tre gånger snabbare. Mångsidig användning.
Spara tid och ansträngning med Kärchers fönstertvättar. Fönstertvättarnas sugfunktion säkerställer extremt effektiv rengöring och skinande rena fönster - utan ränder och spill. Dessutom möjliggör den praktiska och ergonomiska fönstertvätten hygienisk rengöring av ytorna eftersom det inte finns någon direkt kontakt med smutsvattnet. Fönstertvätten är lämplig för alla släta ytor som speglar, hällar, duschväggar, kakel och bord.
Tre gånger snabbare
Fönsterputsningen går tre gånger så snabbt med vår fönstertvätt jämfört med vanliga putsmetoder.
Inga ränder
Stänkfri rengöring tack vare de högkvalitativa suglisterna och innovativ sugfunktion.
Inget spill
Kärchers fönstertvättar suger upp vattnet från ytan snabbt och effektivt - utan att något smutsvatten spills eller droppar.
Orginalet
Originalkvalitet från Kärcher – fönstertvättens uppfinnare.
Fönsterputsningen har aldrig varit enklare. Använd vår batteridrivna fönstertvätt för rena fönster utan ränder och spill.
Kärchers fönstertvättar kan användas till att rengöra duschkabiner, kakel och duschväggar snabbt och enkelt.
Sug upp vätskor
Dammsug upp spillda vätskor med fönstertvätten.
Absorbera kondens
Med fönstertvätten absorberar du snabbt överflödig fukt från glasytor.
Användning av fönstertvätt, steg för steg
Spraya på glaset
Blanda vatten och Kärchers fönsterputsmedel. Använd sedan sprayflaskan för att fukta fönstrena.
Putsa glaset
Använd mikrofiberduken för att fördela rengöringsmedlet jämnt på rutan och för att avlägsna den grövsta smutsen.
Sug upp smutsvattnet
Avsluta med att suga upp smutsvattnet med den batteridrivna fönstertvättmaskinen – färdigt! Resultatet blir rena fönster - helt utan spill.