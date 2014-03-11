Fönstertvättar

Ett rent nöje. Våra fönstertvättar kan användas till så mycket mer än bara fönsterputsning. Rengör alla släta ytor i hemmet med fönstertvätten och hitta ditt favorit användningsområde.

Upptäck våra professionella fönstertvättar

Få tillbaka WOW-känslan på alla släta ytor.

Kärchers sladdlösa fönstertvätt

Inga ränder. Tre gånger snabbare. Mångsidig användning.

Spara tid och ansträngning med Kärchers fönstertvättar. Fönstertvättarnas sugfunktion säkerställer extremt effektiv rengöring och skinande rena fönster - utan ränder och spill. Dessutom möjliggör den praktiska och ergonomiska fönstertvätten hygienisk rengöring av ytorna eftersom det inte finns någon direkt kontakt med smutsvattnet. Fönstertvätten är lämplig för alla släta ytor som speglar, hällar, duschväggar, kakel och bord.

Tvätta fönster 3 gånger snabbare

Tre gånger snabbare

Fönsterputsningen går tre gånger så snabbt med vår fönstertvätt jämfört med vanliga putsmetoder.

Tvätta fönster utan ränder

Inga ränder

Stänkfri rengöring tack vare de högkvalitativa suglisterna och innovativ sugfunktion.

Tvätta fönster utan droppar

Inget spill

Kärchers fönstertvättar suger upp vattnet från ytan snabbt och effektivt - utan att något smutsvatten spills eller droppar.

Kärchers original sladdlösa fönstertvätt

Orginalet

Originalkvalitet från Kärcher – fönstertvättens uppfinnare.

Rengör med Kärcher Fönstertvätt

Tvätta fönster

Fönsterputsningen har aldrig varit enklare. Använd vår batteridrivna fönstertvätt för rena fönster utan ränder och spill.

Rengör duschkabiner med Kärcher fönstertvätt

Rengör duschkabiner

Kärchers fönstertvättar kan användas till att rengöra duschkabiner, kakel och duschväggar snabbt och enkelt.

Sug upp vätskor med Kärcher fönstertvätt

Sug upp vätskor

Dammsug upp spillda vätskor med fönstertvätten.

Kärcher fönstertvätt absorberar kondens

Absorbera kondens

Med fönstertvätten absorberar du snabbt överflödig fukt från glasytor.

Användning av fönstertvätt, steg för steg

Spraya med Kärcher fönstertvätt

Spraya på glaset

Blanda vatten och Kärchers fönsterputsmedel. Använd sedan sprayflaskan för att fukta fönstrena.

Rengör med Kärcher fönstertvätt

Putsa glaset

Använd mikrofiberduken för att fördela rengöringsmedlet jämnt på rutan och för att avlägsna den grövsta smutsen.

Sug upp med Kärcher fönstertvätt

Sug upp smutsvattnet

Avsluta med att suga upp smutsvattnet med den batteridrivna fönstertvättmaskinen – färdigt! Resultatet blir rena fönster - helt utan spill.

FAQs

Kärchers fönstertvättmedel är speciellt utvecklat för att passa våra fönstertvättar och vi rekommenderar att inte använda andra rengöringsmedel då detta kan påverka maskinen negativt. 

Tänk på att garantin inte gäller vid ett handhavandefel.

Här hittar du rengöringsmedlet RM 500

För att jämföra våra fönstertvättar i nuvarande sortiment kan du klicka i jämförelserutan under varje produkt.
Jämfört med tidigare års modeller så har bland annat batteritiden förlängts, gummilisten har förbättras, fönstertvätten har blivit tystare och fler tillbehör följer med i förpackningen (kan variera mellan modellerna).

  1. Börja med att hälla i putsmedel i behållaren och späd ut med vatten. Spraya ordentligt på hela fönstret och låt medlet värka i ca: 1 minut.
  2. Använd microfiberduken och tvätta rent fönstret från smuts och orenheter.
  3. Dra fönsterskrapan över det putsade fönstret och sug upp allt vatten.
  4. Töm behållaren för smutsvatten i vasken när du är klar.

Att ladda upp Kärcher WV 6 tar 170 minuter, WV 5 tar 185 minuter, WV 2 tar 230 minuter att ladda tills de är färdigladdade.

Ja våra fönstertvättar kan suga upp alla former av spilld vätska från golvet, bordet och andra plana ytor.