Rengöra avloppet utan kemikalier

Rengöra avlopp: Vad fungerar egentligen

Fett och matrester i köket, tvål, hygienartiklar och hårstrån i badrummet: Varje dag rinner det ämnen genom avloppet som med tiden bildar avlagringar i rören. Om dessa inte avlägsnas regelbundet blir det till slut stopp, så att vattnet inte kan rinna ut.

I butikerna finner du mängder av granulat, geler och kraftskum som påstås kunna rensa avloppet på nolltid. Dessa kemiska rengöringsmedel får dock ofta ett och samma resultat: Det blir permanent stopp i avloppet. Om det blir stopp i handfatet eller diskbänken behöver du inte hämta propplösaren det första du gör – det finns många välbeprövade hushållsartiklar som gör susen mot stopp i avlopp och rör.