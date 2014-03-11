Manuella Sopmaskiner
Bästa årstiden för att sopa utomhus är: Året runt.
Det kan vara blomblad om våren, sand om sommaren, löv när hösten kommer eller grus på vintern. Kärchers effektiva och ergonomiska sopmaskin S4 gör rent och snyggt på rekordtid i hus och trädgård, året runt.
0 produkter
Upptäck våra professionella sopmaskiner
Fördelar med sopmaskiner från Kärcher.
Användarvänlig: Enkel sopning utan ansträngning eller påfrestning.
Lätt att fälla ihop: Den praktiska fotplattan gör att du enkelt fäller ut sopmaskinen utan att behöva böja dig ner.
Flexibel och praktisk: Körhandtaget på sopmaskinerna kan justeras i höjdled eller fällas ned helt vid behov.
Enastående rengöringskapacitet: Den starka borstvalsen, sidoborstarna och den stora arbetsbredden gör att dessa sopmaskiner enkelt sopar upp till 3000 m² på en enda timme.
Renlighet in i minsta detalj: Sidoborsten på våra manuella sopmaskiner har långa borst som garanterar grundlig rengöring även längs kanter.
Enkel avfallshantering: Avfallsbehållaren i Kärchers sopmaskiner tas enkelt av för tömning – ta tag, lyft, färdigt! Smutsen behöver inte vidröras.
Fristående: Avfallsbehållaren avlägsnas enkelt och är utformad för att kunna stå på egen hand.
Enkelt och kompakt: Alla sopmaskiner från Kärcher går lätt att förvara utan att ta för mycket plats.
Presentationsfilmer med användningsområden
S4
S4 Twin
S6
S6 Twin
Sidoborstar för våtavfall
Sidoborstarna består av standardborst och borst som är tre gånger så hårda. Perfekta för att lösgöra och sopa upp vått avfall. Dessa sidoborstar rekommenderas t.ex. för att sopa regnvåta löv som har fastnat på marken. Sidoborstar finns för både S4 och S4 Twin.