Städredskap
Mer tid för viktiga saker: perfekt samordnade rengöringsredskap för manuell rengöring. För ökad effektivitet och snabbhet på ett ögonblick.
Säkerhetsutrustning
Säkerhet är alltid av största vikt. Varningar ökar medvetenheten och varnar i god tid för möjliga faror och hinder.
Skurblock och hållare
För varje användning: Vårt stora utbud av olika skurblock och hållare för rengöringsproffs inom alla områden. Praktiskt utförande för enkla och effektiva rengöringsprocesser.
Toalettredskap
Sanna proffs inom sitt område. Våra högkvalitativa redskap för hygienisk rengöring av toaletter och sanitära utrymmen.
Sopkorgar
För alla som är engagerade i avfallshantering. Våra högkvalitativa sopkorgar i olika storlekar och design är lämpliga för pålitlig insamling och hantering av allt avfall.