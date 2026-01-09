Fördelar med automatisk bevattning

SensoTimer ST 6 eco!ogic

Den intelligenta vattenkalkylatorn SensoTimer ST 6 eco!ogic är baserad på växters vattenbehov och bevattnar med luftfuktighetskontroll med hjälp av en radiosensor.

Bevattningstimern SensoTimer ST6 eco!ogic från Kärcher startar och stoppar bevattningen automatiskt. Detta besparar dig arbetet med att vattna för hand, vilket ger dig mer tid för att ta hand om trädgården eller ägna dig åt andra fritidsaktiviteter. En ytterligare fördel är att den tillför exakt den vattenvolym som faktiskt behövs. Sensorn mäter fuktigheten i jorden och aktiverar bevattningen när den faller under den specificerade fuktnivån. Detta garanterar att vattning endast sker när det faktiskt behövs. Det gör timern både ekonomisk och miljövänlig.