GROVDAMMSUGARE PROFFS OCH SPECIALDAMMSUGARE

Säkerhet är en fråga om Tact

Vi vill göra det vi kan för att skydda byggnadsarbetare från farorna med fint damm. Därför har vi utvecklat en rad grovdammsugare för att avlägsna våt och torr smuts och damm – med möjligheten att dammsuga direkt vid dammkällan tack vare uppsugning av spån och damm. Med vår senaste generation av Tact grovdammsugare för vått och torrt i klass H och klass M har vi gått ett steg längre.

Vad står ”Tact” för? Triggered Air draft Cleaning Technology (luftrengöringsteknik)

Tack vare en rad funktioner som vårt nya, sensorstyrda automatiska filterrengöringssystem (Tact), känner Kärcher Professional grovdammsugare av när det planfiltret behöver rengöras – då backar de snabbt luftflödet och låter luften blåsa genom filtret. Som ett resultat kan användarna fortsätta jobba utan avbrott och utan försämrad sugeffekt. Det här revolutionerande systemet gör att stora mängder damm kan dammsugas upp utan manuell filterrengöring och innebär samtidigt avsevärt minskat buller om det bara rör sig om små mängder damm.

Tack vare den här högeffektiva filterrengöringen är de kraftfulla Tact grovdammsugarna perfekta för både vanligt damm och farligt damm. Filtren har en oöverträffad livslängd – de behöver bytas först efter dammsugning av 180 kg fint damm (mineraldamm kategori A). Som ett resultat får du längre perioder av oavbrutet arbete med konstant sugeffekt samt bättre skydd mot fint damm.