BEVATTNINGSSYSTEM

Effektiv bevattning

Kärchers intelligenta och effektiva teknik, samt produkter konstruerade för att fungera perfekt tillsammans, låter dig arbeta ansvarsfullt med naturresurser.

Genom att komplettera eco!ogic-sortimentet med trädgårdsprodukter demonstrerar Kärcher ekologisk ansvarsfullhet med sina senaste produkter. Särskilt viktigt är att stand-by-läget tagits bort och att den maximalt effektiva bevattningskontrollen lagts till.

1 Tillförsel från alternativa vattenkällor.

2 Kontroll av vattenvolymen.

3 Transport av nödvändig vattenvolym.

4 Användning utan avloppsvatten.

Mer information om hållbarhet.