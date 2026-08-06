Städredskap

Mer tid för viktiga saker: perfekt samordnade rengöringsredskap för manuell rengöring. För ökad effektivitet och snabbhet på ett ögonblick.

Kärcher Säkerhetsutrustning

Säkerhetsutrustning

Säkerhet är alltid av största vikt. Varningar ökar medvetenheten och varnar i god tid för möjliga faror och hinder.

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Kärcher Skurblock och hållare

Skurblock och hållare

För varje användning: Vårt stora utbud av olika skurblock och hållare för rengöringsproffs inom alla områden. Praktiskt utförande för enkla och effektiva rengöringsprocesser.

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Kärcher Toalettredskap

Toalettredskap

Sanna proffs inom sitt område. Våra högkvalitativa redskap för hygienisk rengöring av toaletter och sanitära utrymmen.

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Kärcher Sopkorgar

Sopkorgar

För alla som är engagerade i avfallshantering. Våra högkvalitativa sopkorgar i olika storlekar och design är lämpliga för pålitlig insamling och hantering av allt avfall.

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Kärcher