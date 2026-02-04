Robotfönstertvättar

Upp, ner, vänster, höger – Kärchers robotfönstertvättar tar hand om allt. De håller dina fönster rena, ända ut till kanterna på svåråtkomliga platser, och garanterar WOW-resultat varje gång. RCW 2 är supersnabb med sina 2 roterande skivor och säkerställer rena resultat med sina spraymunstycken. RCW 4 kan också upptäcka ramlösa rutor tack vare sin sensorteknik. Den autonoma fönstertvättningen säkerställs av en extra stor rengöringsduk som ständigt fuktas av 6 spraymunstycken.