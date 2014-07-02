grovdammsugare säkerhetsklassade

Förebyggande åtgärder är alltid bästa skyddet

Damm som inte uppstår från första början kan inte skada någon. Det går att hindra damm från att bildas på många olika sätt. Om vi inte kan förhindra dammet från att bildas kan vi fortfarande binda upp det, dammsuga bort det eller hindra det från att tränga in i våra lungor med skyddskläder och andningsmasker.