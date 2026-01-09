BEVATTNINGSSYSTEM
Vi har allt produkterna och tillbehören du behöver för att enkelt och smidigt kunna bevattna din trädgård.
Automatisk bevattning
Nu behöver du inte längre vara orolig för din trädgård när du är på semester: Med en bevattningstimer från Kärcher vattnas din trädgård exakt när det behövs.
Kärcher Rain System™
Häckar, blomsterrabatter, buskar eller örter – det nya, intelligenta bevattningssystem från Kärcher fördelar målinriktat och fuktkontrollerat den exakta vattenvolymen på varje enskild växt.
Munstycken och spolhandtag
En absolut hit: Kärchers trädgårdsmunstycken och spolhandtag övertygar med ergonomisk design och användarvänlighet. Spolbilden kan justeras efter behov.
Vattenspridare
Bevattna in i minsta lilla hörn. Tack vare vårt stora urval av vattenspridare hittar du alltid rätt lösning för både stora och små liksom plana och lutande trädgårdar.
Slangkopplingar och krananslutningar
Anslut, koppla på, koppla från och reparera. Kärcher har passande slangkopplingar för alla tillgängliga klicksystem och vanliga slangdiametrar.
Slangar
Kärchers trädgårdsslangar är extremt flexibla, robusta och böjbara. Allt du behöver för den perfekta trädgården!
Slangvindor och slangvagnar
Rörelsefrihet i ny tappning. De nya slangvagnarna från Kärcher gör trädgårdsarbetet betydligt lättare. Flytta slangen utan ansträngning från punkt A till punkt B på slangvagnen i stället för att släpa den genom trädgården.
Ekologisk logik
Kärchers intelligenta och effektiva teknik, samt produkter konstruerade för att fungera perfekt tillsammans, låter dig arbeta ansvarsfullt med naturresurser. Genom att komplettera eco!ogic-sortimentet med trädgårdsprodukter demonstrerar Kärcher ekologisk ansvarsfullhet med sina senaste produkter. Särskilt viktigt är att stand-by-läget tagits bort och att den maximalt effektiva bevattningskontrollen lagts till.
Effektiv bevattning
Kärchers intelligenta och effektiva teknik, samt produkter konstruerade för att fungera perfekt tillsammans, låter dig arbeta ansvarsfullt med naturresurser.
Särskilt viktigt är att stand-by-läget tagits bort och att den maximalt effektiva bevattningskontrollen lagts till.
1 Tillförsel från alternativa vattenkällor.
2 Kontroll av vattenvolymen.
3 Transport av nödvändig vattenvolym.
4 Användning utan avloppsvatten.
Sparar energi
Med lång livslängd och enkla användningssätt fungerar Kärchers pumpar av hög kvalitet perfekt tillsammans med alternativa vattenkällor. Pumparna sätts på och stängs av automatiskt efter behov. Flerstegspumpar ger mer effekt och effektivitet och lägre bullernivå. Med samma vattenkapacitet som traditionella jetpumpar minskar de energiförbrukningen med 30 %. Modellerna eco!ogic med en stand-by-funktion på 0 watt är ännu mer ekonomiska.
Spara vatten
Den nya vattentimern SensoTimer med radiostyrda fuktsensorer ger intelligent och effektiv bevattning av din trädgård. Jordens fuktighetsnivå överförs var 30:e minut och bevattningssystemet startar endast om det verkligen krävs. För att undvika onödig bevattning mäter sensorn fuktnivån nära marknivå. Tack vare eco!ogic-funktionen kan bevattningen fördröjas vid behov och sparar således ännu mer vatten.
Ansvarsfulla materialval
Kärcher inser vikten av att välja material noggrant och ser till att garantera miljökompatibilitet och undviker ämnen såsom ftalat och tungmetaller som skadar miljön och hälsan. Kärchers kvalitetsslangar PrimoFlex® kännetecknas av robusta material, flexibilitet och böjmotstånd.
Maximal effektivitet
Det nya Kärcher Rain System® styrs efter dina växters behov och smälter in bland häckar, buskar, grönsaksland och blomsterrabatter. Vattnet tillförs till exakt det område som behöver det, utan spill, vilket gör systemet både miljövänligt och snällt mot plånboken. Den konstanta tryckfördelningen gör att vattnet kan fördelas jämnt, även vid ett avstånd på 50 meter. Du kan själv anpassa vattenvolymen efter dina behov.