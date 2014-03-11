Fordonstvättar
Ekonomisk tvätt av personbilar och lastfordon. Kärcher erbjuder ett komplett program av system för invändig och utvändig rengöring av personbilar och kommersiella fordon. Våra portaltvättar och självbetjäningssystem är hållbara och ger perfekta rengöringsresultat. Systemen är miljövänliga och har liten vattenförbrukning. Våra flexibla koncept skräddarsys till dina specifika krav – hela vägen från projektering till det slutliga, individuella utförandet. Kärcher har framgångsrikt tillverkat tvättsystem i flera decennier. Med Kärcher får du tryggheten i en erfaren partner. Vi har lång erfarenhet som tillverkare av tvättsystem och har installerat tusentals system. Kontakta gärna vårt team för tvättsystem för rådgivning.
Automattvätt
Kärchers biltvättar är ekonomiska och miljövänliga. För bensinstationer, bilfirmor, tvättanläggningar, köpcentra och stormarknader.
Buss / Lastbilstvätt
Kärchers system har program för tvättning av kommersiella fordon av olika typer och enligt varierande krav.
Självtvätt / GDS-tvätt
Anpassade SB-tvättsystem från Kärcher möter alla behov i tvättanläggningar och på servicestationer.
Stationära dammsugare / Bilvård
SB-dammsugare och tvättenheter från Kärcher skapar extra omsättning.
Betallösningar
Kärcher erbjuder en mängd olika betallösningar för automatiska biltvättar. Målet är enkel och intuitiv användning för kunden.
Rengöringsmedel
Våra toppmoderna rengöringsmedel garanterar utmärkta resultat. Genom att använda dem sparar du inte bara kostnader utan bevarar också värdefulla resurser.
Ett hållbart system
Att driva biltvätt handlar inte bara om rengöringsresultat. Det är också viktigt att använda våra system på ett hållbart och ansvarsfullt sätt för både operatörernas och kundernas bästa.
Våra tvätthallar
På våra sjävtvättstationer kan du tvätta din företagsbil eller bil privat. Välkommen till våra tvätthallar och hitta din närmaste station via kartan.
Digitala lösningar
Med våra digitala lösningar kan du smidigt hantera och optimera dina biltvättssystem när som helst och var som helst.
Vi jobbar tillsammans för en renare miljö
Vi på Kärcher är stolta medlemmar i organisationen Hållbar biltvätt. Hållbar biltvätt är ett branschinitiativ som drivs av OSS – Organisationen Sveriges Servicestationer. Hållbar biltvätt arbetar med att öka kunskapen och därmed förändra våra tvättvanor och därmed minska mängden biltvättar som sker okontrollerat på garageuppfarter och tomter utanför hemmet. Det är alltid bättre att åka till en tvätthall jämfört med att tvätta på gatan eller i naturen.
Kontakta oss
Det är enkelt att komma i kontakt med våra försäljningsingenjörer. Ring, maila eller fyll i formuläret nedan så ringer vi upp. Välkommen att höra av dig med dina frågor om våra fordonstvättar.
Håkan Korshavn
Försäljningsingenjör
Stockholm
Mob: 070-610 30 50
Tel: 08-740 88 85
Emil Frössling
Försäljningsingenjör
Göteborg
Mob: 076-526 67 00
Tel: 031-57 73 06
Richard Olsson
Försäljningsingenjör
Projekt ingenjör
Mob: 0705- 39 09 86
Tel: 031-57 73 96