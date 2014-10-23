Home & Garden rengöringsmedel

Oavsett vilken maskin du har så är det följande som gäller:

Våra rengöringsmedel är utprovade att fungera med de komponenter som våra produkter består av. Vi har tyvärr ingen möjlighet att garantera produktens hållbarhet vid användande av andra tillverkares rengöringsmedel.

Skulle du ändå välja ett annat rengöringsmedel så är det lämpligt att jämföra säkerhetsdatablad från den tillverkaren med säkerhetsdatablad på Kärchers rengöringsmedel. Behöver du ett säkerhetsdatablad på Kärchers rengöringsmedel kan du kontakta din lokala servicepartner: http://karcher-service.se/