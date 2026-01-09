Automatisk bevattning
Med en bevattningstimer från Kärcher startar och stoppar bevattningen automatiskt. Du sparar alltså in tiden du vattnar för hand och kan istället se efter trädgården eller göra andra aktiviteter. Ytterligare en fördel är att den använder exakt den vattenvolym som faktiskt behövs. Sensorn mäter fuktigheten i jorden och aktiverar bevattningen när den faller under den specificerade fuktnivån. Detta garanterar att vatten endast används när det faktiskt behövs. Därför är timern både ekonomisk och miljövänlig.
Fördelar med automatisk bevattning
SensoTimer ST 6 eco!ogic
Den intelligenta vattenkalkylatorn SensoTimer ST 6 eco!ogic är baserad på växters vattenbehov och bevattnar med luftfuktighetskontroll med hjälp av en radiosensor.
Bevattningstimern SensoTimer ST6 eco!ogic från Kärcher startar och stoppar bevattningen automatiskt. Detta besparar dig arbetet med att vattna för hand, vilket ger dig mer tid för att ta hand om trädgården eller ägna dig åt andra fritidsaktiviteter. En ytterligare fördel är att den tillför exakt den vattenvolym som faktiskt behövs. Sensorn mäter fuktigheten i jorden och aktiverar bevattningen när den faller under den specificerade fuktnivån. Detta garanterar att vattning endast sker när det faktiskt behövs. Det gör timern både ekonomisk och miljövänlig.
Fuktstyrd bevattning
Effektivt, vattenbesparande och behovsbaserad bevattning av växter.
Avtagbar display
Smidig programmering.
Ekologiskt ansvarstagande
Kärchers intelligenta och effektiva teknik, tillsammans med de idealiskt anpassade produkterna, säkerställer ansvarsfull användning av naturresurser. Genom att komplettera eco!ogic-sortimentet med trädgårdsprodukter betonar Kärcher det ekologiska ansvarstagandet för sina senaste produkter. Särskilt viktigt i detta sammanhang är undanröjandet av energiförbrukning i standby-läget och vårt maximalt effektiva styrsystem för bevattning
1 Försörjning från alternativa vattenkällor.
2 Styrning av vattenmängd.
3 Levererar erforderliga vattenmängder.
4 Distribution utan vattenspill.
Spara el
Kärchers slitstarka och lättmanövrerade högkvalitativa pumpar fungerar perfekt med alternativa vattenkällor. Pumparna sätts på och stängs av automatiskt efter behov. Flerstegspumpar ger högre effekt och effektivitet och lägre bullernivå. De tillhandahåller samma strömningshastighet som vanliga jetpumpar men förbrukar 30 % mindre energi. Modellerna eco!ogic, med standby-funktion med 0 W, är ännu mer energieffektiva.
Spara vatten
Den nya bevattningstimern SensoTimer med radiobaserade fuktsensorer utgör en intelligent och effektiv form av bevattningsteknik. Jordens fuktighetsnivå överförs var 30:e minut och bevattningssystemet startar endast om det verkligen behövs. För att undvika flerfaldigad bevattning mäter sensorn fuktnivån nära marknivå. Tack vare eco!ogic-funktionen kan bevattningen fördröjas vid behov, vilket ger ytterligare vattenbesparing.
Ansvarsfulla materialval
Kärcher lägger enormt stor vikt vid att välja material noggrant och undviker ämnen såsom ftalat och tungmetaller som är skadliga för miljön och hälsan. Ytterligare fördelar: Slangarna, som har optimerats vad gäller funktion och manövrering, är robusta, flexibla och beständiga mot böjning.
Riktad fördelning
Kärchers nya Rain System® rättar sig efter dina växters behov och smälter obemärkt in bland häckar, buskar, grönsaksland och blomsterrabatter. Vatten tillförs endast till de exakta områden som behöver det, vilket gör systemet både miljövänligt och snällt mot plånboken. Den konstanta tryckfördelningen gör att vattnet kan fördelas jämnt, även vid ett avstånd på 50 meter. Du kan själv anpassa vattenvolymen efter dina behov.