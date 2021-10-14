Rengöra avloppet utan kemikalier
Rinner vattnet ut långsamt i duschen eller badkaret? Luktar det illa från diskbänken i köket? I så fall bör du agera snabbt. Om det blir stopp i avloppet hemma behöver du dock inte ta till propplösaren med en gång. Med dessa tips och hushållsartiklar rengör du avloppet utan att behöva skada miljön och förhindrar dessutom att det blir stopp igen.
Rengöra avlopp: Vad fungerar egentligen
Fett och matrester i köket, tvål, hygienartiklar och hårstrån i badrummet: Varje dag rinner det ämnen genom avloppet som med tiden bildar avlagringar i rören. Om dessa inte avlägsnas regelbundet blir det till slut stopp, så att vattnet inte kan rinna ut.
I butikerna finner du mängder av granulat, geler och kraftskum som påstås kunna rensa avloppet på nolltid. Dessa kemiska rengöringsmedel får dock ofta ett och samma resultat: Det blir permanent stopp i avloppet. Om det blir stopp i handfatet eller diskbänken behöver du inte hämta propplösaren det första du gör – det finns många välbeprövade hushållsartiklar som gör susen mot stopp i avlopp och rör.
Rengöra avlopp med hushållsartiklar
Många kemiska propplösare på marknaden är starka medel som är skadliga för miljön och hälsan. Om det inte är helt stopp i röret, och vattnet alltså rinner ut långsamt, är ångtvätt och naturliga hushållskemikalier ett miljövänligt alternativ för att bli av med proppen. Följande hushållsartiklar har bäst effekt:
- Ättika och bakpulver: Häll 4 matskedar bakpulver i det rör som det är stopp i och häll i en deciliter ättika direkt efteråt. De två ämnena reagerar kemiskt och börjar brusa. Så fort det slutar brusa, häll kokande vatten i avloppet för att lösa upp proppen helt.
- Ättika med bikarbonat eller hushållssoda: Bikarbonat eller hushållssoda kan användas istället för bakpulver. Häll fyra matskedar bikarbonat i avloppet, häll i en deciliter ättika, vänta tills det slutar brusa och skölj sedan med hett vatten.
Rengöra avlopp med ångtvätt
En ångtvätt passar också mycket bra för att rensa i avloppet. Ångstrålen och den höga temperaturen gör att även envis och fet smuts löser upp sig på bara några sekunder. Ångan når även in i hörn som är svåra att komma åt. Den löser lättare proppar och motverkar även dålig lukt.
Gör så här:
- Håll powermunstycket mot avloppet och släpp ut ångan. När du gör detta, håll en mikrofiberduk över avloppet för att skydda dig mot stänkande smuts.
- Se till att du inte ångar plastdelarna under avloppssilen direkt, då dessa delar kan skadas av alltför hög temperatur.
Så rengör du ett vattenlås
- Ställ en hink under vattenlåset för att fånga upp smutsvattnet.
- Skruva loss undre delen av vattenlåset med handen.
- Rengör vattenlåset från hår och fett med en hjälp av en diskborste med diskmedel.
- Skruva tillbaka vattenlåset på undersidan av handfatet.
- Spola i handfatet och se till att vattnet rinner undan som det ska.
Tips
Rensa köksavloppet och duschavloppet med ånga regelbundet. Därmed förebygger du proppar och dålig lukt. Powermunstycket rengör även enkelt bräddavloppet på handfat och diskbänk.
Om inget annat fungerar: Vaskrensare och rensspiral
Proppar sitter ofta i häverten, dvs. den U-formade delen under avloppet. Vid särskilt envisa proppar i avloppet rekommenderar vi därför att ta hjälp av en vaskrensare. Vaskrensaren skapar kraftiga trycksvängningar som löser upp smuts bestående av hårstrån, fett och matrester. Håll vaskrensaren mitt ovanför avloppet och tryck ner bestämt mot handfatet eller diskhon. Låt vatten rinna ner i diskhon tills vaskrensaren är helt täckt, och för sedan vaskrensaren fram och tillbaka utan att lyfta upp den ur vattnet helt. När du har gjort detta några gånger, prova om vattnet rinner genom avloppet igen. Annars upprepar du ända tills avloppet är rensat.
Det finns även mekaniska sätt att rensa proppar, t.ex. rensvajer, avloppsborste och/eller rensspiral. I många fall är det dessutom ganska lätt att ta loss häverten och rengöra den separat.
Förhindra stopp i avloppet
Med bara några små extra moment i vardagsrutinen förebygger du envisa blockeringar i badrummet och köket. Med dessa tips förebygger du stopp i avloppen hemma:
- Spola regelbundet med kokande vatten: Därmed spolas mindre avlagringar i röret bort, så att avloppet alltid förblir öppet.
- Låt inte matrester komma ner i avloppet.
- Skydda avloppen i handfat, dusch och badkar med en hårfångare.
- Ta med avloppet i din städrutin: Om du redan brukar använda ångtvätten i kök och badrum, kan du dessutom rengöra avloppen snabbt med ånga. Därmed slipper du lägga tid på att rensa vid ett senare tillfälle.