Bästa årstiden för att sopa utomhus är: Året runt.
Det kan vara blomblad om våren, sand om sommaren, löv när hösten kommer eller grus på vintern. Kärchers effektiva och ergonomiska sopmaskin S4 gör rent och snyggt på rekordtid i hus och trädgård, året runt.

Fördelar med sopmaskiner från Kärcher.

Användarvänlig: Enkel sopning utan ansträngning eller påfrestning.

Lättanvänd manuell sopmaskin

Lätt att fälla ihop: Den praktiska fotplattan gör att du enkelt fäller ut sopmaskinen utan att behöva böja dig ner.

Enkel förvaring

Flexibel och praktisk: Körhandtaget på sopmaskinerna kan justeras i höjdled eller fällas ned helt vid behov.

Flexibel och bekväm manuell sopmaskin
Manuell sopmaskin med hög rengöringskvalitet
Enastående rengöringskapacitet: Den starka borstvalsen, sidoborstarna och den stora arbetsbredden gör att dessa sopmaskiner enkelt sopar upp till 3000 m² på en enda timme.
Kantrengörande manuell sopmaskin
Renlighet in i minsta detalj: Sidoborsten på våra manuella sopmaskiner har långa borst som garanterar grundlig rengöring även längs kanter.
Manuell sopmaskin med enkel tömning
Enkel avfallshantering: Avfallsbehållaren i Kärchers sopmaskiner tas enkelt av för tömning – ta tag, lyft, färdigt! Smutsen behöver inte vidröras.
Fristående manuell sopmaskin
Fristående: Avfallsbehållaren avlägsnas enkelt och är utformad för att kunna stå på egen hand.
Enkel förvaring av manuell sopmaskin
Enkelt och kompakt: Alla sopmaskiner från Kärcher går lätt att förvara utan att ta för mycket plats.

Enkel sopning.

Kära sjukgymnaster, yogalärare och tillverkare av värmekuddar! Vi beklagar. Sopning kommer inte längre att orsaka ryggproblem och kommer t.o.m. att vara roligt. Med våra maskiner kan gård och gångbanor rengöras utan ansträngning. Det är både enklare och går dessutom fem gånger snabbare än med en vanlig sopborste.

Sidoborstar för våtavfall

Sidoborstarna består av standardborst och borst som är tre gånger så hårda. Perfekta för att lösgöra och sopa upp vått avfall. Dessa sidoborstar rekommenderas t.ex. för att sopa regnvåta löv som har fastnat på marken. Sidoborstar finns för både S4 och S4 Twin.

