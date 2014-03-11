Fordonstvättar

Ekonomisk tvätt av personbilar och lastfordon. Kärcher erbjuder ett komplett program av system för invändig och utvändig rengöring av personbilar och kommersiella fordon. Våra portaltvättar och självbetjäningssystem är hållbara och ger perfekta rengöringsresultat. Systemen är miljövänliga och har liten vattenförbrukning. Våra flexibla koncept skräddarsys till dina specifika krav – hela vägen från projektering till det slutliga, individuella utförandet. Kärcher har framgångsrikt tillverkat tvättsystem i flera decennier. Med Kärcher får du tryggheten i en erfaren partner. Vi har lång erfarenhet som tillverkare av tvättsystem och har installerat tusentals system. Kontakta gärna vårt team för tvättsystem för rådgivning.

CWB 3

Automattvätt

Kärchers biltvättar är ekonomiska och miljövänliga. För bensinstationer, bilfirmor, tvättanläggningar, köpcentra och stormarknader.

Till produkt
TB 1 KARCHER

Buss / Lastbilstvätt

Kärchers system har program för tvättning av kommersiella fordon av olika typer och enligt varierande krav.

Till produkt
Kaercher Power Foam App 2

Självtvätt / GDS-tvätt

Anpassade SB-tvättsystem från Kärcher möter alla behov i tvättanläggningar och på servicestationer.

Till produkt
1260 SB Sauger

Stationära dammsugare / Bilvård

SB-dammsugare och tvättenheter från Kärcher skapar extra omsättning.

Till produkt
Startsysteme

Betallösningar

Kärcher erbjuder en mängd olika betallösningar för automatiska biltvättar. Målet är enkel och intuitiv användning för kunden.

Till produkt
CWB_3_KleanStar

Rengöringsmedel

Våra toppmoderna rengöringsmedel garanterar utmärkta resultat. Genom att använda dem sparar du inte bara kostnader utan bevarar också värdefulla resurser.

Till produkt
ett hållbart system

Ett hållbart system

Att driva biltvätt handlar inte bara om rengöringsresultat. Det är också viktigt att använda våra system på ett hållbart och ansvarsfullt sätt för både operatörernas och kundernas bästa.

Läs mer
Kaercher Power Foam App 1

Våra tvätthallar

På våra sjävtvättstationer kan du tvätta din företagsbil eller bil privat. Välkommen till våra tvätthallar och hitta din närmaste station via kartan.

Läs mer
digitale Lösungen

Digitala lösningar

Med våra digitala lösningar kan du smidigt hantera och optimera dina biltvättssystem när som helst och var som helst.

LÄS MER
hallbar biltvatt_logotyp

Vi jobbar tillsammans för en renare miljö

Vi på Kärcher är stolta medlemmar i organisationen Hållbar biltvätt. Hållbar biltvätt är ett branschinitiativ som drivs av OSS – Organisationen Sveriges Servicestationer. Hållbar biltvätt arbetar med att öka kunskapen och därmed förändra våra tvättvanor och därmed minska mängden biltvättar som sker okontrollerat på garageuppfarter och tomter utanför hemmet. Det är alltid bättre att åka till en tvätthall jämfört med att tvätta på gatan eller i naturen.

LÄS MER

Kontakta oss

Det är enkelt att komma i kontakt med våra försäljningsingenjörer. Ring, maila eller fyll i formuläret nedan så ringer vi upp. Välkommen att höra av dig med dina frågor om våra fordonstvättar.

Håkan_Korshavn_400x200.JPG

Håkan Korshavn
Försäljningsingenjör
Stockholm

Mob: 070-610 30 50
Tel: 08-740 88 85

Maila Håkan
Emil_Frössling_400x200.JPG

Emil Frössling
Försäljningsingenjör
Göteborg

Mob: 076-526 67 00
Tel: 031-57 73 06

Maila Emil
Richard_Olsson_400x200.jpg

Richard Olsson
Försäljningsingenjör
Projekt ingenjör

Mob: 0705- 39 09 86
Tel: 031-57 73 96

Maila Richard

Kontakta mig angående fordonstvätt

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.

*Obligatoriskt fält