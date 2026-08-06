manuell rengöring
Rengöring för hand är fortfarande en vanlig praxis vid daglig underhållsrengöring, även i tider av effektiva rengöringsmaskiner. Ytor kan frigöras från smuts snabbt och kostnadseffektivt för hand, på platser där ingen maskin kan nå. Och med den mänskliga handens ojämförliga precision och känslighet. Som en världsledande leverantör av rengöringsteknik utökar vi kontinuerligt vårt sortiment av professionella och högkvalitativa manuella rengöringsverktyg.
Städvagnar, transportvagnar & mobila hinksystem
Olika grundläggande utrustning, en modulär och ergonomisk struktur, samt den robusta hållbarheten hos våra städvagnar gör effektiv och ekonomisk underhållsstädning möjlig.
Golv och ytor - torrstädning
Våra kvalitetsprodukter gör det mycket enkelt att torrrengöra ytor och golv utan ansträngning och på ett enkelt sätt.
Golv - våtrengöring
Rätt utrustning för ekonomisk och effektiv våtrengöring av golv - särskilt i områden som är svåra att nå med maskiner.
Ytor - våtrengöring
Ergonomiskt utformade produkter för manuell våtrengöring av ytor. Kännetecknas av hög kvalitet för enastående smutsupptagning. Garanterar pålitlig renlighet.
Fönsterrengöring
Toppkvalitet för proffsen. Den fläckfria rengöringen av glas kräver en ergonomisk design, säkra anslutningsdelar och mångsidiga komponenter. För säkert och ekonomisk arbete.
Städredskap
Mer tid för viktiga saker: perfekt samordnade rengöringsredskap för manuell rengöring. För ökad effektivitet och snabbhet på ett ögonblick.
Vilka är dina rengöringsbehov?
Kärchers manuella lösningar är till för att uppfylla dina rengöringsbehov enkelt och effektivt. Portföljen är uppdelad i tre sortiment som baseras på våra tre vägledande värden ADVANCED, STANDARD och CLASSIC. Vi kallar dem för våra värdeerbjudanden. Dessa värdeerbjudanden riktar sig specifikt till en viss typ av behov. Klicka dig vidare och se vilka mervärden som våra olika värdeerbjudande erbjuder.
Börja din resa in i framtidens manuella rengöring nu!
Vi gör inga kompromisser FlexoMate hjälper dig bli klar med städningen snabbare. Minska den fysiska belastningen på dina anställda och tillgodose alla dina kunders behov, hur varierande de än må vara, med endast en städvagn. Klockan tickar - varje steg räknas. Börja din resa in i framtidens manuella rengöring nu. Uppgradera ditt team! Med Kärchers nya Flexomate.
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