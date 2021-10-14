Rengöra badkar och dusch
Med tiden ansamlas envis smuts på keramik, kakel och duschväggar i duschen och badkaret. Detta så kallade “tvålskum” bildas av vatten som innehåller både kalk och tvål, och går ofta inte att få bort med vanliga rengöringsmedel på marknaden. Men med rätt utrustning och några små knep kan du ändå lyckas rengöra bakaret och duschen gnistrande rena igen.
Hur bildas tvålskummet?
Tvålskum bildas när fettsyrorna som finns i tvålen reagerar med mineraler i hårt vatten. Beläggningen byggs upp gradvis när produkter som t.ex. schampo och duschgel används i badet eller duschen, och leder till oljeaktiga avlagringar på kakel, keramik, glas och plast. För att få bort dessa hjälper det inte med bara vatten, och även med de flesta rengöringsmedel blir det ofta ett fettlager kvar på underlaget. Här är den bästa lösningen ett specialrengöringsmedel. Men om du vill undvika det kan den envisa smutsen också bekämpas med ångtvätt eller vissa kemikalier som finns i hemmet.
Få bort tvålskum med ångtvätt
Ett mycket skonsamt sätt att få bort tvålrester och smuts i badkar och dusch är att använda varm ånga. Ångtvätt går att använda på alla underlag, även stenplattor, så att du kan rengöra hela duschkabinen eller badkaret, inklusive kranar och beslag, i ett enda steg.
Så här fungerar det:
- Rengör med handmunstycket och en mikrofiberduk; sträv mikrofiber kan användas på mindre ömtåliga ytor.
- Släpp ut ångan och gnugga handmunstycket över de smutsiga ställena på kakel, glas och keramik. Tvålskummet löser nu upp sig och sugs upp av mikrofiberduken. För snabbare rengöring av större ytor kan du även använda golvmunstycket.
- Rengör kranar och beslag från kalkavlagringar med en liten rund borste medan du släpper ut ånga.
- Även avloppet kan ångtvättas vid behov.
- När alla ytor är rena, torka dem med en mikrofiberduk eller fönstertvätt, så blir allt gnistrande rent igen.
Hushållsartiklar för effektiv rengöring av badkar och dusch
Ättika och diskmedel är också en effektiv blandning mot tvålrester. Blanda dessa med lite vatten i en behållare eller sprayflaska. Applicera ordentligt av blandningen på ytan med en svamp eller sprayflaska och låt verka i några minuter. Gnugga sedan kraftigt för att få bort tvålresterna och skölj med rent vatten. Polera glasytor med glasputs eller avlägsna beläggningarna med ångtvätten. Kranar och beslag har ofta beläggningar som är ömtåliga för syra. Låt därför inte blandningen verka för länge. Skölj med rikligt med rent vatten efteråt. Även citronsyra kan användas istället. Ta i så fall 3-5 matskedar i 1 liter vatten och behandla ytorna med detta. Fördelen med citronsyra är att det inte luktar, till skillnad från ättika.
Bakpulver eller bikarbonat kan också användas istället för diskmedel. Blanda med ättika till en smet. Bred sedan smeten över de smutsiga ställena och låt verka i 10 till 15 minuter. Skrubba sedan med en svamp tills tvålskummet löser upp sig och skölj med rent vatten.
Varning! Stenplattor är känsliga för syra. Använd aldrig ättika eller citronsyra på dessa material.
Få bort tvålskum med rengöringsmedel
Tvålskum kan avlägsnas effektivt med rengöringsmedel. Det finns dock några saker att tänka på:
- Ta en våt trasa och applicera vatten på kakelfogarna först, så att de inte ska suga upp rengöringsmedlet.
- Avlägsna därefter överflödigt vatten från kaklet så att inte rengöringsmedlet blir utspätt. Här kan du använda till exempel en fönstertvätt.
- Applicera ett basiskt rengöringsmedel (outspätt) på en sektion i taget med en mjuk svamp eller borste som inte lämnar repor, och låt verka i 3-5 minuter. Skrubba sedan ytan igen. Du kan även använda vanlig sanitetsrengöring mot tvålskum.
- Rengör sedan med rent vatten tills alla rester av rengöringsmedlet har försvunnit.
Enkelt att förebygga: Undvik tvålrester och kalkavlagringar
Vänta inte med att avlägsna kalkavlagringar i badrummet. Om du bara städar ofta och håller några saker i åtanke slipper du skrubba i flera timmar vid ett senare tillfälle. Med dessa tips hindrar du tvålskum från att bildas så snabbt i duschkabinen eller badkaret:
- Skölj av alla ytor med kallt vatten varje gång du har duschat eller badat. Därmed avlägsnas tvålresterna direkt.
- När du har duschat, torka alltid väggarna i duschkabinen eller badkaret med en trasa, en duschskrapa med gummikant eller en fönstertvätt, så att inga rester och kalkavlagringar får möjlighet att bildas till att börja med.
- Om du har ett duschdraperi, skaka av det och torka efter varje dusch.
- Torka även kranar och beslag med en mikrofiberduk, så att inga kalkavlagringar bildas där.
Detta förebygger även mögel i våtrum.
Elektriska hjälpmedel: MultiCleaner
MultiCleaner kan användas för enkel rengöring av både fönster, kakel och duschkabiner. Rengöringsmedlet i den inbyggda tanken appliceras direkt via putsduken och vibrationerna avlägsnar smutsen direkt från alla släta ytor utan att du behöver trötta ut dig med att skrubba. Särskilda putsdukar finns att tillgå beroende på användningsområde. Det finns även särskilda kakeldukar, med en blandning av sträva och absorberande fibrer som passar perfekt för badrummet.