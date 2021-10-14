Rengöra badkar och dusch

Hushållsartiklar för effektiv rengöring av badkar och dusch

Ättika och diskmedel är också en effektiv blandning mot tvålrester. Blanda dessa med lite vatten i en behållare eller sprayflaska. Applicera ordentligt av blandningen på ytan med en svamp eller sprayflaska och låt verka i några minuter. Gnugga sedan kraftigt för att få bort tvålresterna och skölj med rent vatten. Polera glasytor med glasputs eller avlägsna beläggningarna med ångtvätten. Kranar och beslag har ofta beläggningar som är ömtåliga för syra. Låt därför inte blandningen verka för länge. Skölj med rikligt med rent vatten efteråt. Även citronsyra kan användas istället. Ta i så fall 3-5 matskedar i 1 liter vatten och behandla ytorna med detta. Fördelen med citronsyra är att det inte luktar, till skillnad från ättika.

Bakpulver eller bikarbonat kan också användas istället för diskmedel. Blanda med ättika till en smet. Bred sedan smeten över de smutsiga ställena och låt verka i 10 till 15 minuter. Skrubba sedan med en svamp tills tvålskummet löser upp sig och skölj med rent vatten.

Varning! Stenplattor är känsliga för syra. Använd aldrig ättika eller citronsyra på dessa material.